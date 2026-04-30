Irán advierte que el único lugar para EE. UU. en el Golfo es “en el fondo de sus aguas”

Irán afirmó que supervisaría un “futuro libre de Estados Unidos” en un comunicado atribuido a su líder supremo, al tiempo que lanzó advertencias sobre la presencia estadounidense en la región.

Según autoridades de Estados Unidos, Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Khamenei, habría resultado gravemente herido y estaría transmitiendo mensajes desde un hospital a través de altos funcionarios de seguridad.

“Por voluntad divina, el futuro del golfo Pérsico será brillante: un futuro libre de Estados Unidos, dedicado al progreso, la paz y la prosperidad de sus naciones”, señalaba el texto.

“Esos extranjeros que, desde miles de kilómetros, siembran discordia en el golfo Pérsico y el golfo de Omán no tienen cabida allí, salvo en las profundidades de sus aguas”, añadía el comunicado.

open image in gallery Mojtaba Jamenei estaría gravemente herido, según reportes ( ISNA )

El comunicado añadió que, desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, comenzó a gestarse una nueva etapa para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Según el texto, Teherán garantizaría la seguridad en el golfo Pérsico y pondría fin a lo que describió como “abusos del enemigo” en esa vía marítima.

El líder supremo, que no apareció en público desde el inicio del conflicto, sostuvo que una nueva gestión del estrecho de Ormuz traería estabilidad, desarrollo y beneficios económicos para los países de la región.

“Este activo estratégico ha despertado la codicia de muchos a lo largo de los siglos”, añadió el mensaje.

open image in gallery El estrecho de Ormuz no ha estado abierto al tráfico de forma libre desde hace dos meses ( Getty )

“El historial de invasiones reiteradas por parte de potencias europeas y estadounidenses, como las inseguridades, los daños y las amenazas que han impuesto a los países de la región, reflejó solo una parte de los planes de los opresores globales contra los pueblos del golfo Pérsico”.

En paralelo, los negociadores de Estados Unidos e Irán no lograron avanzar en un acuerdo sobre el futuro del estrecho de Ormuz, que permaneció bloqueado por fuerzas iraníes, mientras la Armada estadounidense mantuvo su presencia en el golfo de Omán.

Los intentos de mediación de Pakistán y Omán tampoco lograron reactivar las conversaciones, tras el fracaso de los encuentros a comienzos de mes.

La propuesta de Teherán de reabrir el estrecho, poner fin al conflicto y posponer las negociaciones sobre su programa nuclear tuvo escasa recepción en Washington. Donald Trump insistió durante meses en que el desmantelamiento del programa nuclear iraní era un objetivo central de su administración.

open image in gallery El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, se reúne con el canciller iraní Abbas Araghchi a su llegada a Islamabad el 25 de abril de 2026 ( AFP/Getty )

Irán afirmó que protegería sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, incluso mientras Trump buscó avanzar en un acuerdo sobre esos puntos.

No quedó claro cuánto control mantuvo Mojtaba Khamenei sobre las negociaciones. Según reportes, delegó una parte importante de la toma de decisiones en altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Khamenei no apareció en público desde su designación en marzo. Cuatro funcionarios iraníes citados por The New York Times indicaron que el dirigente, de 56 años, estaba gravemente herido, aunque conservaba plenas capacidades mentales.

Por su parte, el político Abdolreza Davari señaló que el líder “dirigía el país como si fuera el presidente de un consejo de administración” y que dependía en gran medida de ese grupo para la toma de decisiones, que se realizaban de forma colectiva.

Traducción de Leticia Zampedri