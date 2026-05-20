¿Por qué Kylie ocultó su segundo diagnóstico de cáncer?

Kylie Minogue reveló que recibió un segundo diagnóstico de cáncer a comienzos de 2021, años después de haber superado un cáncer de mama en 2005.

Minogue explicó que optó por no hacer público el diagnóstico debido al enorme revuelo mediático que vivió en 2005 y porque, según sus palabras, esta vez “todo fue mucho más llevadero”. La artista abordó el tema por primera vez en Kylie, el documental estrenado este 20 de mayo en Netflix. “Recibí un segundo diagnóstico de cáncer a comienzos de 2021”, contó. “Esta vez pude atravesarlo lejos de la atención pública”.

La estrella pop, de 57 años, también reconoció que nunca encontró “el momento adecuado” para hablar sobre el tratamiento, incluso mientras promocionaba su exitoso sencillo de 2023, “Padam Padam”.

open image in gallery Kylie Minogue asiste al evento de lanzamiento de su documental de Netflix, ‘Kylie’ ( Getty )

“No siento la obligación de contárselo al mundo y, además, en ese momento no podía hacerlo porque ya no era la misma persona”, confesó Minogue en una emotiva escena del documental. “Hubo un momento en el que ni siquiera quería salir de casa”.

La cantante explicó que, aunque el éxito de “Padam Padam” le abrió muchas puertas, internamente seguía lidiando con el impacto de la enfermedad. “Sabía que el cáncer no había sido solo un episodio pasajero en mi vida. Muchas veces pensé: ‘Este es el momento de contarlo’, pero al final decidí guardármelo”, señaló.

Durante su primer diagnóstico, cuando tenía 36 años, la artista enfrentó una intensa persecución mediática. Según recordó, paparazzi rodeaban la casa de su familia y algunas personas incluso ofrecían dinero al personal médico para obtener fotografías suyas.

Además, Minogue tuvo que cancelar el resto de su gira Showgirl y retirarse de su esperada presentación en el escenario Pyramid de Glastonbury 2005 para someterse a tratamiento en Melbourne.

Sobre el segundo diagnóstico, la intérprete de “Spinning Around” afirmó: “Por suerte, logré superarlo otra vez. Y ahora todo está bien”.

La artista también reveló que su canción “Story”, incluida en el álbum Tension de 2023, nació de ese difícil período. En el tema canta: “Tenía un secreto que guardaba para mí misma… Pasa otra página, nena, sube al escenario”.

“Necesitaba una canción que representara ese momento”, explicó. Luego concluyó: “Nadie sabe qué traerá el futuro, pero la música pop me sostiene… y mi pasión por la música es más fuerte que nunca”.

open image in gallery Minogue comparte varias revelaciones personales en su nuevo documental ( Netflix )

En ese mismo episodio, Minogue también reveló que retrasó su tratamiento contra el cáncer de mama tras el diagnóstico de 2005 para intentar quedar embarazada.

La cantante contó que se sometió “varias veces” a tratamientos de fecundación in vitro mientras enfrentaba la enfermedad. “El cáncer es mucho más complejo que simplemente tenerlo, superarlo y seguir adelante… o estar bien, al menos por ahora”, explicó.

“Tenía 36 años cuando recibí el diagnóstico, así que ya pensaba en la posibilidad de tener hijos”, recordó. “Incluso pospuse la quimioterapia para intentarlo, y eso daba mucho miedo porque lo único que quieres es que todo desaparezca. Quieres sentirte segura. Pero seguí intentándolo con la fecundación in vitro, siempre con una pequeña esperanza”.

Aun así, Minogue reconoció que las probabilidades eran mínimas. “Si hubiera sucedido, habría sido casi un milagro, pero no pasó”, confesó.

La artista explicó que su canción ‘Flower’, lanzada en 2012, nació de esa experiencia y de la idea del hijo que quizá nunca tendría. En la letra canta: “Hijo lejano, mi flor / ¿Te balanceas con la brisa? / ¿Puedes sentirme mientras te doy vida?”.

“Es imposible no preguntarse cómo habría sido”, reflexionó. “Tengo un vínculo muy fuerte con mi familia, pero entendí que ese no era mi camino. De eso hablaba cuando escribí la canción. Había esperanza, aunque también realismo”.

Finalmente, Minogue pudo cumplir uno de sus grandes deseos pendientes al presentarse en Glastonbury en 2019, con una aclamada actuación en el tradicional Legends Slot.

open image in gallery Minogue junto a Nick Cave durante su presentación en Glastonbury en 2019 ( Getty )

La carrera de Kylie Minogue sigue en pleno auge. El año pasado alcanzó el número uno en Navidad con el sencillo ‘Xmas’, mientras que el álbum Kylie Christmas (Fully Wrapped) también lideró las listas.

El documental Kylie ya está disponible en Netflix y se divide en tres episodios. Además de la participación de la propia artista, la producción incluye entrevistas con su hermana menor, Dannii Minogue, y con antiguos colaboradores y compañeros de duetos como Jason Donovan y Nick Cave.

Traducción de Leticia Zampedri