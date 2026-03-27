Una demanda colectiva presentada en nombre de las víctimas de los abusos de Jeffrey Epstein acusa al Gobierno de Donald Trump, presidente de EE. UU., y a Google de no proteger sus identidades y de exponerlas a un “nuevo trauma” y al acoso.

Según la demanda, el Departamento de Justicia de EE. UU. expuso públicamente a aproximadamente a 100 sobrevivientes con la publicación de millones de documentos relacionados con los casos penales del fallecido agresor sexual, “publicando su información privada e identificándolos ante el mundo”.

“Incluso después de que el Gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de los sobrevivientes y retirara la información, entidades en línea como Google la siguen republicando, negándose a las peticiones de las víctimas para que la eliminen”, incluso en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por inteligencia artificial, de acuerdo con los documentos judiciales.

“Los sobrevivientes ahora enfrentan un nuevo trauma. Desconocidos los llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su integridad física y los acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein”, alega la denuncia.

Los demandantes alegan que esos abusos —así como el “grave sufrimiento emocional, el daño a la reputación, la invasión de la privacidad, el acoso, las amenazas a su seguridad física, las pérdidas económicas y otros daños indemnizables”— fueron consecuencia de una “decisión política deliberada de priorizar la divulgación rápida y masiva de información por encima de la protección de la privacidad de las víctimas de Epstein”.

open image in gallery Las víctimas de los abusos de Jeffrey Epstein han presentado una demanda colectiva contra la Administración Trump y Google por no haber protegido, supuestamente, sus nombres e información personal en medio de la divulgación en los expedientes de Epstein del Departamento de Justicia ( Departamento de Justicia )

Los demandantes solicitan un juicio con jurado y una indemnización de al menos 1.000 dólares por cada superviviente, así como daños punitivos “en cantidades suficientes para castigar y disuadir” a Google de compartir dicha información en el futuro.

The Independent ha solicitado comentarios a Google y al Departamento de Justicia.

En virtud de una ley aprobada por el Congreso y promulgada por Trump en noviembre, el Departamento de Justicia recibió la orden de publicar todos los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein antes del 19 de diciembre.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas de archivos relacionados con el depredador, a pesar de haber incumplido los plazos para la divulgación completa de todos los documentos en posesión de las fuerzas del orden federales.

Esa filtración incluía miles de páginas de archivos sin censurar, declaraciones de víctimas, entrevistas con testigos y otros materiales que contenían información que permitía identificar a las víctimas.

El mes pasado, los fiscales federales informaron a los jueces que supervisan los casos contra Epstein y su socia y traficante convicta Ghislaine Maxwell que el Departamento de Justicia aún estaba “en proceso” de eliminar los documentos que contenían “información que permitía identificar a las víctimas”.

open image in gallery El gigante tecnológico está acusado de no haber impedido que se publicara la información de las víctimas, incluso en contenidos generados por IA ( AP )

Según la carta del 2 de febrero del fiscal federal Jay Clayton en Nueva York, “el Departamento ha trabajado sin descanso durante todo el fin de semana desde el momento en que se plantearon las primeras preocupaciones relacionadas con las víctimas”.

“El Departamento ha retirado miles de documentos y material multimedia que, debido a diversos factores, como errores técnicos o humanos, podrían haber incluido inadvertidamente información que permitiera identificar a las víctimas”, añadió.

El Departamento de Justicia está “evaluando continuamente sus procesos y realizando mejoras adicionales según sea necesario” para proteger a las víctimas, al tiempo que cumple con la ley que exige la publicación de los archivos.

Los supervivientes alegan que Google fue notificado repetidamente de que sus motores de búsqueda habían expuesto información personal sensible en las semanas posteriores a la publicación de los documentos por parte del Departamento de Justicia, pero ese contenido sigue estando disponible en línea, según afirman los demandantes.

La empresa está acusada de no haber utilizado las herramientas a su disposición para eliminar esa información.

Según los documentos judiciales, “la negativa de Google a utilizar dichas herramientas en este caso demuestra que su conducta es imprudente”, así como “deliberada desconsiderada hacia el bienestar del demandante y otras víctimas”.

Los demandantes alegan violaciones de la Ley Federal de Privacidad, así como violaciones del Código Civil de California que penaliza la divulgación de información personal o doxeo, entre otras reclamaciones.

Traducción de Sara Pignatiello