Un podcaster difunde una teoría sobre los planes de Trump para un búnker en la Casa Blanca: “No se va a ir”

Un presentador de pódcasts de tendencia liberal planteó una descabellada teoría conspirativa sobre las verdaderas intenciones del presidente Donald Trump respecto al enorme salón de baile de la Casa Blanca.

“Existe el temor de que no se vaya, y eso es algo que hay que tomarse muy en serio”, dijo Anthony Davis, presentador de The Weekend Show de MeidasTouch, durante un episodio emitido el lunes.

“Parece casi gracioso que no lo haga, pero lo hará”, continuó el presentador británico. “Dijo en un discurso en un mitín, y nunca lo olvidaré, que su mayor arrepentimiento fue dejar la Casa Blanca en 2021, y que debería haberse quedado allí, ya sabes”.

El mes pasado, el presidente de 79 años dijo que el ejército está creando un “complejo enorme” debajo del salón de baile de USD 400 millones, que tendría “cristales antibalas de alta calidad”, algo que Davis teme que pueda usarse para servir a cualquier deseo autoritario.

“Está construyendo 100.000 pies cuadrados adicionales para atrincherarse esta vez con una instalación militar debajo de este gigantesco salón de baile que claramente nunca se utilizará para bailes”, dijo.

open image in gallery Un podcaster liberal lanzó una descabellada teoría conspirativa sobre los verdaderos planes del presidente Trump respecto al búnker que se está construyendo bajo el salón de baile de la Casa Blanca: “No se va a ir” ( AFP/Getty )

Mientras tanto, Trump explicó el búnker en términos diferentes.

“El salón de baile se convierte esencialmente en un cobertizo para lo que se está construyendo bajo el mando militar, incluyendo drones y cualquier otra cosa”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el 29 de marzo.

Cuando el presidente anunció por primera vez sus planes para el salón de baile el año pasado, dijo que se construiría para dar lugar a grandes eventos que actualmente requieren carpas en el césped de la Casa Blanca.

“El salón de baile de Estado de la Casa Blanca será una adición muy necesaria y exquisita de aproximadamente 8360 metros cuadrados en total de espacio ornamentado y cuidadosamente elaborado, con una capacidad para 650 personas sentadas, un aumento significativo con respecto a la capacidad para 200 personas sentadas en el salón este de la Casa Blanca”, dijo el Gobierno en julio.

open image in gallery “Está construyendo 9.290 metros cuadrados adicionales para atrincherarse esta vez, con una instalación militar situada debajo de este gigantesco salón de baile que, evidentemente, nunca se utilizará para celebrar bailes”, afirmó Davis ( MeidasTouch, Youtube )

“¿Le preocupa, como a algunos de nosotros, que se avecine un golpe de Estado?”, preguntó Davis a su invitada Kristen Clarke, quien se desempeña como asesora legal de la NAACP, una organización de derechos civiles.

Clarke, quien anteriormente trabajó en el Departamento de Justicia del Gobierno Biden, parecía menos preocupada.

“La Constitución deja claro que su tiempo se está terminando”, dijo. “Y espero que los tribunales se atengan a esta sencilla disposición constitucional que deja claro que tiene que irse”.

Trump afirmó repetidamente, sin pruebas, que las elecciones de 2020, que perdió ante Joe Biden, fueron “robadas” y “manipuladas”. Además, desde su regreso a la Casa Blanca, insinuó que podría intentar permanecer en el cargo más allá de dos mandatos, lo que violaría la 22ª Enmienda de la Constitución.

El lunes, bromeó ante un grupo de líderes empresariales diciendo que podría dejar la Casa Blanca “dentro de ocho o nueve años”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los medios de comunicación de reaccionar de forma exagerada a los comentarios de Trump.

“Miren, ustedes siguen haciéndole esta pregunta al presidente sobre un tercer mandato, y luego él responde con honestidad y franqueza, con una sonrisa, y entonces todos aquí se escandalizan con su respuesta”, dijo a los periodistas el pasado mes de marzo.

Traducción de Olivia Gorsin