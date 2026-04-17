Según una nueva biografía de Robert F. Kennedy jr. (RFK jr.)., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., el funcionario del Gobierno de Trump está acusado de haber cortado el pene de un mapache atropellado para estudiarlo posteriormente.

Según un relato descrito en el libro RFK Jr.: The Fall and Rise, de la periodista del New York Post Isabel Vincent, que se basa en una serie de supuestos diarios de Kennedy que Vincent obtuvo, Kennedy avistó al animal mientras conducía por una autopista con su familia.

“Estaba de pie frente a mi auto estacionado en la I-684, extrayendo el pene de un mapache atropellado, pensando en lo extraños que se han vuelto algunos miembros de mi familia”, escribió Kennedy en una entrada de 2001, según el libro.

“Mis hijos esperaron pacientemente en el auto”, añade la entrada.

Kennedy se llevó el órgano del mapache para “estudiarlo luego”, según declaró Vincent a la revista People.

open image in gallery Según una nueva biografía de Robert F. Kennedy jr., el funcionario de la Administración Trump supuestamente le cortó el pene a un mapache muerto para estudiarlo más tarde ( Reuters )

“Hay que entender que Bobby (diminutivo de Robert) quería ser veterinario desde niño. Su trabajo de medio tiempo era en el Zoológico Nacional de Washington, D.C.”, dijo Vincent, y agregó: “Así que siente un gran amor e interés por los animales y, estoy segura de que tiene un congelador lleno de animales atropellados, donde los estudia”.

The Independent se ha puesto en contacto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) para obtener comentarios al respecto.

Esta acusación se suma a la larga lista de extraños encuentros entre Kennedy y animales.

En 2024, Kennedy admitió haber dejado un cachorro de oso muerto en Central Park, en la ciudad de Nueva York, una década antes, y haber hecho que pareciera que el animal había sido atropellado por una bicicleta.

Kennedy dijo en un video publicado en las redes sociales que estaba conduciendo en el valle del Hudson, en el estado de Nueva York, y vio a otro conductor atropellar y matar al animal.

“Me orillé, recogí al oso y lo metí en la parte trasera de mi furgoneta porque iba a despellejarlo”, dijo en el video, y continuó: “Estaba en muy buen estado y pensaba guardar la carne en la nevera”.

open image in gallery Kennedy ya había admitido haber abandonado el cadáver de un osezno en Central Park, y se le acusa de otros incidentes extraños relacionados con animales, como haber decapitado el cadáver de una ballena ( Reuters )

“Llevo toda la vida recogiendo animales atropellados. Tengo el congelador lleno”, declaró a la prensa en 2024.

Kathleen “Kick” Kennedy, hija del funcionario de salud, declaró a la revista Town & Country en 2012 que RFK Jr. una vez había utilizado una motosierra para decapitar el cadáver de una ballena que apareció en la costa cerca del complejo familiar de los Kennedy en Hyannis Port, Massachusetts, y ató la cabeza al vehículo familiar antes de iniciar un viaje de cinco horas.

“Cada vez que acelerábamos en la autopista, el líquido que expulsaban las ballenas entraba a raudales por las ventanillas del auto, y era lo más repugnante del planeta”, declaró a la revista.

“Todos llevábamos bolsas de plástico en la cabeza con agujeros para la boca, y la gente en la carretera nos enseñaba el dedo, pero eso era algo normal en nuestro día a día”, detalló.

Asimismo, en una carta en la que instaba al Senado a no confirmar a RFK jr., la prima de Kennedy, Caroline Kennedy, afirmó que este licuaba pollitos y ratones juntos en una residencia universitaria para alimentar a un halcón mascota.

RFK jr., un destacado ecologista y antivacunas antes de asumir el cargo, ha dicho que sigue una dieta carnívora, comiendo principalmente carne y alimentos fermentados.

Durante el mandato de Kennedy, el HHS ha sido acusado de difundir mensajes antivacunas, presionar a científicos de alto nivel y hacer afirmaciones sin fundamento científico que vinculan los analgésicos con el aumento de los diagnósticos de autismo.

Traducción de Sara Pignatiello