Trump describe horrores de la guerra de Irán en una Oficina Oval llena de niños: “Justo entre los ojos”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, describió cómo manifestantes iraníes habían sido baleados “entre los ojos” por francotiradores mientras sometía a una sala llena de invitados de la Casa Blanca, en su mayoría niños, a una diatriba sobre la guerra con Irán el martes.

Trump ofreció al grupo de niños, periodistas y algunos atletas profesionales una visión cruda y algo sangrienta de la guerra de Irán, mientras, con las cámaras grabando, repetía sus argumentos más importantes en términos gráficos. A continuación, inició una sesión de preguntas y respuestas con los medios, dejando a sus jóvenes invitados incómodos mientras divagaba sobre temas irrelevantes.

“Habrían tenido un arma nuclear”, le dijo el mandatario al golfista Gary Player, flanqueado por varios niños pequeños, mientras otros se encontraban al otro lado del presidente. “Y recuerden, enviamos ese magnífico bombardero B-2... destruimos su potencial nuclear. Fue aniquilado”, añadió.

“Si Irán tuviera un arma nuclear, tal vez no estaríamos todos aquí ahora mismo. Les aseguro que Medio Oriente habría desaparecido. Israel habría desaparecido. Y habrían puesto su mira primero en Europa, y luego en nosotros”, continuó.

En uno de los momentos más surrealistas, un periodista, con un niño pequeño de pie justo a su lado, le preguntó al presidente si creía que los manifestantes iraníes podrían derrocar a su Gobierno si EE. UU. los armaba, y el mandatario respondió describiendo la brutal mantanza de manifestantes que ha ocurrido en el país.

open image in gallery Donald Trump explicó el martes a un grupo de niños y a otros invitados de la Casa Blanca cómo los francotiradores dispararon contra los manifestantes iraníes ( Getty Images )

“No tienen armas. Puedes tener a 200.000 personas protestando y a cinco o seis enfermos armados, y cuando empiezan a dispararles justo entre los ojos, ves caer a un tipo, y luego a otro, y no tienen armas”, dijo Trump, rodeado de niños.

“El mes pasado mataron a 42.000 manifestantes desarmados”, agregó.

No se detuvo ahí, sino que continuó abordando las protestas tras el asesinato de una mujer iraní de 22 años bajo custodia de la policía religiosa de Irán en 2022 y 2023, y describió nuevamente cómo supuestamente se habían desplegado francotiradores para matar a manifestantes desarmados, aunque afirmó erróneamente que había ocurrido “el año pasado”.

Al explicar cómo las enormes multitudes de manifestantes, incluidas mujeres, salieron a las calles tras el asesinato de Mahsa Amini, Trump dijo: “Todos pensaron que ese era el fin [del Gobierno] de Irán".

“Y entonces, de repente, una mujer cayó muerta de un disparo justo ahí. Siempre justo ahí”, agregó el líder, señalando el espacio entre sus ojos.

En un momento dado, Trump también mencionó la interceptación estadounidense de un buque que intentó romper el bloqueo impuesto por su Administración en torno al estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente cerrado por las fuerzas iraníes, que incluyen buques minadores. Luego, en una extraña digresión, se dirigió al golfista Gary Player, que estaba detrás de él, llamándolo por su nombre, y repitió que un solo disparo de un buque de la Armada estadounidense al motor del barco lo había inutilizado.

La insólita escena se desarrolla cuando la guerra de Trump contra Irán ya lleva tres meses y hay pocos indicios de que las negociaciones para resolver el conflicto se hayan reanudado con intención. El estrecho de Ormuz permanece cerrado y bloqueado por las fuerzas estadounidenses, y los buques se muestran reacios a arriesgarse a las minas o a ser atacados por embarcaciones iraníes en esta vía marítima estratégica.

Los precios del petróleo siguen subiendo, aunque el Gobierno de Trump anunció esta semana que comenzaría a escoltar individualmente a los buques que transitan por el estrecho.

open image in gallery Con evidente aburrimiento, un grupo de niños escuchaba a Trump hablar sobre el asesinato de manifestantes en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz en un acto celebrado el martes en la Casa Blanca ( AP )

El mandatario estuvo acompañado en su acto del martes por los secretarios del Gabinete Linda McMahon, Pete Hegseth y Robert F. Kennedy jr.; este último, tras ser incitado por Trump, se explayó sobre la prueba de aptitud física del presidente, uno de los pocos momentos relevantes del evento.

La tendencia de Trump a despotricar sobre temas de actualidad y algunos de sus favoritos, como su iniciativa para embellecer Washington D. C., se hace patente últimamente en los actos de la Casa Blanca. El del martes fue la primera vez que lo hizo ante un público infantil, que también tuvo que soportar un breve discurso sobre los derechos de las personas transgénero y la participación de hombres en deportes femeninos.

“Nunca he escuchado a nadie decir que es importante permitir que los hombres desafíen a las mujeres en los deportes femeninos”, dijo, dirigiéndose a los niños que estaban a su lado, y acotó: “Llevo cinco años como presidente”.

El gobernante también amenazó de nuevo a Irán, emitiendo una versión atenuada de su advertencia más severa de acabar con la civilización iraní: “No queremos entrar y matar gente, de verdad que no”.

open image in gallery El secretario de Salud y Servicios Sociales, Robert F. Kennedy jr., entretuvo a los niños con historias sobre los esfuerzos de su padre, conocido como RFK, y de su tío, el expresidente John F. Kennedy, por inculcar la importancia del ejercicio físico en los programas escolares ( AFP/Getty )

Pero las fuerzas estadounidenses parecen estar lejos de poner fin al control efectivo de Irán sobre el estrecho y no han logrado avances públicos en los demás objetivos declarados por la Administración, que incluyen recuperar el material nuclear enriquecido restante de Irán, desmantelar por completo el programa de enriquecimiento iraní, acabar con la amenaza de los misiles balísticos iraníes o incluso derrocar al propio régimen. Todos estos objetivos, y más, han sido planteados por el presidente, miembros de su equipo y los aliados de la Casa Blanca en el Congreso para los ataques que comenzaron el 28 de febrero, ninguno de los cuales se ha logrado.

Trump ha recurrido con frecuencia a proferir graves amenazas contra Irán en su conjunto, incluyendo la promesa de que las fuerzas estadounidenses atacarían puentes y centrales eléctricas, así como una declaración particularmente sombría en vísperas de la fecha límite para un alto el fuego, en la que amenazó con acabar con la civilización iraní.

El lunes reiteró esa advertencia, afirmando que Irán sería “borrado de la faz de la Tierra” si las fuerzas o los buques estadounidenses fueran atacados en el estrecho de Ormuz.

Durante su sesión de preguntas y respuestas el martes, Trump solo dijo a los periodistas que les “avisaría” cuando considerara que Irán había violado formalmente el alto el fuego, en medio de continuos informes de que buques estadounidenses habían sido atacados.

Traducción de Sara Pignatiello