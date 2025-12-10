Otro país boicoteará Eurovisión por la participación de Israel

La emisora nacional de Islandia ha anunciado su retiro del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año, sumándose a España, Holanda, Irlanda y Eslovenia, que ya habían comunicado su negativa a participar debido a la presencia de Israel.

Estos países informaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la semana pasada que no competirán en Viena en mayo, tras que los organizadores se negaron a expulsar a Israel por su conducta durante la guerra contra Hamás en Gaza.

La junta de la emisora islandesa RÚV se reunió el miércoles para tomar su decisión.

En un comunicado, la emisora explicó: “Dado el debate público en este país, está claro que ni la alegría ni la paz prevalecerán respecto a la participación de RÚV en Eurovisión. Por lo tanto, la conclusión de RÚV es notificar hoy a la UER que RÚV no participará en Eurovisión el próximo año”.

La semana pasada, la asamblea general de la UER —un grupo de emisoras públicas de 56 países que organiza el glamuroso evento anual— se reunió para discutir preocupaciones sobre la participación de Israel. ( AP foto/Martin Meissner )

Los boicots arrojan una sombra sobre el futuro de lo que se supone que es una fiesta cultural de buen ánimo, asestando un golpe a los fans, las emisoras y las finanzas del concurso.

El concurso, que cumplirá 70 años en 2026, se ha visto sacudido por la guerra en Gaza durante los últimos dos años, provocando protestas afuera de las sedes y obligando a los organizadores a tomar medidas contra el ondeo de banderas políticas.

El miércoles era el último día para que las emisoras nacionales anunciaran si planeaban participar.

La UER publicará una lista final de las naciones competidoras antes de Navidad.