Trump publica una imagen con un rifle y endurece tono con Irán: “Ya no seré el tipo amable”

El presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia dirigida a Irán, al publicar en redes sociales una imagen manipulada de sí mismo sosteniendo un arma junto al mensaje: “Ya no seré el tipo amable”.

“Irán no logra organizarse”, escribió el presidente en Truth Social la madrugada del miércoles. “No saben cómo firmar un acuerdo sobre su programa nuclear. ¡Será mejor que reaccionen pronto!”.

La publicación incluía un montaje en el que aparece de pie sobre un fondo de Medio Oriente con explosiones en una ladera, vestido con traje oscuro y gafas de sol, y sosteniendo un arma de gran calibre.

Las conversaciones con Irán atraviesan un punto muerto tras semanas de conflicto, y recientemente se canceló una nueva ronda de negociaciones.

open image in gallery El último meme de Trump en Truth Social lanza una amenaza poco sutil contra Irán ( @realDonaldTrump/Truth Social )

El presidente se encuentra recibiendo al rey Carlos III del Reino Unido en Washington D. C. para una visita de cuatro días, y durante un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca, el martes por la noche, afirmó que el monarca “está de acuerdo” en que Irán nunca debería tener un arma nuclear, involucrándolo así en un tema políticamente delicado.

“Estamos trabajando en Medio Oriente en este momento y nos está yendo muy bien”, dijo Trump durante la cena.

“Hemos derrotado militarmente al adversario y nunca vamos a permitir que tenga un arma nuclear. Carlos incluso coincide conmigo”.

Un portavoz del Palacio de Buckingham respondió: “El rey es, naturalmente, consciente de la postura histórica y bien conocida de su gobierno en materia de no proliferación nuclear”.

El martes por la mañana, el presidente escribió en su plataforma de redes sociales: “Irán nos acaba de informar que está en una ‘situación crítica’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡y creo que podrán hacerlo!)”.

open image in gallery Un buque de carga navega cerca de la isla Qeshm, en el estrecho de Ormuz, mientras se aleja la posibilidad de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán ( Getty )

Teherán respondió a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, lanzados el 28 de febrero como parte de la operación Furia Épica, con represalias contra estados vecinos del Golfo que albergan activos militares estadounidenses e israelíes. Posteriormente, bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que provocó un aumento global en los precios del combustible.

El ejército estadounidense respondió con el cierre de puertos iraníes. Sin embargo, la falta de una solución diplomática al conflicto, en medio de un alto el fuego frágil, se ha convertido en una fuente constante de tensión a nivel internacional.

También el martes, Trump arremetió contra el canciller alemán Friedrich Merz y escribió: “El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla!”.

“Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en peligro. Estoy haciendo algo con Irán ahora mismo que otros países, o presidentes, deberían haber hecho hace mucho tiempo. ¡No es de extrañar que Alemania esté tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”.

open image in gallery Trump afirma que el rey Carlos respalda su postura sobre Irán ( Reuters )

El presidente ha insistido en que no tiene “ninguna presión de tiempo” para alcanzar un acuerdo de paz con Irán y que priorizará un “buen acuerdo para el pueblo estadounidense”. Sin embargo, persiste una brecha significativa entre ambas partes en cuestiones clave, lo que llevó a cancelar una segunda ronda de conversaciones de paz prevista en Pakistán.

Expertos señalan que, aunque el cierre del estrecho le cuesta a Teherán hasta 435 millones de dólares diarios, el país ha mostrado una resistencia mayor a la esperada frente a las hostilidades estadounidenses. También advierten que una campaña prolongada podría terminar fortaleciendo al régimen.

Aunque Trump reitera que no enfrenta una presión inmediata para encontrar una solución, el calendario político introduce otro factor. El presidente deberá afrontar las elecciones de medio mandato en noviembre y buscará haber puesto fin al conflicto antes de esa fecha, en medio de la preocupación por su impacto en la economía, que continúa afectando sus niveles de aprobación.

Tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han destacado de forma reiterada lo que describen como éxitos militares de Estados Unidos en el conflicto.

No obstante, según reportes, el vicepresidente J. D. Vance, conocido por su escepticismo frente a la guerra, planteó en privado si el presidente está recibiendo información precisa sobre el progreso de la campaña o si el Pentágono le transmite una visión ajustada a sus expectativas.

Traducción de Leticia Zampedri