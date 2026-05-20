¿Quién es Lee Andrews? El esposo “desaparecido” de la modelo Katie Price con un pasado inusual

¿Dónde está Lee Andrews? Esa es la pregunta que todos se han estado haciendo después de que Katie Price, modelo y personalidad de la televisión británica, revelara que no había tenido noticias de su esposo en casi una semana.

Andrews y Price se casaron en enero de este año, y su boda en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tuvo lugar pocos días después de conocerse por primera vez.

El empresario, que reside en los EAU, tenía previsto volar al Reino Unido el pasado martes 12 de mayo, a tiempo para aparecer con la personalidad televisiva en el programa Good Morning Britain; sin embargo, no se presentó al programa y aún no ha llegado a Gran Bretaña.

Con Price temiendo que haya sido secuestrado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido investigando el caso y la revelación de los últimos mensajes de texto de Andrews, la historia se vuelve cada vez más extraña. Pero, ¿quién es exactamente Lee Andrews?

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el cuarto esposo de Price: desde su anterior matrimonio relámpago hasta sus extraños negocios.

¿Quién es Lee Andrews?

open image in gallery Lee Andrews contrajo matrimonio con Katie Price en enero ( Instagram/wesleeeandrews )

Andrews, originario de Nottinghamshire, Inglaterra, es un empresario que actualmente reside en Dubái, ciudad a la que se mudó hace 21 años.

El hombre (43) afirma en LinkedIn ser el director ejecutivo y fundador de Aura Group Future Urban Travel 2027, que parece ser una empresa de automóviles eléctricos. Según la emisora británica TalkSport, la empresa, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, se disolvió en 2024.

Andrews también se hace llamar “Dr. Lee Andrews” en la red social, aunque no está claro de dónde obtuvo su doctorado ni qué estudió.

Según se informa, afirmó en LinkedIn tener un doctorado de la Universidad de Cambridge; sin embargo, la universidad declaró no tener constancia de que hubiera estudiado allí. Price también abordó sus afirmaciones sobre su formación académica durante su aparición en Good Morning Britain en marzo, diciendo: “No tiene un doctorado de Cambridge. Es de una universidad en España. Él es quien debe explicar por qué tiene ese doctorado”.

“Pero no es de Cambridge. No sé de dónde salió eso. No tiene ningún doctorado de Cambridge, pero sí tiene un doctorado. Lo he visto todo. He visto todo lo que necesitaba ver”, añadió.

Según el periódico The Mirror, Andrews afirmó anteriormente haber sido miembro del Consejo Asesor del Partido Laborista desde mayo de 2015 y miembro de la junta directiva del Partido Laborista en Tuxford, Nottinghamshire. Sin embargo, una fuente del partido declaró a la publicación: “No tenemos un ‘Consejo Asesor’ y esta persona no trabaja con nosotros”. Al ser contactado para obtener comentarios, Andrews declaró a The Mirror: “’Apoyo’ es la palabra que buscas”.

En las redes sociales, Andrews publica con frecuencia fotos de sí mismo en aviones privados, haciendo ejercicio o con vehículos llamativos, incluidas fotos, ya eliminadas, en las que aparecía con Elon Musk y Kim Kardashian en lo que parecía ser un evento de su empresa, Aura.

Se sospechaba que las imágenes habían sido generadas por inteligencia artificial, y una fuente cercana a Kardashian declaró al diario The Sun en enero: “Kim no lo conoce, la foto es falsa”.

“Esto le pasa todo el tiempo; nunca ha conocido ni trabajado con este hombre”, agregó.

Andrews también está en OnlyFans, donde promete compartir “momentos espontáneos de mi vida diaria, reflexiones especiales y divertidas aventuras privadas” y cobra a sus suscriptores 18 dólares al mes.

En cuanto a sus relaciones pasadas, según se informa, Andrews ha estado casado dos veces. En una entrevista para el pódcast After Shower del influencer Jordan Hisham en 2024, el empresario habló sobre su esposa de entonces, la entrenadora personal Dina Taji, y dijo que ambos estaban casados con otras personas cuando se conocieron.

“Me enamoré de la mujer perfecta”, dijo, antes de revelar que se había convertido al islam para estar con ella. Además, comentó: “La familia me aceptó; son muy abiertos de mente”. Se desconoce cuánto tiempo estuvieron casados.

open image in gallery Foto de Lee Andrews en Instagram ( Instagram/@wesleeeandrews )

Según The Sun, Andrews le propuso matrimonio a la influencer de fitness Alana Percival en septiembre, solo unos meses antes de pedirle matrimonio a Price. Andrews y Percival salieron durante nueve meses antes de que él le propusiera matrimonio de la misma manera que a Price: escribiendo “quieres casarte conmigo” con pétalos de rosa en un spa.

The Independent se ha puesto en contacto con Lee Andrews para obtener sus declaraciones.

Traducción de Sara Pignatiello