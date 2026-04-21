Tras una serie de acusaciones explosivas sobre su comportamiento como director del FBI, por las que ha interpuesto una demanda, Kash Patel se ha convertido en el blanco de un mordaz video con temática de Lego generado por inteligencia artificial que lo retrata bebiendo cerveza, encubriendo los archivos de Epstein y tocando música con su novia, todo ello mientras su agencia se incendia.

Días después de que la revista The Atlantic publicara un artículo acusando a Patel de beber en exceso, faltar a reuniones, tomar decisiones impulsivas y vivir con el temor constante de perder su trabajo, han aparecido en las redes sociales videos creados con IA, con el mismo estilo que han utilizado recientemente los grupos proiraníes.

En X, el usuario Drew Ponder publicó un video musical de casi tres minutos de duración que planteaba las acusaciones expuestas en el artículo de The Atlantic, así como otras críticas, en una parodia de rap de la canción de Billy Joel ‘We Didn't Start the Fire’, un éxito de 1989 cuya letra enumera una serie de eventos y controversias políticas.

“Expuesto en The Atlantic, desaparecido y borracho, falta a las reuniones informativas, día de resaca. Discurso paranoico, maniático de fallos informáticos. Despiértame, el FBI está débil”, canta el músico generado por IA.

El video muestra una versión Lego de Patel, con la mirada desorbitada, bebiendo un “Tónico Antiestrés” en su oficina, rodeado de documentos “clasificados” que vuelan a su alrededor. A medida que aparece el reportaje de The Atlantic, el rostro de Lego de Patel se torna cada vez más preocupado.

open image in gallery El director del FBI, Kash Patel, es el protagonista de un nuevo vídeo de IA al estilo Lego que está circulando por Internet. En una de las escenas, se ve a Patel en su despacho, sosteniendo una bebida llamada “Tónico Antiestrés” y rodeado de un montón de papeles ( Drew_Ponder / X )

Patel ha negado rotundamente las acusaciones del artículo de The Atlantic y ha presentado una demanda por difamación por 250 millones de dólares. Sus abogados calificaron el artículo de “ataque indiscriminado, malicioso y difamatorio”.

La canción enumera otras críticas a las que Patel se ha enfrentado en el último año, como la controversia por la publicación de los archivos de Epstein, el anuncio prematuro de que el FBI había arrestado al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el hecho de haber sido filmado bebiendo con el equipo olímpico masculino de hockey de EE. UU. y la purga de funcionarios de carrera en el FBI para instalar a personas leales.

“Archivos de Epstein, mentiras para encubrir, el nombre de Trump censurado, el Congreso bloqueado. Juraste que los publicarías, pero te arrastraste”, canta la música de IA mientras se muestra a Patel apresurándose a limpiar documentos con el nombre de Trump.

Una escena parece representar el asesinato de Kirk y muestra a Patel reaccionando con horror mientras la versión Lego de Kirk sangra, al tiempo que la letra hace referencia al fallido anuncio de arresto de Patel.

Luego, se ve al Patel de Lego bebiendo cerveza con el equipo masculino de hockey de EE. UU. mientras el avión del FBI permanece estacionado al fondo, en referencia a las críticas contra el director del FBI por irse de fiesta durante un viaje oficial.

open image in gallery El creador del videoclip generado por IA incluyó una escena en la que Patel aparece bebiendo con el equipo olímpico masculino de hockey de EE. UU. en su vestuario. Al fondo, se ve el jet del FBI estacionado en Milán. En un reciente reportaje, se acusó a Patel de beber en exceso, acusación que él ha negado y por la que ha presentado una demanda contra la revista ‘The Atlantic’ ( Drew_Ponder / X )

open image in gallery En un videoclip generado por IA, se ve a Patel y a su novia, la cantante de música country Alexis Wilkins, actuando mientras el edificio del FBI arde al fondo ( Drew_Ponder / X )

Incluso la novia de Patel, la cantante de música country Alexis Wilkins, aparece en el video, cuya letra critica a Patel por usar el avión del FBI para visitarla y asistir a sus presentaciones. El video muestra a Patel actuando en el escenario con ella, mientras el edificio del FBI es consumido por las llamas al fondo.

El creador, Ponder, ha realizado otros videos con inteligencia artificial al estilo Lego criticando al Gobierno de Trump y los promociona respondiendo a publicaciones de cuentas populares de X o de funcionarios destacados con enlaces a sus videos.

No está claro qué software utiliza Ponder para crear la música, las letras y la animación. Aunque no explicó cómo se crearon los videos, los ha etiquetado como generados con IA en Substack.

El videoclip también generó reacciones inmediatas en Internet, donde la mayoría de los usuarios elogiaron el trabajo.

“No me canso de ver estos videos de Lego”, escribió un usuario de X.

“Increíble. Estos videos ridículos van a acabar con todo un partido político: muerte por meme, versión Lego”, añadió otro usuario.

“¡Qué temazo! Quiero todas estas canciones de Lego en un CD doble (sí, soy muy mayor)”, expresó un tercero.

open image in gallery El Patel de la vida real en su toma de posesión junto a su novia, la cantante de música ‘country’ Alexis Wilkins. Sus encuentros con ella se han convertido en blanco de los ataques de sus detractores ( Getty )

Pero el estilo de los videos coincide con el de otros clips populares creados por el grupo proiraní Explosive Media, que ha utilizado animación al estilo Lego para condenar al Gobierno estadounidense por iniciar una guerra con Irán. Los videos inicialmente captaron la atención porque las embajadas iraníes publicaron videos de IA al estilo Lego en sus cuentas oficiales de redes sociales. Posteriormente, Explosive Media declaró a la BBC que el régimen era un “cliente”.

Aunque los videos han sido criticados por ser “slop de IA”, o contenido creado con poco esfuerzo o desprovisto de significado, han ganado popularidad en Internet durante el último mes. Algunos de ellos han acumulado cientos de miles de visualizaciones.

Esta tendencia parece haber inspirado a otros, como Ponder, a imitar el estilo. El creador comenzó a publicar sus propios videos de Lego hechos con IA a mediados de abril.

El videoclip de Ponder, inspirado en Patel, ya cuenta con más de 80.000 visualizaciones. En su perfil de X, Ponder especifica que “No es Irán”.

Asimismo, una cuenta llamada CapitalTabloid comenzó a producir videos similares de baja calidad, creados con Lego e inteligencia artificial, en abril para criticar a miembros de la Administración. CapitalTabloid también tiene su propia versión de un video musical sobre Patel.

Traducción de Sara Pignatiello