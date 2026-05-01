Candidato al Senado de Oklahoma desaparecido fue hallado muerto en un vehículo dos días después de su desaparición

Un candidato republicano al Senado estatal que se encontraba desaparecido fue hallado muerto dos días después de haber sido visto por última vez.

Barry Christian, de 54 años, se postulaba para el distrito 38 de Oklahoma por el Partido Republicano después de una carrera de 35 años como consultor de perforación para el sector local de petróleo y gas.

En su página web de campaña, Christian lo describía como la “opción conservadora” para el distrito occidental e incluía una promesa de que, de ser elegido, “apoyaría con orgullo al presidente Trump” y “lucharía por los valores conservadores tradicionales que hacen grande a Estados Unidos”.

Había conseguido el respaldo de Kid Rock, uno de los favoritos del movimiento MAGA, quien apareció en un video de Instagram el mes pasado promocionando su candidatura de cara a las elecciones del 16 de junio, en las que Christian era uno de los tres candidatos que competían para reemplazar al actual senador Brent Howard.

open image in gallery Los investigadores en el lugar de los hechos en Oklahoma, donde se encontró a Christian sin vida dentro de su camioneta, con un cartel de campaña a la vista cerca de allí ( KOCO 5 News )

Fue visto por última vez el martes y su ausencia en una reunión programada el miércoles por la mañana generó preocupación por su bienestar.

A la tarde siguiente, su camioneta Dodge Ram 2024 de color gris carbón fue encontrada estrellada en un pequeño barranco en el Área de Manejo de Vida Silvestre Sandy Sanders, junto a la Carretera 30, cerca del pueblo de Erick.

Posteriormente, se recuperó el cuerpo de Christian del vehículo, pero aún no se reveló la causa de la muerte. Según Hunter McKee, portavoz de la OSBI, técnicos de la escena del crimen de la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma (OSBI) están examinando el camión.

Según informan los medios locales, el lugar donde se encontró el vehículo, con un cartel de campaña desechado cerca, está a unos 20 minutos de la casa de Christian en Sayre.

open image in gallery El cadáver de Christian fue hallado en un vehículo; aún no se reveló la causa de la muerte ( X/Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma )

“En estos momentos, las circunstancias que rodean la muerte del señor Christian siguen bajo investigación”, declaró la portavoz de la campaña, Vivienne Hasenbeck, en un comunicado.

“Las autoridades aún no facilitaron detalles adicionales a la espera de notificar a todos los miembros de la familia y de realizar un examen más exhaustivo”.

La hija del fallecido, Brooklyn, declaró en un comunicado que la familia estaba devastada y pidió privacidad.

“Por favor, oren por nuestra familia y amigos. Nuestro mundo está patas arriba ahora mismo”, dijo. “Todavía no estamos seguros de todo lo que pasó, así que les pido que actúen con gracia y traten el legado de mi padre con dignidad”.

“Estamos sumamente agradecidos a todos los que colaboraron en las labores de búsqueda. Sé que su fallecimiento dejará a muchas personas devastadas. La última aparición de Christian en la campaña fue el sábado en el Festival de la Serpiente de Cascabel de Mangum, Oklahoma, un encuentro con los residentes locales para hablar sobre "los temas que más importan a nuestra comunidad”.

Traducción de Olivia Gorsin