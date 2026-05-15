Eurovisión 2026: ¿cómo funciona el sistema de votación del concurso?

El Festival de Eurovisión ya está en marcha en Viena, Austria, y faltan apenas unos días para descubrir qué desempeño tendrá ‘Look Mum No Computer’, la canción que representa al Reino Unido este año.

Las semifinales de la edición 2026 se celebrarán el 12 y 14 de mayo, mientras que la gran final tendrá lugar este sábado 16 de mayo.

Eurovisión es famoso por su sistema de votación tan complejo como impredecible, y en los últimos años la Unión Europea de Radiodifusión (UER) introdujo varios cambios en las reglas.

¿Cómo funciona la votación en Eurovisión?

Los espectadores de todos los países participantes podrán votar por sus canciones favoritas una vez que comience la gran final.

Como ocurre cada año, no está permitido votar por el representante del propio país. Es decir, quienes voten desde Reino Unido no podrán apoyar a la canción británica.

Para esta edición 2026, los fanáticos británicos deberán votar exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), esc.vote.

Además, la cantidad de votos permitidos por persona se redujo a la mitad: cada espectador podrá emitir hasta 10 votos por método de pago. En algunos países todavía sigue habilitada la votación mediante SMS y llamadas telefónicas.

El resultado final se divide en dos partes iguales: el 50 % proviene del voto del público y el otro 50 % corresponde a un jurado profesional de cada país participante.

Las puntuaciones de los jurados se basan en la llamada “final del jurado”, un ensayo general realizado el viernes por la noche que normalmente no se transmite por televisión.

Una vez cerrada la votación, un portavoz de cada país anuncia los puntos otorgados por su jurado profesional. La puntuación máxima que puede entregar cada nación son 12 puntos.

Después, se suman todos los votos del público de los distintos países para calcular la puntuación final de cada canción.

El representante del Reino Unido en Eurovisión 2026, Look Mum No Computer ( AP )

¿Qué cambió para Eurovisión 2026?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) implementó varios cambios en el sistema de votación como parte de su revisión anual del certamen.

Además de reducir a la mitad la cantidad de votos permitidos por persona, también se incorporaron nuevas reglas que afectan tanto a las delegaciones participantes como a los jurados nacionales.

Las modificaciones llegan después de la polémica surgida en 2025, cuando distintos informes señalaron que la candidatura israelí, representada por Yuval Raphael, ganador del voto popular, habría contado con una campaña de promoción impulsada o respaldada por el gobierno israelí.

Frente a eso, la UER estableció nuevas directrices que “desaconsejan campañas promocionales desproporcionadas”, especialmente aquellas “organizadas o apoyadas por terceros, incluidos gobiernos u organismos estatales”.

En su sitio oficial, el organismo agregó: “Las emisoras y los artistas participantes no pueden involucrarse activamente ni colaborar con campañas promocionales externas que puedan influir en el resultado de la votación”. Además, advirtió que cualquier intento de manipular o influir indebidamente en el resultado podrá derivar en sanciones.

Por otro lado, la UER también modificó la composición de los jurados nacionales. A partir de ahora, cada jurado estará integrado por siete personas, en lugar de cinco como ocurría en años anteriores.

Asimismo, se amplió el perfil de los integrantes permitidos. Además de músicos y productores, ahora también podrán formar parte periodistas especializados, profesores de música y profesionales creativos como coreógrafos o directores escénicos.

Con el objetivo de reflejar mejor el interés que Eurovisión genera entre el público joven, cada jurado deberá incluir al menos dos integrantes de entre 18 y 25 años.

El cantante austríaco JJ ganó el año pasado en Basilea, Suiza ( AFP/Getty )

Por último, la UER reforzó las medidas de seguridad tecnológica para evitar cualquier tipo de “votación fraudulenta o coordinada”.

Martin Green, director del Festival de Eurovisión, explicó: “Estas medidas buscan mantener el foco donde debe estar: en la música, la creatividad y la conexión entre artistas y público”.

“Confiamos en que el resultado de 2025 fue válido y sólido, pero estos cambios ofrecerán mayores garantías y permitirán que los fanáticos tengan la certeza de que cada voto cuenta y cada voz es escuchada”, agregó.

Aunque en Eurovisión todo puede cambiar de un momento a otro, ya hay algunos candidatos que aparecen como los grandes favoritos de esta edición.

¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Entre ellos destacan el dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen, además de los representantes de Grecia, Akylas, y la australiana Delta Goodrem.

Traducción de Leticia Zampedri