La ex fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, podría ser acusada de desacato al Congreso del país tras no presentarse a una declaración programada para prestar testimonio en una larga investigación sobre la gestión del Gobierno federal de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein.

Bondi, quien fue despedida por Trump el mes pasado, recibió una citación bipartidista para testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes mientras ejercía como fiscal general. Su comparecencia estaba programada para el martes.

Pero la semana pasada, el Departamento de Justicia afirmó que la citación “ya no [era] aplicable”.

El representante Robert Garcia, el principal demócrata del comité, declaró el martes que la ex fiscal general “[estaba] eludiendo una citación legal del Congreso” al negarse a testificar sobre los archivos de Epstein “y el encubrimiento de la Casa Blanca”.

“Esta citación se aplica a ella independientemente de su cargo”, dijo, y continuó: “Debe comparecer ante el comité, y si continúa ignorando la ley, los demócratas del Comité de Supervisión iniciarán de inmediato un proceso por desacato. Lucharemos hasta que haya verdadera rendición de cuentas y justicia”.

open image in gallery La ex fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, no se presentó a una comparecencia programada ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes para testificar sobre la gestión de los expedientes de Epstein por parte del Departamento de Justicia, después de que este organismo afirmara que no estaba obligada a comparecer ( AP )

El desacato al Congreso es un delito menor punible con hasta un año de cárcel y multas de hasta 100.000 dólares. Los exasesores de Trump, Steve Bannon y Peter Navarro, fueron condenados por desacato al Congreso en 2021 y 2023, respectivamente, y cumplieron condena en prisión tras negarse a testificar ante un comité legislativo que investigaba el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El comité, controlado por los republicanos, tildó a Garcia de “hipócrita” y comparó la resistencia de Bondi con la de Bill y Hillary Clinton, quienes se opusieron a las citaciones del comité para que testificaran. Sin embargo, los Clinton testificaron durante varias horas cada uno.

Los republicanos del Comité de Supervisión sugirieron que la declaración de Bondi simplemente se reprogramaría.

“¿Ahora se indigna por un cambio de fecha para una ex fiscal general?”, escribieron los legisladores, y agregaron: “La indignación de Garcia es pura actuación”.

En una carta a la que tuvo acceso The Independent, el fiscal general adjunto Patrick Davis escribió al presidente republicano del comité, James Comer, a principios de este mes para “solicitarle amablemente que [confirmara] que la citación ha sido retirada”.

“El Departamento mantiene su compromiso de trabajar en cooperación con el Comité y sigue creyendo que un proceso obligatorio adicional es innecesario, dada nuestra demostrada disposición a colaborar voluntariamente en sus esfuerzos de supervisión”, añadió Davis.

La representante republicana Nancy Mace y el representante demócrata Ro Khanna, ambos miembros del comité, también enviaron una carta a Comer en la que recalcaban que Bondi “[seguía] obligada” a comparecer ante el comité.

open image in gallery El legislador Robert Garcia acusó a Bondi de “eludir una citación legal del Congreso” y afirmó que debía comparecer independientemente de su cargo ( Reuters )

“La destitución de Pam Bondi como fiscal general no disminuye los legítimos intereses de supervisión del Comité al solicitar su testimonio bajo juramento ni la necesidad de rendición de cuentas e información sobre los archivos que el Departamento de Justicia ha ocultado al público”, escribieron.

“Por el contrario, esto hace que su testimonio bajo juramento sea aún más importante, especialmente con respecto a las acciones que emprendió como fiscal general, los asuntos que ya están bajo investigación y las decisiones tomadas bajo su liderazgo”, agregaron los legisladores.

Bondi se ha enfrentado a un intenso escrutinio bipartidista por su gestión de la publicación de los archivos de Epstein y el manejo del Departamento de Justicia de las investigaciones sobre el acaudalado delincuente sexual y sus presuntos cómplices.

La esperada publicación de documentos sobre Epstein, distribuidos a influyentes figuras de extrema derecha en la Casa Blanca el año pasado, contenía información que en gran medida ya era pública. En julio, el Departamento de Justicia y el FBI declararon que no existía fundamento alguno para publicar más documentos relacionados con Epstein, lo que desató acusaciones de un encubrimiento gubernamental generalizado para proteger a poderosas figuras públicas acusadas de explotar y abusar de mujeres y niñas jóvenes.

En virtud de una ley aprobada por el Congreso y promulgada por Trump en noviembre, el Departamento recibió la orden de publicar todos los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein antes del 19 de diciembre.

Desde entonces, la Justicia de EE. UU. ha publicado millones de páginas de documentos, pero sus líderes han sido acusados de ocultar información relacionada con Trump, quien mantuvo relaciones sociales con Epstein en los 90 y principios de los 2000. El presidente no ha sido acusado de ningún delito, y su aparición en los archivos de Epstein no sugiere ninguna culpabilidad.

open image in gallery El fiscal general en funciones Todd Blanche, que fue adjunto principal de Bondi, declaró este mes a Fox News que los expedientes de Epstein “no deberían formar parte de nada en el futuro” ( Getty Images )

En una carta dirigida a Bondi junto con la citación judicial, Comer escribió que el panel de investigación estaba “revisando la posible mala gestión” de la investigación del Gobierno sobre Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por cargos de tráfico sexual en 2021.

Comer afirmó que Bondi era “directamente responsable de supervisar la recopilación, revisión y decisiones del Departamento de Justicia con respecto a la divulgación de archivos de conformidad con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, y por lo tanto, el Comité [creía que poseía] información valiosa sobre estos esfuerzos”.

“El Comité podrá utilizar los resultados de esta investigación para fundamentar soluciones legislativas que mejoren los esfuerzos federales para combatir el tráfico sexual y reformar el uso de acuerdos de no enjuiciamiento o acuerdos de culpabilidad en las investigaciones de delitos sexuales”, añadió.

El fiscal general interino Todd Blanche, quien se desempeñó como subjefe de Bondi, declaró a Fox News este mes que los archivos de Epstein “deberían dejarse atrás”.

“El caso Epstein ha sido una saga que ha durado todo el año pasado, y lo que sucedió cuando el presidente firmó la ley de transparencia es que el Departamento de Justicia ha publicado todos los archivos relacionados con el caso Epstein y la ex fiscal general”, dijo.

“Por lo tanto, creo que, así como los archivos de Epstein formaron parte del trabajo del Departamento de Justicia durante el último año, ahora deberían dejarse atrás”, agregó.

The Independent ha solicitado comentarios al Departamento de Justicia.

Traducción de Sara Pignatiello