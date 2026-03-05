Departamento de Justicia admite que retiró 47.635 archivos de Epstein, incluidas acusaciones contra Trump

El Departamento de Justicia retiró del acceso público casi 48.000 archivos relacionados con investigaciones sobre Jeffrey Epstein, después de publicar más de 2 millones de páginas de documentos en cumplimiento de la Epstein Files Transparency Act (Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein).

Las primeras divulgaciones obligatorias por ley sumaban más de 3 millones de páginas. Sin embargo, esa cifra ahora ronda los 2,7 millones, según un análisis de los archivos realizado por CBS News y The Wall Street Journal.

La vocera del Departamento de Justicia explicó a esos medios que 47.635 archivos, incluidos materiales vinculados a acusaciones no verificadas contra el presidente Donald Trump, se retiraron “temporalmente” para una revisión adicional y deberían estar listos para publicarse nuevamente a finales de la semana.

“Nuestro equipo trabaja las 24 horas para atender las preocupaciones de las víctimas, eliminar información personal identificable y cualquier imagen de naturaleza sexual”, afirmó Natalie Baldassarre. “Todos los documentos correspondientes volverán a publicarse en línea una vez que se realicen las ediciones necesarias”.

El Departamento de Justicia está revisando archivos de Epstein relacionados con acusaciones contra el presidente Trump, que forman parte de más de 47.000 documentos faltantes dentro de un conjunto de casi 3 millones ( House Oversight Democrats )

El Departamento de Justicia tuvo que publicar millones de archivos por orden de una ley federal, entre ellos correos electrónicos, documentos judiciales, fotos y videos, muchos de los cuales contienen imágenes o referencias a figuras de alto perfil, incluido el presidente.

La semana pasada, el DOJ informó a The Independent que “actualmente revisa” documentos que contienen acusaciones no verificadas contra el presidente, entre ellos resúmenes de entrevistas del FBI que recogen las declaraciones de una mujer que se presentó ante las autoridades tras el arresto de Epstein en 2019. De acuerdo con los archivos difundidos por el propio Departamento de Justicia, la denunciante afirmó que fue agredida sexualmente por Epstein y Trump décadas atrás, cuando aún era menor de edad.

En una declaración emitida en enero, el Departamento de Justicia señaló que “algunos” de los documentos contenían afirmaciones “falsas, infundadas y sensacionalistas” contra el presidente Trump que se presentaron ante el FBI justo antes de las elecciones de 2020.

Miembros del Congreso que investigan por separado las pesquisas sobre Jeffrey Epstein presionaron al Departamento de Justicia para que se comprometa a publicar todos los archivos que tiene en su poder ( AFP via Getty Images )

Por su parte, el vicefiscal general Todd Blanche había explicado previamente que el Departamento de Justicia retuvo archivos duplicados, documentos que podrían comprometer investigaciones en curso, material de abuso sexual infantil y registros que revelarían información personal de sobrevivientes.

Tras los reportes sobre la ausencia de archivos de entrevistas, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que los legisladores de su partido llevan adelante un “esfuerzo total de supervisión”.

“Vamos a seguir cada pista”, dijo durante una rueda de prensa el 26 de febrero. “Vamos a investigar cada indicio. Hablaremos con denunciantes”.

El presidente negó reiteradamente cualquier irregularidad y sostuvo que rompió vínculos con Jeffrey Epstein años antes de que el acaudalado pedófilo —quien se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual— fuera investigado.

Además, Trump calificó los intentos de publicar todos los archivos como un “engaño” impulsado por funcionarios demócratas para distraer de su agenda y demandó a The Wall Street Journal por la publicación de una supuesta carta dirigida a Epstein, una historia que calificó de “falsa, maliciosa y difamatoria”.

En virtud de una legislación firmada por Trump en noviembre, el Departamento de Justicia recibió la orden de publicar todos los archivos relacionados con las investigaciones vinculadas a Epstein antes del 19 de diciembre.

El nombre de Trump aparece miles de veces en los documentos, dado que el presidente socializó con Epstein durante las décadas de 1990 y 2000, período en el que este llegó a describirse como su “amigo más cercano”. No obstante, Trump no fue acusado de ningún delito, y la aparición de un nombre en los archivos de Epstein no implica lo contrario.

Traducción de Leticia Zampedri