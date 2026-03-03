Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicas las declaraciones filmadas del expresidente Bill Clinton y de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quienes testificaron durante seis horas cada uno en relación con la pesquisa del Congreso en torno a Jeffrey Epstein.

Si bien los Clinton accedieron a declarar la semana pasada, en un principio se habían resistido a cumplir con las citaciones que les obligaban a testificar. Escribieron una carta en la que denunciaban a la administración de Donald Trump y los supuestos fallos del Congreso dominado por los republicanos a la hora de exigir una rendición de cuentas.

En sendos testimonios a puerta cerrada en el norte del estado de Nueva York, Hillary Clinton afirmó que no conoció bien a Epstein, que nunca había estado en su casa ni en sus oficinas, que nunca había viajado en su jet y que no recordaba haberse reunido con él.

El expresidente demócrata durante dos mandatos aseveró que no hizo “nada malo” y que no vio “nada” que le hiciera dudar después de ser interrogado sobre sus lazos con Epstein y sus apariciones en fotografías difundidas por el comité y el Departamento de Justicia.

Cada video de declaración dura más de cuatro horas.

open image in gallery ( Comité de Supervisión de la Cámara )

Clinton cuenta que cortó lazos con Epstein y Maxwell

El expresidente indicó que recuerda haber conocido a Epstein “a finales de 2001 o principios de 2002”, después de que su exsecretario del Tesoro, Larry Summers, le llamara y le recomendara usar su avión para la Iniciativa Global Clinton.

“Me dijo que me llamaba porque un hombre llamado Jeffrey Epstein, que había hecho una importante donación de varios millones de dólares [...] para la investigación del cerebro, era una persona ávida de información y quería pasar un rato para hablar conmigo sobre economía y política”, explicó Clinton.

Afirmó que cree que conoció a Ghislaine Maxwell por esas mismas fechas.

Cuando se le preguntó cómo terminó su relación, Clinton dijo que pensaba que Epstein era un “hombre interesante, pero que no le interesaba” el trabajo de su fundación.

Cortó lazos con él en 2008, cuando Epstein fue declarado culpable en Florida, dijo Clinton.

“No vi nada cuando estaba con él que me hiciera darme cuenta de que traficaba con mujeres”, aseguró Clinton.

Agregó que había perdido el contacto con Maxwell hacía más de una década.

“Fue muy duro para mí cuando salió a la luz, porque éramos amigos de Ghislaine”, expresó sobre los cargos de tráfico de personas que se le imputaron. “Me entristeció. Pero lo que hizo fue terrible y debe ser castigada. Alguien que no sea yo debe decidir cuál será ese castigo”.

Cuando más tarde se le preguntó por un cuadro colgado en el apartamento de Epstein en el que se ve a Clinton con un vestido azul sentado en una silla, el expresidente respondió que nunca lo había visto.

“Si hubiera sabido que Jeffrey Epstein tenía este cuadro” —comentó Clinton— “me habría ahorrado todo este día”.

open image in gallery ( via REUTERS )

Bill Clinton menciona que Trump habló de Epstein

El expresidente recordó haber jugado al golf con Trump, quien sacó el tema del avión de Epstein.

“Y me dijo: ‘Sabes, pasamos muy buenos momentos juntos a lo largo de los años, pero nos peleamos por un negocio inmobiliario’, y añadió: ‘Lamento que haya pasado’”, según Clinton.

Bill Clinton sostiene que las autoridades no lo contactaron en relación con Epstein

Cuando se le preguntó si alguna vez había sido contactado por alguna agencia policial en relación con Epstein o Maxwell, Bill Clinton respondió: “Hasta donde recuerdo, no”.

“En 2008, pensé que alguien podría preguntarme algo porque [...] y me alegré de que esto saliera a la luz desde que sucedió”, indicó. “Pero no creo que nadie lo haya hecho”.

Cuando se le preguntó por qué creía que las fuerzas del orden querrían hablar con él, respondió: “Solo porque me dejó usar su avión”.

open image in gallery El republicano James Comer insistió en que los Clinton testificaran a puerta cerrada ( AP )

Hillary Clinton arremete contra Boebert por una fotografía

Después de que su abogado le informara que se habían publicado en las redes sociales fotos de la exsecretaria durante su testimonio, Clinton señaló: “Terminé con esto”.

“Si ustedes están haciendo eso, yo terminé. Pueden acusarme de desacato desde ahora hasta el fin de los tiempos”, manifestó. “Es el comportamiento típico. Por el amor de Dios”.

Se puede oír a la representante republicana Lauren Boebert, que tomó la foto, decir: “La quitaré”.

Clinton se levanta entonces de la mesa y dice: “Terminé, por ahora”.

Nancy Mace y Hillary Clinton discuten sobre preguntas relacionadas con Howard Lutnick

Cuando se le preguntó cómo conocía al secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, quien fue fotografiado en la isla de Epstein, Hillary Clinton recordó que su antigua empresa, Cantor Fitzgerald, perdió a más de 600 empleados en el ataque terrorista del 11 de septiembre en el World Trade Center, cuando ella era senadora de Nueva York.

La representante republicana Nancy Mace comienza entonces a interrumpirla, lo que enfurece a Clinton.

“Usted hizo la pregunta. Voy a responder a su pregunta. Esto es en lo que he dedicado mi tiempo”, planteó.

Entonces, se oye a Mace decir: “¿Ahora va a gritarme?”, mientras habla por encima de Clinton.

open image in gallery Hillary Clinton respondió con enojo a las revelaciones de que una congresista republicana había infringido las normas al tomarle una foto durante su testimonio ( AFP via Getty Images )

“Soy una sobreviviente que intenta cuidar de los demás”, continúa Mace. “Seis meses, y ahora te muestras retadora e indignada”.

A continuación, Mace acusa a Clinton de intentar “conseguir” que Epstein le “diera dinero”, algo que Clinton niega.

“¿Quiere gritarme? No hay problema. Yo le gritaré también”, contesta Mace.

La congresista hizo referencia al correo electrónico que Lutnick envió a Epstein en noviembre de 2015 para que asistiera a “un evento muy íntimo de recaudación de fondos” para la campaña presidencial de Clinton en las oficinas de Cantor Fitzgerald. Los registros federales de contribuciones a la campaña no muestran que Epstein contribuyera personalmente durante ese ciclo electoral.

Hillary aseguró que simpatiza mucho con Mace, quien ha hablado públicamente sobre ser una sobreviviente de abuso sexual. “He leído sobre ello, la he visto testificar y hablar sobre ello en la Cámara, y simpatizo mucho no solo con lo que pasó, sino que aprecio su esfuerzo por defender a las sobrevivientes”.

En cuanto a Lutnick, declaró que lo conocía como senador que representaba a las víctimas del 11-S, y “lo conocía como el hombre que perdió a empleados a los que conocía íntimamente, incluido su hermano”.

“Si no quiere escuchar lo que me afectó a nivel emocional, no pasa nada”, dice. “Pero así es como conozco a Howard Lutnick”.

Mace la acusó de “tergiversar” las preguntas sobre Epstein.