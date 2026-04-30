Trump añade el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, a la lista de lugares a los que quiere poner su nombre

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha encontrado otra cosa a la que parece querer ponerle su nombre: el estrecho de Ormuz.

El mandatario (79) compartió el miércoles por la noche en Truth Social lo que parecía ser un mapa generado por inteligencia artificial, que mostraba la ruta marítima entre Irán y Omán etiquetada como el “estrecho de Trump”.

Por esta ruta vital transitan habitualmente más de 20 millones de barriles de petróleo crudo al día, lo que representa aproximadamente el 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

Sin embargo, desde el inicio de la guerra de Trump con Irán, el corredor se ha cerrado en gran medida, lo que ha provocado una escasez mundial de petróleo y que el precio del crudo Brent superara los 125 dólares por barril el jueves. Esto ha resultado en un precio promedio de la gasolina en todo EE. UU. de $4,30 por galón el miércoles, según la AAA (Asociación Estadounidense del Automóvi).

El gobernador de California, Gavin Newsom, un crítico frecuente de Trump, se burló de la idea en X, escribiendo: “El petróleo crudo está ahora a $120 el barril y sigue subiendo. Los estadounidenses están pagando precios cada vez más altos. ¿Por qué el presidente Trump no abre el “estrecho de Trump”?.

open image in gallery El presidente Donald Trump compartió una imagen del “estrecho de Trump” en las redes sociales, mientras que este paso estratégico sigue prácticamente cerrado dos meses después de que EE. UU. e Israel iniciaran una guerra contra Irán ( @realDonaldTrump/Truth Social )

open image in gallery Trump compartió en Truth Social lo que parecía ser una imagen del mapa generada por inteligencia artificial ( Getty )

El presidente no dijo explícitamente que quisiera cambiar el nombre del importante paso marítimo por el suyo. Sin embargo, en declaraciones realizadas en marzo, pareció referirse deliberadamente al paso como el “estrecho de Trump”.

“Tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, el de Ormuz”, dijo, e incorporó: “Disculpen, lo siento mucho. Qué error tan terrible”.

“Las noticias falsas dirán: ‘Lo dijo por accidente’. No. Conmigo no hay accidentes, o al menos no muchos. Si los hubiera, tendríamos una noticia importante”, añadió.

Es sabido que el mandatario tiene una marcada tendencia a poner su nombre en todo lo que puede. Antes de asumir el cargo, Trump puso su nombre en bienes raíces, campos de golf, vodka, filetes, agua embotellada e incluso en su propia universidad.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha puesto su nombre en numerosas propiedades gubernamentales, incluyendo el Centro Kennedy y el Instituto de la Paz de EE. UU. También ha añadido su nombre a billetes, monumentos y equipo militar, y tiene planes para construir acorazados de “clase Trump”.

open image in gallery Durante el segundo mandato de Trump, su Administración ha puesto el nombre del presidente en varios edificios públicos, entre ellos el Instituto Estadounidense de la Paz ( X/@StateDept )

En enero, Trump propuso que el Congreso cambiara el nombre de la estación Penn Station de Nueva York y del Aeropuerto Internacional Dulles de Washington en su honor. Este mes, los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que renombraría el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor a Trump, con un enorme costo de $5,5 millones.

También está previsto el lanzamiento de una edición limitada de pasaportes estadounidenses con un retrato de Trump, junto con la Declaración de Independencia de EE. UU., con motivo del 250° aniversario del país.

De manera similar, el otoño pasado, los pases para los parques nacionales fueron rediseñados para incluir un retrato de Trump junto al del prócer George Washington. Estos pases, que reemplazaron las imágenes de paisajes habituales del Servicio de Parques Nacionales, provocaron una demanda y un movimiento en las redes sociales para colocar pegatinas sobre el rostro de Trump.

Según se informa, la firma del líder también aparecerá en los billetes estadounidenses para conmemorar el 250° aniversario del país. Sería la primera vez en 165 años que el nombre de un presidente en ejercicio aparece en la moneda estadounidense.

Trump también ha añadido su nombre a numerosos programas gubernamentales, incluido TrumpRx, un sitio web administrado por el Gobierno que permite a los estadounidenses acceder a medicamentos recetados a precios más bajos.

La Administración también creó las Cuentas Trump bajo la megaley fiscal conocida como “One Big Beautiful Bill” (una gran y hermosa ley). Las Cuentas Trump son cuentas de inversión para niños estadounidenses nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, que incluyen una contribución federal de $1.000.

Traducción de Sara Pignatiello