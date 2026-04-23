El organismo de control interno del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que revisaría la publicación de los archivos de Epstein después de que los legisladores acusaran a los funcionarios de censurar indebidamente información sobre las víctimas y de incumplir los plazos para divulgar materiales relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La Oficina del Inspector General del DOJ declaró que está auditando el cumplimiento por parte del departamento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la legislación aprobada el año pasado que exige la publicación de documentos, fotos y videos recopilados durante la investigación del Gobierno sobre Epstein.

Algunos miembros del Congreso acusaron a los funcionarios del DOJ de haber gestionado de forma deficiente la publicación de los archivos, que se dieron a conocer por fases a lo largo de tres meses, mucho más allá del plazo establecido por el Congreso.

El anuncio se produce más de un mes después de que el departamento publicara un último lote de documentos, que fueron divulgados después de que NPR acusara al Departamento de Justicia de retener documentos relacionados con el presidente Donald Trump.

El inspector general William Blier declaró que la auditoría evaluará cómo el departamento identificó, editó y divulgó los registros. La oficina de Blier publicará un informe con los resultados de la auditoría una vez finalizada.

open image in gallery El Departamento de Justicia de EE. UU. ha hecho públicos millones de documentos relacionados con la investigación del Gobierno sobre Epstein a lo largo de varios meses, tras haberse vencido el plazo establecido para su divulgación ( AFP/Getty )

En noviembre, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein con un amplio apoyo bipartidista, con la esperanza de revelar nueva información sobre personas influyentes asociadas con Epstein, quien había sido acusado durante mucho tiempo de traficar sexualmente con mujeres y niñas jóvenes junto con su socia y exnovia, Ghislaine Maxwell.

Epstein falleció en prisión en 2019 antes de que su caso pudiera llegar a juicio. Maxwell fue declarada culpable de tráfico sexual de menores, entre otros cargos, en 2021 y sentenciada a 20 años de prisión.

La ley exigía que el DOJ publicara todos los documentos pertinentes en un plazo de 30 días a partir de su aprobación, pero permitía realizar tachaduras para proteger la identidad de las víctimas, los litigios en curso, la información de seguridad nacional y evitar la divulgación de material explícito.

Sin embargo, debido a la escasez de personal, el departamento tardó semanas en editar la información necesaria en millones de páginas de documentos, lo que provocó retrasos.

Además, los medios de comunicación señalaron una gran cantidad de censuras indebidas en los archivos publicados, algunos de los cuales contenían imágenes de desnudos, nombres de víctimas e información personal de los supervivientes.

El representante demócrata Ro Khanna y el representante republicano Thomas Massie acusaron posteriormente al DOJ de censurar excesivamente información, incluidos los nombres de poderosos empresarios.

open image in gallery Una coalición bipartidista de legisladores colaboró para presionar a sus colegas a que votaran a favor de la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein, que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos relacionados con su investigación sobre el financiero ( AFP/Gett )

El escándalo de los archivos de Epstein se desencadenó el año pasado después de que la ex fiscal general Pam Bondi prometiera cumplir la promesa de campaña de Trump de hacer públicos los archivos, para luego retractarse repentinamente.

Incluso miembros de la base MAGA del presidente expresaron su indignación ante la negativa de Bondi a divulgar información sobre Epstein.

El presidente destituyó a Bondi a principios de este mes.

El interés público en el caso resurgió, en parte, porque Trump fue amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000. Trump y Epstein se distanciaron antes de la primera investigación criminal contra este último. El mandatario ha sostenido que desconocía los crímenes de Epstein.

Pero las especulaciones sobre el alcance de la relación entre Trump y Epstein resurgieron en julio después de que el periódico The Wall Street Journal publicara una tarjeta de cumpleaños subida de tono que, según se informó, el mandatario le dio a Epstein en 2003. Trump negó haberle dado la tarjeta al financiero y demandó a la publicación; sin embargo, un juez federal desestimó la demanda a principios de este mes.

Algunos legisladores acusaron al DOJ de ocultar o censurar información en los archivos relacionados con Trump. El nuevo fiscal general interino, Todd Blanche, negó la acusación.

Además de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha llevado a cabo su propia investigación sobre algunas de las personas de alto perfil mencionadas en los archivos, citando a declarar al expresidente Bill Clinton, a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, al cofundador de Microsoft Bill Gates, a Bondi y a otros.

The Independent ha solicitado comentarios al Departamento de Justicia.

Traducción de Sara Pignatiello