Sale a la luz la supuesta carta de cumpleaños “obscena” que Trump regaló a Jeffrey Epstein

Los abogados del patrimonio del difunto agresor sexual Jeffrey Epstein facilitaron al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes una copia del libro de cumpleaños que incluye la supuesta carta “obscena” de Donald Trump en la que aparece la figura dibujada a mano de una mujer desnuda junto con la firma del presidente.

“El presidente Trump calificó la investigación sobre Epstein como un engaño y afirmó que su nota de cumpleaños no existía. Ahora sabemos que Donald Trump estaba mintiendo y está haciendo todo lo posible para encubrir la verdad”, manifestó el lunes el miembro de rango del Comité de Supervisión, el representante Robert García (demócrata de California). “Basta de juegos y mentiras, divulguen los archivos completos ahora”, exhortó.

La carta se publica más de dos meses después de que el Wall Street Journal informara por primera vez de su existencia y señalara que la tarjeta “obscena” fue supuestamente enviada a Epstein en 2003 como parte de un regalo cuando el despreciado financiero cumplió 50 años. La tarjeta muestra la figura de una mujer desnuda en la que la firma de Trump aparentemente imita el vello púbico.

El presidente negó haber escrito la carta a Epstein y la calificó de “cosa falsa”. Además, demandó por difamación tanto a The Wall Street Journal como a su propietario, Rupert Murdoch, con el argumento de que la carta era “inexistente”.

“Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”, indica la carta. La tarjeta también muestra una conversación imaginaria entre Epstein y Trump en la que el presidente le dice a Epstein que “los enigmas nunca envejecen” y que tienen “ciertas cosas en común”.

open image in gallery La imagen de la supuesta tarjeta de cumpleaños que Donald Trump envió a Jeffrey Epstein fue difundida por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. ( X/@OversightDems )

open image in gallery Donald Trump y Jeffrey Epstein aparecen juntos en una foto en el lateral de una furgoneta. El patrimonio de Epstein facilitó un supuesto libro de cumpleaños al Comité de Supervisión. ( REUTERS )

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, la secretaria de prensa Karoline Leavitt utilizó X para criticar al Wall Street Journal por publicar rápidamente una noticia sobre la supuesta carta y alegó que la imagen demostraba que el presidente había hecho bien en demandar al periódico.

“El último artículo publicado por el Wall Street Journal DEMUESTRA que toda esta historia de la ‘tarjeta de cumpleaños’ es falsa”, publicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen y que no la firmó. El equipo legal del presidente Trump seguirá adelante con el litigio de forma agresiva [...] ¡Esto es una NOTICIA FALSA para perpetuar el engaño demócrata sobre Epstein!”.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, también insistió en las redes sociales que la firma no era de Trump y que News Corp, la empresa matriz del Wall Street Journal, debería resolver rápidamente su demanda.

“Es hora de que @newscorp abra esa chequera, no es su firma. ¡DIFAMACIÓN!”, tuiteó Budowich.

Un portavoz del editor del WSJ, Dow Jones, dijo: “Confiamos plenamente en el rigor y la exactitud de nuestros informes”.

Aunque Budowich afirmó que la firma no era la del presidente, cartas contemporáneas autentificadas de Trump (como una dirigida al icónico locutor de radio Larry King en 1999) presentan firmas que parecen idénticas a la incluida en la supuesta tarjeta de cumpleaños.

La cuenta oficial de los demócratas en las redes sociales publicó rápidamente una imagen de la carta. “AQUÍ ESTÁ: tenemos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente aseguró que no existe”, declaró la cuenta. “Trump habla de un ‘maravilloso secreto’ que ambos compartían. ¿Qué esconde? ¡Liberen los archivos!”.

open image in gallery La gestión de la investigación por parte de la administración Trump ha provocado reacciones políticas adversas en ambos lados del espectro político ( REUTERS )

Tras la demanda del presidente contra el Wall Street Journal, que se produjo en medio de una tormenta de críticas del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) sobre el manejo de la administración de los llamados archivos de Epstein, García y el representante Ro Khanna (demócrata de California) presionaron al patrimonio de Epstein para liberar el libro con el fin de “ayudar a traer transparencia y rendición de cuentas” al caso.

