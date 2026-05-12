¿Por qué Israel puede participar en Eurovisión y quiénes piden su exclusión?

El Festival de Eurovisión 2026 se celebrará este mes, aunque el certamen continúa envuelto en la polémica por la participación de Israel.

Varios países, entre ellos España, integrante habitual del llamado “Big Five”, cuyos miembros tienen asegurado un lugar en la final, decidieron retirarse de la competencia como protesta por la presencia israelí.

En los últimos tres años, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, recibió reiteradas presiones para excluir a Israel del concurso. Sin embargo, en cada edición mantuvo al país dentro de la competición.

Además, la cadena pública israelí recibió recientemente una advertencia por incumplir las reglas del certamen tras difundir un video en el que animaba a los fanáticos a votar diez veces por el representante del país.

En esta edición, Israel estará representado por el cantante Noam Bettan con la canción ‘Michelle’.

open image in gallery ( (yair sigron/CC BY-SA 3.0) )

Las acciones de Israel en Gaza fueron calificadas como un “genocidio” por distintos organismos y expertos, entre ellos una comisión de la ONU, Amnistía Internacional y la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, aunque el Gobierno israelí rechaza esas acusaciones.

Al explicar la decisión de España de boicotear Eurovisión 2026, José Pablo López, presidente de la Corporación Española de Radio y Televisión, afirmó: “Como coorganizadores del Festival de Eurovisión, compartimos una responsabilidad colectiva. Aunque Israel participó regularmente en el concurso, los acontecimientos actuales y el genocidio que está teniendo lugar nos impiden mirar hacia otro lado”.

López también rechazó la idea de que Eurovisión sea un evento completamente ajeno a la política.

“No es correcto afirmar que Eurovisión es simplemente un festival musical apolítico. Todos sabemos que el concurso tiene importantes implicaciones políticas. El propio Gobierno israelí también lo entiende y aprovecha el certamen en el plano internacional”, sostuvo.

En paralelo, crecieron las especulaciones sobre los motivos por los cuales la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se niega a excluir a Israel de la competencia.

Aunque históricamente Eurovisión se presentó como un evento “apolítico”, la organización ya había establecido un precedente en 2022 al expulsar a Rusia tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, distintos observadores recuerdan que la UER inicialmente tampoco intentó excluir a Rusia y solo terminó apartándola después de que varios países participantes amenazaran con boicotear el concurso.

open image in gallery La cantante israelí Yuval Raphael representa a Israel en la edición 2025 de Eurovisión ( AFP/Getty )

En su declaración original para justificar la decisión de no imponer una prohibición, los organizadores defendieron que Eurovisión es “un evento cultural apolítico que une a las naciones y celebra la diversidad a través de la música”.

Sin embargo, en medio de la polémica por la participación de Israel, algunos críticos señalaron que uno de los patrocinadores más importantes del certamen es la empresa israelí de cosméticos Moroccanoil.

Al mismo tiempo, la UER también enfrentaba el riesgo de un contraboicot por parte de otros países participantes. Alemania, por ejemplo, había advertido que podría retirarse del concurso si Israel era excluido.

De cara a la edición de 2026, la organización evitó someter nuevamente a votación la participación israelí y, en cambio, optó por aprobar nuevas normas contra la manipulación de votos.

La decisión llegó después de las acusaciones surgidas en 2025, cuando Israel habría alentado a ciudadanos israelíes residentes en el extranjero a utilizar los 20 votos permitidos para apoyar a su representante.

En un comunicado publicado tras la asamblea general de la UER celebrada en diciembre, la organización explicó que una amplia mayoría de sus miembros decidió no abrir una nueva votación sobre la presencia de Israel. “El Festival de Eurovisión 2026 debe celebrarse según lo previsto, con medidas de seguridad adicionales”, señalaron desde el organismo.

De cara a Eurovisión 2026, no se realizó una votación específica sobre la participación de Israel. En cambio, las emisoras miembros fueron convocadas para decidir sobre nuevas reglas destinadas a impedir que gobiernos o terceros promocionen canciones de forma desproporcionada con el objetivo de influir en el voto del público.

La discusión cobró fuerza el sábado 9 de mayo, cuando Eurovisión emitió una advertencia formal a la cadena pública israelí después de que esta animara a los espectadores a “votar 10 veces” por su representante, algo considerado contrario a las normas del certamen.

En varios videos difundidos por la emisora Kan, el cantante Noam Bettan pedía a sus seguidores utilizar sus 10 votos disponibles para apoyarlo en la semifinal del martes.

El director de Eurovisión, Martin Green, explicó que la organización reaccionó rápidamente. “En menos de 20 minutos nos pusimos en contacto con la delegación de Kan para pedirles que dejaran de difundir los videos y los retiraran de todas las plataformas. Actuaron de inmediato”, señaló.

Green añadió que, aunque no se trataba de una campaña masiva financiada por terceros, el mensaje “no se ajustaba ni a las reglas ni al espíritu del concurso”.

Por su parte, Kan aseguró que la iniciativa no había sido financiada por ningún grupo externo.

El Festival de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena, con semifinales programadas para el 12 y el 14 de mayo y la gran final prevista para el 16 de mayo.

Traducción de Leticia Zampedri