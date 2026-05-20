Bulgaria logró su primera victoria en Eurovisión en la 70ª edición del festival de la canción tras una final de infarto en Viena, Austria, mientras que el Reino Unido terminó en último lugar.

Una gran variedad de artistas, tanto extravagantes como polémicos, que representaban a 25 países, compitieron en la gran final el sábado 16 de mayo. Sin embargo, fue la cantante DARA quien se alzó con la victoria con su tema dance-pop ‘Bangaranga’. Ganó con un total de 516 puntos, superando la puntuación de Israel, que quedó en segundo lugar con 343 puntos.

Fue un resultado bastante sorprendente, dado que el dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y la estrella del pop australiana Delta Goodrem, eran considerados los dos favoritos para ganar el concurso.

Desde el extravagante representante de Grecia, Akylas, con su vertiginoso tema ‘Ferto’, hasta la escalofriante canción de metal de Serbia, ‘Kraj Mene’, interpretada por LAVINA, y el intenso rapero moldavo Satoshi con ‘¡Viva, Moldavia!’, hubo muchas propuestas excéntricas.

Lamentablemente, tanto para los jueces como para el público, el representante del Reino Unido, Look Mum No Computer, cuyo nombre real es Sam Battle, claramente no era el más excéntrico, ya que recibió la temida puntuación de “cero puntos” en la votación del público y quedó en último lugar.

Tras su interpretación de la canción ‘Eins, Zwei, Drei’, varios espectadores en Gran Bretaña expresaron su desdén en las redes sociales, y uno de ellos se quejó de que Look Mum No Computer era “la peor presentación de la historia”.

“Lo sentimos mucho por haber participado con esto, chicos, sinceramente todos nos sentimos fatal”, escribió un fan, mientras que otro bromeó: “No estoy seguro de que la [UE] nos deje reincorporarnos después de esto”.

open image in gallery El representante del Reino Unido, Look Mum No Computer, reacciona al recibir cero puntos en la votación del público y quedar en última posición en la clasificación general ( AP )

Gran parte de la preparación para la final de Eurovisión de este año se vio ensombrecida una vez más por la controversia en torno a la participación de Israel, ya que cinco países se retiraron en protesta por su guerra en Gaza.

Irlanda, España, Islandia, Eslovenia y los Países Bajos boicotearon el evento. La cadena irlandesa emitió un episodio de la comedia Father Ted con temática de Eurovisión en lugar de la final, y España emitió su propio programa especial de música, La casa de la música.

En la semana previa a la final de Eurovisión, también se produjeron varias manifestaciones en Viena. Esta semana, cientos de personas se congregaron en Venediger Au, un parque en las afueras de Viena, para participar en un evento de la organización Palestine Solidarity Austria, titulado “No a un escenario para el genocidio”.

La cadena pública israelí también recibió una advertencia formal de los organizadores de Eurovisión tras animar a los espectadores a “votar 10 veces”. La emisora pública israelí, conocida como Kan, fue declarada culpable de infringir las reglas del concurso el viernes 8 de mayo al compartir videos en redes sociales en los que animaba a sus seguidores a apoyar a Noam Bettan, el representante del país para 2026.

Bettan acabó quedando en segundo lugar por segundo año consecutivo, un resultado que sin duda atraerá la atención de los críticos de Israel.

open image in gallery DARA con su trofeo de Eurovisión ( Reuters )

En declaraciones a The Independent antes del concurso de la canción, DARA afirmó que una victoria de Bulgaria sería algo “extraordinario”.

“Lo que me motiva en la misma medida es la idea de que Bulgaria sea vista. Realmente vista. Somos un país pequeño con un alma cultural enorme: antigua, compleja, tenaz en el mejor sentido. Tenemos una herencia musical de la cual el mundo apenas ha arañado la superficie”, expresó.

“Si 'Bangaranga' logra que alguien en Manchester, Edimburgo o Brighton saque su teléfono y busque información sobre Bulgaria —su música, su costa, su literatura, su gente— entonces ya habré conseguido algo importante”, añadió.

Asimismo, explicó que el significado de ‘Bangaranga’ tiene su origen en la jerga jamaicana: “Significa alboroto, conmoción, una especie de desorden hermoso. Tiene una fuerza fonética cruda que trasciende la traducción: lo sientes antes de entenderlo”.

open image in gallery La cantante saltó a la fama tras quedar tercera en el ‘X Factor’ búlgaro cuando tenía 16 años ( Getty )

DARA continuó: “Queríamos una canción que pudiera resonar en Viena, Londres o cualquier otro lugar y que impactara físicamente antes de impactar intelectualmente. Cuando pienso en lo que realmente significa para mí, en su nivel más profundo, siempre vuelvo al kukeri: el antiguo ritual búlgaro en el que los hombres se visten con trajes extraordinarios llenos de campanas, pieles y máscaras de animales, y recorren los pueblos al comienzo del año haciendo el ruido más feroz imaginable. El propósito es ahuyentar a los malos espíritus”.

La cantante saltó a la fama en su país natal tras quedar tercera en la versión búlgara del programa X Factor cuando tenía 16 años, y firmó con un sello discográfico donde lanzó música tanto en búlgaro como en inglés.

Ha conseguido varios sencillos número uno en Bulgaria, mientras que su último álbum, ADHDARA, se inspiró en su diagnóstico de TDAH en la edad adulta.

“Ese álbum trataba de aceptar todas las partes contradictorias de uno mismo: el caos, la sensibilidad, la pasión”, dijo, y siguió: “Fue aterrador y liberador a partes iguales. Y ahora aquí estoy, llevando todo eso a Eurovisión en Viena, representando a Bulgaria. Todavía me cuesta creerlo… es maravilloso”.

Traducción de Sara Pignatiello