Los abogados del difunto depredador sexual entregaron una copia del libro el lunes tras una citación del presidente del comité, el representante James Comer (republicano de Kentucky).

El libro de cumpleaños de 2003, que se creó tres años antes del primer arresto de Epstein, está encuadernado y contiene otras cartas de personalidades destacadas como el expresidente Bill Clinton y el multimillonario Leon Black, entre otros.

La carta de Trump figura en la sección “Amigos” del índice del libro, junto a la de Clinton. Antes de un desencuentro que, según Trump, se produjo a mediados de la década de 2000 porque Epstein robó empleados de Mar-a-Lago, el presidente socializaba regularmente con el financiero tanto en Palm Beach como en Nueva York. Trump también realizó numerosos vuelos en el avión privado de Epstein, que también fue fotografiado con frecuencia en la finca del presidente en Florida.

El libro de 2003 fue elaborado por Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein durante muchos años, que actualmente cumple 20 años de prisión por cargos de tráfico sexual relacionados con los presuntos delitos de Epstein. Durante una entrevista reciente con funcionarios del Departamento de Justicia, Maxwell afirmó que había compilado el libro, pero que no recordaba los nombres de quienes habían contribuido con cartas. Tras el interrogatorio, la trasladaron a un centro penitenciario de mínima seguridad.

Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que otras personas que ayudaron a Maxwell en el proyecto para el 50 cumpleaños de Epstein recordaron haber visto la carta de Trump entre las otras contribuciones mientras compilaban el libro.

Tras meses de promesas de que publicarían los documentos relacionados con el caso Epstein —entre las que se incluía la afirmación de la fiscal general Pam Bondi de que tenía la “lista de clientes” del delincuente sexual condenado en su escritorio para su revisión—, el Departamento de Justicia concluyó a principios de julio que no existía una lista de personas que hubieran participado en el tráfico de niñas por parte de Epstein y que el financiero se había suicidado en la cárcel. El memorándum también indicaba que no se publicarían más documentos y que nadie más sería acusado.

El memorándum provocó la ira de muchos de los aliados de Trump, que llevaban mucho tiempo buscando la publicación de los archivos de Epstein. Mientras tanto, el presidente ha rechazado repetidamente las críticas y ha afirmado que los archivos no eran más que un “engaño” con motivaciones políticas, al tiempo que insta a sus seguidores a pasar página.

“Este es un engaño demócrata interminable”, se quejó Trump con los periodistas la semana pasada, y aseguró que “nadie queda satisfecho” con los documentos relacionados con Epstein que ya se han publicado. Trump compartió sus quejas cuando varias víctimas de Epstein visitaron el Capitolio para contar sus historias al Congreso e instar al presidente a que publicara más documentos.

En la demanda de 10.000 millones de dólares del presidente contra Murdoch y el WSJ, Trump afirma que “no existe ninguna carta o dibujo auténtico”. Asimismo, declara que Murdoch “autorizó la publicación del artículo después de que el presidente Trump les advirtiera a ambos que la carta era falsa e inexistente”.

Además, la demanda cuestiona la forma en que el Wall Street Journal obtuvo una copia de la “obscena” tarjeta de cumpleaños, que el patrimonio de Epstein proporcionó ahora al Congreso.

“Es revelador que el artículo no explique si los demandados obtuvieron una copia de la carta, la vieron, recibieron una descripción o cualquier otra circunstancia que, de otro modo, daría credibilidad al artículo”, afirma la demanda. “Esto se debe a que la supuesta carta es falsa y los demandados lo sabían cuando decidieron difamar deliberadamente al presidente Trump”.