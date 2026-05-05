Propuesta de resolución de la ONU amenaza a Irán con sanciones si no permite libre navegación

Una propuesta de resolución de la ONU amenaza a Irán con sanciones u otras medidas si no detiene los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, deja de imponer “peajes ilegales” y revela la ubicación de todas las minas para permitir la libertad de navegación.

El borrador de la resolución, copatrocinado por Estados Unidos y países del Golfo Pérsico, también exige que Irán “participe de inmediato y facilite” los esfuerzos de las Naciones Unidas para establecer un corredor humanitario en el estrecho que permita la entrega de ayuda vital, fertilizante y otros bienes.

La resolución, obtenida por The Associated Press el martes, es el más reciente esfuerzo diplomático de Estados Unidos y sus aliados árabes después de que China y Rusia vetaran una resolución diluida que buscaba abrir el estrecho, horas antes de que Washington y Teherán anunciaran un alto al fuego temporal a principios de abril.

El embajador estadounidense Mike Waltz manifestó a los periodistas que cree que la nueva propuesta, más acotada, obtendrá el apoyo necesario para ser aprobada por el consejo de 15 miembros, sin provocar oposición ni un veto de los aliados de Irán.

Estados Unidos y los países del Golfo presentaron el nuevo borrador mientras el gobierno de Trump intenta restablecer la libertad de navegación en el estrecho, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo crudo mundial antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Una frágil tregua sigue vigente.

La resolución propuesta, que fue redactada en virtud del Capítulo 7 de la Carta de la ONU y por lo tanto podría aplicarse por la vía militar, amenaza con “medidas eficaces proporcionales a la gravedad de la situación, incluidas sanciones” si Irán no cumple.

Reafirma el derecho de todos los países a defender sus embarcaciones de ataques y provocaciones, y ordena a todos los demás países no ayudar a Irán a cerrar el estrecho ni a cobrar peajes.

El borrador también “acoge con beneplácito los esfuerzos en curso para evitar conflictos y coordinar un tránsito seguro y protegido a través del estrecho de Ormuz, expresa su apoyo a los esfuerzos en curso para buscar una paz duradera en la región y alienta a los Estados miembros de la región a fortalecer el diálogo y las consultas al respecto”.

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Farnoush Amiri contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.