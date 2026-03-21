Niños inmigrantes detenidos aún enfrentan condiciones preocupantes en Texas, dicen abogados

Casi 600 menores inmigrantes estuvieron retenidos en un centro de detención familiar de Texas en los últimos meses sin suficiente comida, atención médica ni servicios de salud mental, y decenas permanecieron allí mucho más allá de los límites ordenados por un tribunal, según documentos judiciales presentados el viernes.

Los menores y las familias retenidas en el centro de detención de Dilley, adonde fueron enviados a principios de este año el niño de 5 años Liam Conejo Ramos y su padre, enfrentaron brotes de virus y confinamientos prolongados en diciembre y enero, aun cuando el número total de menores retenidos en Dilley ha disminuido en las últimas semanas, según los informes del abogado y las visitas al lugar.

El caso de Ramos, un niño en edad preescolar que llevaba un gorro azul con un conejo cuando fue detenido en Minnesota por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), provocó protestas por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, incluso entre los detenidos que se reunieron y levantaron carteles en el patio dentro de las cercas de malla metálica de Dilley.

La semana pasada, unos 85 niños seguían detenidos en Dilley, pero las condiciones preocupantes continuaban, indicó Mishan Wroe, abogada directora del National Center for Youth Law, quien visitó el lugar a mediados de marzo. A principios de febrero, una defensora legal de los niños observó a unos 280 menores.

En los documentos se mencionaron numerosos casos conmovedores, incluido el de una niña de 13 años retenida en Dilley que intentó quitarse la vida cuando el personal le retuvo antidepresivos recetados y le negó su solicitud de reunirse con su madre, según informó The Associated Press. El gobierno reportó que no había habido “ninguna colocación bajo vigilancia por riesgo de suicidio”, de acuerdo con el escrito. La AP obtuvo los documentos de alta de la niña en Dilley, que describían un “intento de suicidio mediante corte en la muñeca” y “autolesiones”.

Los escritos se presentaron en una demanda iniciada en 1985 que condujo a la creación en 1997 de una supervisión ordenada por un tribunal sobre los estándares y que, con el tiempo, estableció un límite de 20 días bajo custodia. El gobierno de Trump busca poner fin al acuerdo Flores.

“Durante años, el decreto de consentimiento de Flores ha sido una herramienta de la izquierda que es contraria a la ley y desperdicia valiosos recursos financiados por los contribuyentes de Estados Unidos”, argumentó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. “Estar en detención es una elección”.

Los abogados de los detenidos destacaron los datos del gobierno en los que se muestran tiempos de custodia más prolongados para los niños inmigrantes, y también se mencionaron gusanos en la comida y el deficiente acceso a atención médica o a asesoría legal suficiente, según lo reportado por familias y monitores en instalaciones federales.

“Dilley sigue siendo un infierno”, aseguró Leecia Welch, directora jurídica principal de Children’s Rights, quien visita Dilley con regularidad para garantizar el cumplimiento de la ley. “Aunque el número de niños ha disminuido, el sufrimiento sigue siendo el mismo”.

Dilley está adaptado para familias, que reciben satisfactores básicos, incluida comida y agua adecuadas mientras están detenidas, y el gobierno de Trump trabaja para deportar rápidamente a los detenidos, añadió el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

En un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se muestra que unos 595 niños inmigrantes estuvieron bajo custodia por más del límite de 20 días en diciembre y enero, y en algunos casos la detención se extendió por meses, según el escrito.

“Aproximadamente 265 de estos niños estuvieron detenidos por más de 50 días y, de manera impactante, 55 niños estuvieron detenidos más de 100 días”, se indica en el escrito.

Eso representa un aumento respecto de una divulgación previa hecha por el gobierno a finales del año pasado, en la que se muestra que, entre agosto y septiembre, 400 niños habían sido retenidos en Dilley más allá del límite de 20 días. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a preguntas que solicitaban comentarios sobre los datos.

La principal jueza federal de distrito, Dolly Gee, del Distrito Central de California, tiene previsto celebrar una audiencia sobre el caso en los próximos días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.