El frágil orden en Oriente Medio se mantiene entre treguas y amenazas mutuas

El orden posterior al 7 de octubre en Oriente Medio, si es que existe, apenas se sostiene con altos el fuego condicionados y amenazas mutuas.

Irán ha sufrido severos golpes, aunque no los suficientes como para alterar su postura en la mesa de negociaciones. Sus aliados Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza están debilitados, pero siguen operativos, mientras Israel sigue lanzando ataques con regularidad contra ambos. El primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una creciente presión para traducir los logros militares en dividendos claros de cara a las elecciones de finales de este año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presume de sus capacidades para forjar la paz, aún parece buscar un acuerdo nuclear con Irán y una paz más amplia en Oriente Medio. Pero hasta ahora, las conversaciones no han producido resultados y ambos países están empantanados en un enfrentamiento cada vez más tenso por el estrecho de Ormuz.

Las grandes operaciones militares se han detenido, pero las quejas de fondo —que se remontan a mucho antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023— no se han abordado. Millones de personas siguen desplazadas, y muchos temen que los combates puedan reanudarse en cualquier momento.

“Los altos el fuego no arreglan nada; solo evitan que las cosas empeoren”, afirmó Michael Ratney, exembajador de Estados Unidos en Arabia Saudí. “Son parte de una respuesta a un problema político inmediato, que es que (Trump) necesita salir de la guerra y no logra encontrar cómo hacerlo”.

Un estrecho cerrado y un creciente enfrentamiento con Irán

Durante semanas, Trump ha oscilado entre amenazas de desatar ataques importantes contra la infraestructura de Irán —en un momento dado, llegó a amenazar con acabar con “toda una civilización”— e intentos de negociar un acuerdo sobre su programa nuclear y otras disputas que se remontan a décadas.

Esta semana prorrogó un alto el fuego, pero indicó que mantendría un bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos iraníes. El miércoles prometió atacar las lanchas rápidas iraníes en el estrecho de Ormuz, que Teherán ha estrangulado de facto desde el inicio de la guerra, lo que desató una crisis energética mundial.

Irán no ha dado ninguna señal pública de que esté dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear, sus misiles balísticos o su apoyo a aliados regionales. Sostiene que el estrecho seguirá cerrado hasta que Estados Unidos levante su bloqueo e Israel detenga los ataques contra grupos respaldados por Irán como Hezbollah.

Ninguna de las partes parece querer una guerra a gran escala y se planificó una nueva ronda de conversaciones sobre el alto el fuego el sábado en Pakistán.

A juzgar por sus declaraciones en redes sociales, los dirigentes iraníes parecen haber concluido que pueden resistir el bloqueo durante más tiempo del que Trump puede soportar el alza de los precios de la gasolina y una guerra impopular, especialmente con las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que se realizarán a finales de este año.

Jon Alterman, presidente del área de Seguridad Global y Geoestrategia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, señaló que los antecedentes de Trump muestran que sus instintos se inclinan por acaparar titulares y anunciar resultados rápidos.

“La parte más visible de los combates se ha detenido, pero los esfuerzos menos visibles avanzan a toda marcha”, manifestó. “Los altos el fuego pueden parecer cómodos, pero consolidan patrones insostenibles, donde una de las partes siente que ha perdido la urgencia de resolver el conflicto subyacente”.

Una frágil tregua en Líbano

Una tregua en Líbano, acordada la semana pasada, se ha mantenido en gran medida fuera de la zona fronteriza, donde los combates continúan. Israel ha indicado que planea ocupar indefinidamente una franja del sur de Líbano. Hezbollah, respaldado por Irán y que no es parte oficial de la tregua, exige que Israel se retire.

Trump anunció el jueves una extensión de tres semanas de la tregua tras una reunión entre funcionarios israelíes y libaneses en la Casa Blanca.

Estados Unidos e Israel han exigido que el gobierno libanés asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbollah. Beirut intentó aplicar parte de un plan para hacerlo antes del estallido de los recientes combates. Pero los líderes libaneses reconocieron la limitación en su capacidad, y sus esfuerzos dieron pocos resultados, ya que Hezbollah conservó la capacidad de disparar miles de misiles y drones hacia el norte de Israel durante los últimos dos meses.

Dado que Beirut no quiere arriesgarse a una guerra civil al confrontar directamente al grupo armado, especialmente mientras Israel ocupa territorio libanés, el alto el fuego ofrece cierto alivio.

Como en Gaza, las fuerzas israelíes han trazado una “línea amarilla” en el sur de Líbano, demoliendo viviendas que, según Israel, eran utilizadas por Hezbollah, impidiendo que la gente regrese y anunciando ataques contra personas que, afirma, son combatientes que intentan cruzarla. Muchos libaneses temen un regreso a la ocupación israelí del sur entre 1982 y 2000, que terminó tras años de ataques mortales de Hezbollah contra tropas israelíes.

El miércoles, un día antes de las conversaciones en Washington, los ataques israelíes provocaron la muerte de una conocida periodista libanesa que cubría el sur de Líbano e hirieron a otra reportera. Autoridades de salud indicaron que las fuerzas israelíes dispararon contra un equipo de ambulancia que intentaba rescatar a la periodista Amal Khalil y lo obligaron a dar la vuelta. Israel negó haber atacado a periodistas o a equipos de rescate.

El alto el fuego en Gaza se mantiene, sin que se vislumbre el fin de su sufrimiento

Un alto el fuego mediado por Estados Unidos y alcanzado en octubre condujo a la liberación de los últimos rehenes que permanecían en manos de Hamás y ha detenido las grandes operaciones militares. Pero Israel aún lleva a cabo ataques regulares contra lo que, asegura, son objetivos de combatientes. Las autoridades sanitarias de Gaza, consideradas por lo general fiables por agencias de la ONU y expertos independientes, han informado la muerte de más de 790 palestinos desde el alto el fuego del año pasado, entre ellos, unos 225 niños. También se han producido ataques ocasionales contra fuerzas israelíes.

Israel afirma que su retirada de la mitad de Gaza que controlan sus fuerzas, el regreso de cientos de miles de desplazados, el establecimiento de una nueva autoridad política y la reconstrucción, desesperadamente necesaria, dependen de que Hamás se desarme, algo de lo que el grupo no ha dado señales.

Hamás sostiene que ha presentado propuestas para renunciar a sus armas mientras busca nuevas concesiones israelíes y acusa a Israel de violar el alto el fuego.

Eso ha dejado a la gran mayoría de los más de 2 millones de habitantes de Gaza confinados en extensos campamentos de tiendas o en las ruinas de sus hogares, sin que se vislumbre el fin de su sufrimiento.

Israel afirma que tiene derecho a responder a cualquier violación del alto el fuego o a cualquier movimiento a través de otra “línea amarilla” establecida en la franja. Las autoridades sanitarias afirman que decenas de civiles han muerto en los ataques.

Se ha establecido un comité de tecnócratas palestinos para gobernar Gaza de manera temporal, pero Israel no les ha permitido entrar desde Egipto, y Hamás aún gobierna la mitad del territorio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.