Bill Gates testificará ante el Comité de Supervisión de la Cámara por la investigación de Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump, Howard Lutnick, figuran entre varias personalidades de alto perfil que testificarán ante el Congreso en las próximas semanas como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Según fuentes cercanas al proceso, Lutnick comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 6 de mayo, mientras que Gates lo hará el 10 de junio.

Ambos integran un grupo de figuras prominentes que aceptaron declarar bajo juramento ante los legisladores sobre el fallecido agresor sexual y sus presuntos vínculos con una red más amplia de abusadores poderosos.

Gates recibió una citación el mes pasado del presidente republicano del comité, James Comer.

“Debido a las informaciones públicas, los documentos publicados por el Departamento de Justicia y los materiales obtenidos por el comité, consideramos que usted posee información que ayudará en esta investigación”, escribió Comer.

open image in gallery Bill Gates negó cualquier vínculo con los delitos de Jeffrey Epstein y dijo que aceptó la invitación para comparecer en una entrevista ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ( TT News Agency )

Un vocero de Gates dijo a The Independent que el empresario “agradece la oportunidad de comparecer ante el comité”.

“Aunque nunca presenció ni participó en ninguna conducta ilegal de Epstein, espera responder todas las preguntas del comité para apoyar su importante labor”, señaló el portavoz en un comunicado difundido el martes.

Además, según informes, Gates se disculpó con el personal de su fundación benéfica en febrero por su antigua relación con Epstein y por reconocer dos relaciones extramatrimoniales.

“No hice ni vi nada ilícito”, dijo a los empleados después de que el Departamento de Justicia publicó los llamados archivos de Epstein. Así lo informó The Wall Street Journal, que citó una grabación de audio de la última reunión pública bianual de la Fundación Gates.

“Quiero ser claro: nunca pasé tiempo con las víctimas ni con las mujeres que lo rodeaban”, afirmó Gates. “Fue un gran error haber pasado tiempo con Epstein. Pido disculpas a las demás personas que se vieron involucradas en esto por el error que cometí”.

open image in gallery Howard Lutnick, secretario de Comercio, es uno de los funcionarios del gobierno de Trump que aceptaron testificar ante el comité que investiga a Epstein ( AFP/Getty )

Gates explicó que conoció a Epstein por primera vez en 2011, tres años después de que el financiero se declaró culpable en Florida de solicitar los servicios de una menor para la prostitución. También señaló que solo tenía un conocimiento vago de una restricción de 18 meses que limitó los viajes de Epstein.

Además, reconoció que su esposa, Melinda Gates, expresó preocupación por Epstein en 2013. “Saber lo que sé ahora lo empeora cien veces, no solo por sus crímenes del pasado, sino porque ahora está claro que el comportamiento inapropiado continuó”, dijo Gates, según el reportaje de The Wall Street Journal sobre esa llamada.

“Hay que reconocer que siempre se mostró algo escéptica respecto al asunto de Epstein”, añadió.

Por su parte, Lutnick también negó cualquier irregularidad en relación con Epstein, quien murió en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Las autoridades declararon su muerte como suicidio.

Sin embargo, correos electrónicos incluidos en la publicación del Departamento de Justicia —parte de millones de documentos relacionados con las investigaciones federales sobre Epstein— sugieren que Lutnick mantuvo contacto con él en los años posteriores a su condena en Florida.

De hecho, Lutnick declaró ante el Comité de Asignaciones del Senado en febrero que él y su familia almorzaron con Epstein en Little St. James, su isla privada en el Caribe, en diciembre de 2012.

Esa revelación provocó indignación en ambos partidos y generó llamados a su dimisión dentro de la administración Trump.

Traducción de Leticia Zampedri