Trump ordena a Estados Unidos retirar miles de tropas de Alemania tras disputa con Merz

Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania, país aliado de la OTAN, según anunció el Pentágono el viernes, en un momento en que se agranda la brecha entre el presidente Donald Trump y Europa por la guerra con Irán.

Trump había amenazado con reducir las tropas a principios de esta semana tras una disputa con el canciller alemán Friedrich Merz, quien afirmó el lunes que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos en las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.

Un alto funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, expresó que la reciente retórica alemana había sido “inapropiada e inútil”.

“El presidente está reaccionando de manera acertada ante estos comentarios contraproducentes”, aseveró el funcionario.

open image in gallery Actualmente hay más de 35.000 soldados estadounidenses en Alemania ( Getty )

Alemania es la mayor base militar estadounidense en Europa y constituye un centro de entrenamiento clave con más de 35.000 militares en servicio activo.

Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz durante el conflicto, ha amenazado a la “horrible” España y ha vituperado en contra de Italia.

La vía marítima, un punto estratégico para los envíos mundiales de petróleo, ha permanecido prácticamente cerrada, lo que ha provocado agitación en los mercados y una interrupción sin precedentes en el suministro de energía.

La Armada de EE. UU. está bloqueando las exportaciones de crudo iraní. El viernes, el Tesoro de EE. UU. advirtió a los transportistas que se arriesgaban a sanciones si pagaban peajes a Irán para atravesar el estrecho.

Merz ha criticado el ataque de EE. UU. e Israel contra Irán, y el lunes afirmó que los funcionarios estadounidenses viajaban a Pakistán y se marchaban sin lograr nada.

“Toda una nación está siendo humillada por los líderes iraníes, en especial por los llamados Guardias Revolucionarios. Por eso espero que esto termine lo antes posible”, manifestó.

Y agregó: “Los iraníes son obviamente muy hábiles para negociar, o más bien, muy hábiles para no negociar, al dejar que los estadounidenses viajen a Islamabad y luego se vayan de nuevo sin ningún resultado”.

open image in gallery El ejército alemán se entrena en una base militar de Münster ( Reuters )

También afirmó que no veía qué estrategia de salida estaba aplicando Estados Unidos en la guerra de Irán. Los comentarios pusieron de manifiesto las profundas divisiones entre Washington y sus aliados europeos de la OTAN, en medio de la creciente tensión por Ucrania y los aranceles.

Trump declaró el jueves en una diatriba en Truth Social que Merz debería centrarse más en poner fin a la guerra en Ucrania y en “su país destrozado” que en interferir en las negociaciones.

El presidente escribió: “El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!), y a arreglar su país destrozado, sobre todo en materia de inmigración y energía, y menos tiempo a interferir con quienes están eliminando la amenaza nuclear de Irán, haciendo así del mundo, incluida Alemania, ¡un lugar más seguro!”.

El viernes, Trump afirmó que aumentaría los aranceles sobre los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25 % la próxima semana, desde el 15 % acordado previamente, una medida que tendrá mayor repercusión en Alemania.

Según el Pentágono, el plan es que se finalice la retirada en los próximos seis a doce meses. Se espera que la reducción devuelva los niveles de tropas estadounidenses en Europa a los niveles aproximados anteriores a 2022, antes de que la invasión de Rusia a Ucrania desencadenara un aumento de efectivos por parte del entonces presidente Joe Biden.

El funcionario detalló que se retirará de Alemania un equipo de combate de brigada y ya no se trasladará un batallón de fuego de largo alcance que la administración de Biden había planeado comenzar a desplegar en Alemania a finales de este año.