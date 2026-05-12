Grecia dice que dron marino hallado en isla es ucraniano; lo considera un incidente grave

El ministro de Defensa de Grecia manifestó el martes que un dron marítimo militar descubierto la semana pasada en una isla griega y, que según informes, transportaba explosivos y fue construido en Ucrania, es una amenaza para la navegación en el mar Mediterráneo y un “asunto extremadamente serio”.

Un pescador en la isla de Lefkada encontró el artefacto dentro de una cueva costera el 7 de mayo y lo remolcó hasta un puerto cercano. Al día siguiente, fue trasladado a una base naval en el continente para su inspección y, posteriormente, los explosivos fueron destruidos, según la transmisora pública griega ERT.

“Ahora tenemos la certeza de que es un USV ucraniano”, declaró el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, al referirse al dron como un vehículo de superficie no tripulado (unmanned surface vehicle).

Las autoridades ucranianas no han comentado al respecto.

Dendias hizo estas declaraciones en Bruselas, en una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea, y señaló que plantearía el asunto a sus colegas europeos y directamente a los funcionarios ucranianos.

“Ustedes entienden que la presencia de ese USV —el dron, el dron marítimo— afecta la libertad de navegación y también afecta la seguridad de la navegación”, indicó Dendias. “Este es un asunto extremadamente serio”.

Ucrania ha utilizado drones de superficie para atacar buques navales rusos en el mar Negro y, más recientemente, para atacar petroleros utilizados para transportar petróleo ruso como parte de una red ilícita, cuando regresan vacíos, en el marco de una campaña para golpear las exportaciones energéticas de Moscú.

Las autoridades griegas no dieron más detalles sobre el dron, mientras que expertos navales griegos indicaron que sus características se asemejan a las embarcaciones ucranianas tipo Magura, una plataforma desarrollada por el servicio de inteligencia de Ucrania.

Lefkada, frente a la costa occidental del territorio continental griego, se encuentra en una vía marítima muy transitada entre Grecia e Italia y es popular entre turistas que viajan en yate o ferry, así como entre embarcaciones comerciales. Stefanos Gikas, viceministro griego de asuntos marítimos, dijo a la televisión pública el lunes: “Parece que el (dron) sufrió algún fallo y se movía de manera incontrolada. Así que este artefacto —una cosa negra sin navegación y que llevaba explosivos— podría haber golpeado una embarcación turística”.

El empeoramiento de la confrontación, y el amplio uso de drones, entre Ucrania y Rusia ha provocado múltiples incidentes en el territorio de países miembros de la OTAN y de la Unión Europea; las incursiones han involucrado en su mayoría a presuntos drones rusos que ingresan en su espacio aéreo.

“Están violando nuestro espacio aéreo. Y está muy claro que dentro de la Unión Europea deberíamos reorganizar nuestras capacidades, nuestras aptitudes, para reducir este tipo de violaciones”, declaró el ministro de Defensa de Rumania, Radu-Dinel Miruța, en Bruselas.

“Es muy importante entender que esta es una amenaza común”, añadió. “Está ocurriendo en todo el flanco oriental”.

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Lorne Cook informó desde Bruselas. Theodora Tongas contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.