Todd Blanche fue nombrado fiscal general interino tras el despido de Pam Bondi por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero ¿quién es exactamente?

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó: “Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, que desempeñó fielmente el cargo de fiscal general durante el último año”.

“Queremos mucho a Pam y ella pasará a ocupar un nuevo puesto muy necesario e importante en el sector privado, que se anunciará en una fecha próxima”.

Bondi dijo que le cederá el cargo a Blanche a lo largo del próximo mes y agregó: “Sigo eternamente agradecida por la confianza que el presidente Trump depositó en mí para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

Entonces, ¿quién es Todd Blanche?

Antes de ser ascendido a fiscal general interino, Todd Blanche fue fiscal general adjunto tras ser confirmado por el Senado en marzo de 2025. Es un abogado estadounidense y exfiscal.

Blanche fue el exabogado defensor penal de Trump y representó al presidente de EE. UU. en varios casos, incluyendo el caso de los documentos clasificados, el caso de interferencia electoral (en relación con los disturbios en el Capitolio de EE. UU.) y el más reciente caso de pagos por silencio.

También representó a varias figuras relacionadas con Trump ante los tribunales a lo largo de los años.

En relación con los archivos de Epstein, Blanche supervisó la divulgación de “más de tres millones de páginas” y entrevistó a Ghislaine Maxwell, cómplice condenada de Jeffrey Epstein, en 2025.

Trump también destituyó a la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, y nombró a Blanche como su sucesora interina, pero esto fue impugnado por el personal de la Biblioteca del Congreso, que cuestionó la autoridad de Trump para hacerlo sin el consentimiento del Senado. El personal de la Biblioteca del Congreso afirmó que el bibliotecario adjunto principal, Robert Newlen, era el siguiente sucesor legítimo.

Blanche es muy activo en las redes sociales y a menudo coincide con las posturas de Trump.

Traducción de Olivia Gorsin