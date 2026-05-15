La historia oculta detrás del dúo favorito de Eurovisión 2026 que impulsa su ascenso al triunfo

En los últimos años, Eurovisión avanzó bajo una creciente tensión geopolítica, marcada por las críticas y llamados al boicot que genera la participación de Israel. Aun así, el certamen continúa siendo el escenario más importante del mundo para presentaciones extravagantes, excéntricas y completamente desbordadas.

Sin embargo, uno de los actos favoritos de este año llega al festival con una historia de resistencia y revancha personal.

Para Eurovisión 2026, Finlandia apostó por el dúo formado por Pete Parkkonen y Linda Lampenius, quienes ni siquiera se conocían antes de comenzar juntos su recorrido hacia el certamen el año pasado. Mientras Parkkonen alcanzó la fama en 2008 tras ganar Idols Finlandia, Lampenius arrastra una historia mucho más extensa, marcada por el éxito, el escándalo y una larga reivindicación pública.

Nacida en una familia sueco-finlandesa, la artista de 56 años fue una niña prodigio que empezó a cantar junto a sus padres músicos cuando apenas tenía tres años. Poco después también se volcó al violín y, mientras otros niños todavía aprendían a leer y escribir, ella ya aparecía en la televisión finlandesa y compartía escenario con intérpretes mucho mayores.

A los veinte años, Lampenius se convirtió en la primera violinista de la Orquesta Nacional de Finlandia, con la que realizó giras durante tres años antes de lanzarse como solista.

Fue precisamente durante esa etapa, en los años noventa, cuando la violinista conoció a Peter Nygard, empresario finlandés y asociado de Jeffrey Epstein que hoy cumple condena por graves delitos sexuales contra mujeres y menores.

open image in gallery Pete Parkkonen y Linda Lampenius no se conocían antes de su camino hacia Eurovisión ( AP )

Nygard terminó en prisión recién en 2024, aunque Lampenius había denunciado públicamente sus abusos mucho antes, en 1998, cuando concedió una entrevista para la que —según muchos— Europa todavía no estaba preparada.

En aquella nota, la violinista contó que en 1997 fue enviada a la mansión del empresario en California después de firmar un contrato de representación que más tarde describió como “un pacto con el diablo”.

Allí relató situaciones que hoy resultan inquietantemente familiares: fiestas rodeadas de mujeres desnudas, intentos de atraer jóvenes a una isla del Caribe y episodios de abuso sexual.

Años después, en una publicación de 2023, Lampenius recordó: “Sabía que Nygard era un hombre espeluznante y que nada bueno podía salir de visitar su casa. Sentía que tenía que hablar. Tenía que detenerlo. Ninguna otra mujer debería haber sido enviada allí”.

“Basándome en mi propia experiencia, puedo decir que toda mujer debería tener muchísimo cuidado con Nygard”, había advertido ya en aquella entrevista de 1998.

Sin embargo, lejos de generar una investigación o funcionar como advertencia, sus declaraciones terminaron volviéndose en su contra.

“Muchos hombres poderosos se enojaron conmigo, pero lo peor fue que muchas mujeres en Finlandia prácticamente me escupieron encima y decían cosas como: ‘Solo dice esto para volver a salir en los medios’”, escribió en redes sociales en 2023.

open image in gallery Peter Nygard saliendo de un tribunal canadiense en un vehículo policial en 2023 ( AFP/Getty )

El propio Nygard respondió con una demanda por difamación de 30 millones de libras contra la violinista, arrastrándola a una batalla judicial que terminó perdiendo después de gastar años de ahorros.

En 2001, con su reputación profesional destruida y su carrera prácticamente arruinada, Lampenius se vio obligada a publicar una disculpa a página completa en un tabloide finlandés por sus declaraciones sobre el empresario.

Tiempo después, contó a un diario sueco: “Me convertí en la villana. Yo era la mujer que había advertido a otras sobre él y terminé obligada a fingir que había mentido. Después de eso, en Finlandia me odiaron durante 20 años”.

Recién en 2015, tras la acumulación de denuncias de otras mujeres, el FBI abrió una investigación contra Nygard por tráfico sexual.

Más adelante, en 2019 y ya bajo el impacto global del movimiento #MeToo, la policía de Bahamas comenzó a investigar seis denuncias de agresión sexual contra menores de 16 años.

Para 2020, el magnate de la moda enfrentaba múltiples demandas civiles de mujeres que aseguraban haber sido abusadas sexualmente por él. En febrero de ese año, además, el FBI allanó las oficinas de su empresa en Nueva York.

En junio, el número de denunciantes que se sumaron a una demanda colectiva ascendió a 52. Mientras intentaba defenderse alegando que muchos casos ya habían prescrito, dos de sus propios hijos también iniciaron acciones legales en su contra y aseguraron que Nygard había ordenado a una mujer abusar sexualmente de ellos.

Finalmente, el empresario fue arrestado en diciembre de 2020 para enfrentar cargos de tráfico sexual y se le negó la libertad bajo fianza.

open image in gallery La violinista finlandesa Linda Lampenius (der.) y el cantante Pete Parkkonen posan tras una entrevista con la prensa el 28 de abril de 2026 en Helsinki, Finlandia, sobre su participación en la 70.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión ( AFP via Getty Images )

Mientras las investigaciones penales avanzaban, las denuncias contra Nygard continuaron acumulándose. Finalmente, en octubre de 2021 fue acusado por los delitos que más tarde lo llevarían a prisión: agresiones sexuales contra cuatro mujeres en Toronto, de entre 16 y 28 años, ocurridas entre fines de los años 80 y 2005.

Tras ser juzgado en Canadá, el empresario fue condenado en 2024 a 11 años de cárcel.

Para Lampenius, la caída de Nygard representó una reivindicación largamente esperada. En diciembre del año pasado, incluso el diario finlandés donde había sido obligada a publicar aquella disculpa pública tuvo que devolverle el dinero que había pagado por el anuncio.

En cierto modo, Eurovisión parece funcionar ahora como el cierre simbólico de esa historia.

La única vez que Finlandia ganó el certamen fue en 2006, cuando Lordi sorprendió al festival con ‘Hard Rock Hallelujah’ y sus icónicos disfraces monstruosos. Pero una victoria este año tendría un peso emocional completamente distinto.

Junto a Pete Parkkonen, Lampenius interpretará ‘Liekinheitin’ (‘Lanzallamas’), una canción compuesta por ambos.

“Es mi revancha. Mi desafío contra Nygard”, declaró recientemente a The Mirror. “Ganar Eurovisión sería lo máximo”.

Traducción de Leticia Zampedri