Javier Bardem acusa a Trump, Putin y Netanyahu de tener un “comportamiento tóxico masculino”

Javier Bardem acusó a Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu de perpetuar un “comportamiento masculino tóxico” durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes.

El ganador del Oscar, de 57 años, habló el domingo junto al director Rodrigo Sorogoyen en el estreno de El ser querido, un drama psicológico en el que interpreta a Esteban Martínez, un reconocido cineasta que intenta reconectar con su hija después de años de ausencia.

Cuando se le preguntó sobre los temas recurrentes de padres ausentes y masculinidad dañada en las películas que se proyectan en el festival de este año, habló sobre la violencia contra las mujeres y lo que describió como “una cultura de masculinidad tóxica”.

“Tengo 57 años y vengo de un país muy machista llamado España, donde un promedio de dos mujeres son asesinadas mensualmente por sus exmaridos o exnovios, lo cual es horrible”, dijo, según Deadline.

“Esa cantidad de mujeres asesinadas es increíble. Y de alguna manera lo hemos normalizado. Es como decir: ‘Bueno, sí, es horrible’. O sea, ¿estamos locos? Estamos matando mujeres porque algunos hombres creen que son de su propiedad, que las poseen”.

open image in gallery Javier Bardem condena a Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu por ser ejemplos de “comportamiento masculino tóxico” ( Getty )

Él continuó nombrando a los líderes de Estados Unidos, Rusia e Israel. “Ese problema también afecta al señor Trump, al señor Putin y al señor Netanyahu, ese tipo con las agallas que dice: ‘Mi p*** es más grande que la tuya y te voy a bombardear hasta la saciedad’”, afirmó Bardem.

“Es un comportamiento tóxico masculino lamentable que está causando miles de muertes, así que sí, tenemos que hablar de ello. Y creo que lo estamos haciendo. Afortunadamente, ahora somos más conscientes de ello, porque quizás hace 20 años nadie le prestaba atención a esto como un problema, y creo que esta película habla de eso”.

El actor español, uno de los famosos que más se manifestaron en contra de la guerra israelí en Gaza, también admitió temer represalias por sus opiniones políticas tan abiertas.

“El miedo existe”, declaró, según recoge Deadline. “Claro que hay que hacer cosas, aunque uno sienta algo de miedo. Hay que ser capaz de mirarse al espejo y mirarse a los ojos, y ese fue mi caso. Mi madre me enseñó a ser como soy”.

open image in gallery Javier Bardem critica al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ( Getty )

En la ceremonia de los Oscar de 2026, celebrada en marzo, Bardem lució un parche antibelicista y un pin a favor de Palestina en su traje.

“No a la guerra y Palestina libre”, dijo antes de entregar el premio a la mejor película internacional.

En declaraciones a The Independent, durante la alfombra roja de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, sugirió que la gente de Hollywood estaba demasiado “cómoda” para expresar su opinión.

“Creo que se trata de comodidad”, dijo. “Creo que no quieren sentirse incómodos. Y eso me incomoda, a mí y a muchos otros”.

“Cuando dije ‘Palestina libre’ en esa sala, en ese teatro, todos estallaron en aplausos. Así que hay apoyo, hay mucha gente que lo apoya, pero no es lo suficientemente fuerte”.

Traducción de Olivia Gorsin