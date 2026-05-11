Eurovisión reprende formalmente a Israel por pedir a los espectadores “votar 10 veces”

El canal de televisión estatal israelí ha recibido una advertencia formal de los organizadores de Eurovisión tras animar a los espectadores a “votar 10 veces”.

La cadena pública israelí, conocida como Kan, fue declarada culpable de infringir las reglas del concurso de canciones el viernes 8 de mayo al compartir videos en las redes sociales animando a los fans a apoyar a su representante de 2026, Noam Bettan.

En los videos, Bettan, que compite este año con la canción ‘Michelle’, pidió a sus fans que usaran sus 10 votos para apoyarlo en la primera semifinal el martes 12 de mayo.

El mensaje de Bettan (29) fue grabado aparentemente en varios idiomas, entre ellos francés, alemán, inglés, griego e italiano.

Se determinó que el respaldo de Kan a los videos infringía las nuevas normas diseñadas para limitar las campañas de terceros.

En un comunicado emitido el sábado 9 de mayo, el director de Eurovisión, Martin Green, declaró: “En 20 minutos, nos pusimos en contacto con la delegación de Kan para pedirles que detuvieran de inmediato la distribución de los videos y los eliminaran de todas las plataformas donde se habían publicado. Actuaron de inmediato para hacerlo”.

open image in gallery Noam Bettan, representante de Israel en el Festival de Eurovisión de este año, pidió a sus seguidores que utilizaran sus diez votos para apoyarlo ( Reuters )

Los organizadores reconocieron que la convocatoria a los espectadores no formaba parte de una campaña “financiada a gran escala por terceros”, pero afirmaron aun así “no se [ajustaba] a [sus] reglas ni al espíritu de la competición”.

Green agregó que Eurovisión continuaría supervisando cualquier actividad promocional y “[tomaría] las medidas oportunas en caso necesario”.

Kan respondió que la campaña no estaba financiada por ningún grupo específico.

El cambio en las reglas de Eurovisión se implementó en respuesta a la controversia en torno al resultado de Israel en el concurso del año pasado, que se celebró en Suiza.

El 50 % de todos los votos ahora son proporcionados por jurados profesionales, mientras que el número de votos individuales que los aficionados pueden emitir se ha reducido de 20 a 10.

Los espectadores pueden votar por la misma propuesta 10 veces, pero no pueden votar por el país desde el que llaman.

open image in gallery Eurovisión modificó sus normas tras la polémica suscitada por los votos recibidos por la candidata de Israel para 2025, Yuval Raphael ( AFP/Getty )

Cinco países se retiraron del concurso de este año (España, Eslovenia, Irlanda, los Países Bajos e Islandia) tras confirmarse que a Israel se le permitiría volver a competir.

Al explicar los motivos de España para boicotear la ceremonia de 2026, José Pablo López, presidente de la Corporación Española de Radio y Televisión, declaró: “Como coorganizadores del Festival de Eurovisión, compartimos una responsabilidad colectiva. Si bien Israel ha participado regularmente en el concurso, los acontecimientos actuales y el genocidio que está teniendo lugar nos impiden mirar hacia otro lado”.

“No es correcto afirmar que Eurovisión es simplemente un festival de música apolítico. Todos sabemos que el concurso tiene importantes implicaciones políticas. El Gobierno israelí también es consciente de ello y aprovecha el evento en el ámbito internacional”, expresó.

Eurovisión 2026 arranca esta semana en Viena con la primera semifinal el martes 12 de mayo y la segunda semifinal el jueves 14 de mayo. La gran final se celebrará el sábado.

Traducción de Sara Pignatiello