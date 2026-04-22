Trump dejó al descubierto los límites de su propio poder

Los críticos del presidente estadounidense verán la última prórroga del alto el fuego con Irán como otro momento de “Taco” , porque Trump siempre se acobarda.

Pero criticar a Donald Trump por no comportarse como un loco o un idiota es una señal de que sus críticos padecen el síndrome de trastorno de Trump.

Trump amenazó con un genocidio contra Irán al afirmar en redes sociales que “esta noche morirá toda una civilización”. Hacer tales declaraciones es un delito y podría implicar a sus fuerzas armadas en violaciones del derecho internacional.

Por ahora, Trump dio marcha atrás en una amenaza más reciente según la cual, si Irán no abre el estrecho de Ormuz y acepta un acuerdo de paz, “todo el país va a volar por los aires”.

open image in gallery Donald Trump se dirige a los medios de comunicación tras firmar un decreto presidencial en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 18 de abril ( AFP/Getty )

Puede que ese sea el estado final que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preferiría, pero los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y la guerra simultánea de Israel en el Líbano, sirvieron para debilitar a ambas naciones a largo plazo.

Que las consecuencias de un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel serían perjudiciales, entre otros, para Estados Unidos e Israel, era evidente para los expresidentes George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden. Por eso rechazaron las súplicas de Netanyahu desde el Despacho Oval para que Estados Unidos atacara a Irán.

Israel, que ahora participa en la devastación del Líbano causando numerosas muertes de civiles y daños a la infraestructura, está recibiendo condenas a nivel mundial por sus esfuerzos para destruir a Hezbolá.

Es probable que termine ocupando el sur del Líbano, como lo hizo entre 1982 y 2000, una ocupación contra la que Hezbolá fue creado. Así pues, Israel no habrá logrado la seguridad por la fuerza, sino que habrá generado un motivo para que algunos de sus vecinos continúen la lucha.

En Irán, Israel y Estados Unidos no vieron el cambio de régimen que Netanyahu, acusado en 2024 de crímenes de lesa humanidad en Gaza, le propuso a Trump.

Como consecuencia de los ataques contra el régimen iraní y el asesinato de su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, el país entró en un modo de resistencia premeditada. Ahora todo funciona como una operación partidista a gran escala.

open image in gallery La gente pasa junto a un mural contra Estados Unidos e Israel en el que aparece el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, el 21 de abril ( AFP/Getty )

Las capacidades nucleares de Irán se vieron mermadas por los misiles antibúnker estadounidenses e israelíes. Sin embargo, la ambición de poseer armas nucleares persiste. Cualquier nación que se haya preocupado por su seguridad futura y la fiabilidad de sus aliados haría bien en comenzar a construir armas nucleares ahora.

Gran Bretaña y Francia poseen capacidad nuclear independiente. Si bien antes se consideraba un aislacionismo excesivo, ahora se ve como una decisión acertada. Una de las consecuencias de la irracional invasión aérea de Irán por parte de Trump fue dejar claro a los aliados de Estados Unidos que este país es peligroso y que un mundo unipolar, en el que las naciones occidentales dependen de quien ocupe la Casa Blanca para su seguridad, las sume en un caos.

Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur e incluso el Reino Unido saben ahora que deben apresurarse a construir el tipo de alianzas de “potencia media” que el primer ministro canadiense, Mark Carney, previó como necesarias en la última reunión de líderes mundiales en Davos.

La capacidad de Irán para contraatacar los ataques militares estrangulando el flujo de productos derivados de combustibles fósiles a través del estrecho de Ormuz, lo que disparó el precio del petróleo crudo hasta alrededor de USD 100 (GBP 74) por barril, desde los USD 70 anteriores a la guerra, reforzó el poder de la teocracia en Teherán.

Se culpa a Estados Unidos e Israel, junto con Irán, de las crisis económicas que elevaron la tasa de inflación del Reino Unido hasta el 3,3 %.

La campaña de Trump contra las energías renovables también sufrió un revés. En el Reino Unido, las ventas de paneles solares domésticos aumentaron un 50 % desde el inicio de la guerra. Si bien exige que el Reino Unido perfore más pozos en el Mar del Norte, los británicos parecen creer que la energía gratuita e infranqueable tiene más sentido.

En casi todos los ámbitos, la posición de Estados Unidos e Israel se debilitó. Su capacidad combinada de destrucción masiva puso de manifiesto que la violencia a gran escala no siempre logra sus objetivos.

open image in gallery Un niño junto a un edificio destruido en el barrio residencial de Ain el-Mreisseh, cerca del paseo marítimo de Beirut (Líbano), el 11 de abril ( AFP/Getty )

El apoyo casi automático a Israel en Estados Unidos, especialmente en el ámbito político, se está viendo socavado por cambios drásticos en las encuestas, sobre todo entre los votantes más jóvenes.

Según una encuesta de Pew realizada en marzo de 2026, el 70 % de los estadounidenses de entre 18 y 29 años tiene una opinión negativa de Israel. Más de dos tercios de las personas de entre 30 y 49 años comparten ese punto de vista.

Para los estadounidenses, la relación con Israel se percibe cada vez más desde una perspectiva diferente. Durante años se les enseñó que Israel es un activo estratégico en un Oriente Medio convulso; ahora, se empieza a considerar un lastre estratégico que contribuye al caos que impera en la región. Esto no implica ignorar la responsabilidad del régimen iraní en la propagación del caos y la violencia durante décadas.

La principal tragedia es que Irán sufre ahora la doble pesadilla de los ataques aéreos y la intensificación de la opresión.

La tragedia de Estados Unidos radica en que Trump puso al descubierto los límites del poder estadounidense, algo que el Pentágono comprendió hasta que destituyó a todos los generales y espías que podrían haberle advertido de no repetir los sucesos de Afganistán e Irak.

Ahora, Trump reflexiona y se da cuenta de que este es un problema que Estados Unidos debe resolver mediante el diálogo, no la guerra. La tragedia mundial radica en que los fanáticos iraníes también lo saben y seguirán sembrando el caos y la inestabilidad en el mundo.

Traducción de Olivia Gorsin