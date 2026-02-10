Archivos sin censura de Epstein implican a “seis hombres poderosos” y revelan un víctima de solo 9 años

Los archivos restantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein revelan que una de las víctimas del pedófilo tenía apenas nueve años y que un alto funcionario de un gobierno extranjero habría estado involucrado en su red de tráfico sexual, según afirmaron legisladores.

Los congresistas demócratas Jamie Raskin y Ro Khanna, junto con el republicano Thomas Massie, visitaron el lunes el Departamento de Justicia para revisar, a través de una terminal segura, los archivos que permanecen retenidos por su carácter sensible.

Al salir de la sede del organismo en Washington D.C., los tres legisladores cuestionaron por qué parte del material había sido censurado por abogados del gobierno.

“Uno revisa estos archivos y lee sobre chicas de 15 años, de 14 años, de 10 años”, dijo Jamie Raskin.

“Hoy vi una referencia a una niña de nueve años. Es algo simplemente absurdo y escandaloso”.

Los representantes Jamie Raskin, Thomas Massie y Ro Khanna cuestionan por qué parte del contenido de los archivos fue censurado, luego de visitar el Departamento de Justicia para revisar el material sin editar ( AP )

Thomas Massie, el congresista republicano por Kentucky que se ganó la molestia del presidente Donald Trump al asociarse con demócratas para impulsar la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en el Congreso en noviembre, afirmó haber visto una referencia a una persona “muy encumbrada dentro de un gobierno extranjero” vinculada al círculo del financista caído en desgracia.

“Hay seis hombres, algunos incluso con sus fotografías, cuyos nombres fueron censurados, y no hay ninguna explicación de por qué se los ocultó”, añadió Khanna. “Eso es muy preocupante”.

Massie cuestionó la decisión de mantener en reserva las identidades de esos hombres y dijo que “probablemente” las hará públicas “desde el recinto o en una audiencia de comisión”, donde la protección que le otorga la Cláusula de Debate y Discurso lo resguardaría de posibles demandas.

El vicefiscal general Todd Blanche respondió el lunes por la noche a una serie de publicaciones de Massie en X (antes Twitter), en las que el congresista se quejaba por las censuras en los archivos. Blanche le aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está “comprometido con la transparencia” y, en uno de los mensajes, le espetó: “Sé honesto y deja de hacer grandilocuencia”.

The Independent se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener más información.

El representante Jamie Raskin habla con la prensa tras revisar la versión sin censura de los archivos de Jeffrey Epstein en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Washington D. C., el 9 de febrero de 2026 ( Reuters )

“Lo que buscamos es identificar a los hombres a quienes Jeffrey Epstein traficaba mujeres”, dijo, y añadió que por ahora se abstendría de dar nombres para darle al Departamento de Justicia de Estados Unidos la oportunidad de “corregir sus errores”.

“No queríamos ver ninguna censura en los nombres de co-conspiradores, cómplices, facilitadores, abusadores o violadores, solo para evitarles una posible vergüenza, presiones políticas o algún tipo de descrédito”, señaló Raskin.

“Y, sin embargo, los documentos de Epstein que se publicaron están llenos de tachaduras de nombres e información de personas que claramente no son víctimas y que podrían encajar en esa otra categoría”.

La aprobación casi unánime de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein el otoño pasado puso en marcha un plazo de 30 días para la divulgación completa de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, quien se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, mientras esperaba ser juzgado.

Sin embargo, el organismo publicó solo una pequeña parte de los documentos el 19 de diciembre, seguida de una segunda tanda algo mayor el 23 de diciembre, y luego, cinco semanas después, una liberación mucho más amplia: tres millones de páginas, que incluían 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Blanche declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca en apoyo de la publicación del 30 de enero que los aproximadamente 3,5 millones de archivos publicados eran todos los que el DOJ podía poner a disposición de forma segura de los más de seis millones que tenía en su poder sin poner en peligro a las víctimas de los delitos de Epstein.

Los representantes Thomas Massie y Ro Khanna amenazan con revelar en el Congreso los nombres de seis asociados de Epstein si los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos no "corrigen sus errores" ( Getty )

Sin embargo, muchos quedaron insatisfechos con la forma en que se gestionó la publicación. El domingo, un grupo de sobrevivientes de Epstein emitió un aviso televisivo durante el Super Bowl LX, en el que reclamó la difusión de los documentos restantes y le dijo a la fiscal general Pam Bondi: “Es hora de decir la verdad”.

La divulgación de los documentos también reavivó la indignación por la conducta de algunos asociados de Epstein, en particular Andrew Mountbatten-Windsor y el exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, lo que llevó a Ro Khanna a afirmar el lunes: “Esta es la situación más vulnerable que ha enfrentado la monarquía británica”.

Aunque Trump ha insistido en que ya es momento de “dar vuelta la página” de un escándalo que ha marcado su segundo mandato, todo indica que el tema está lejos de cerrarse.

También el lunes, Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora de Epstein, compareció de forma virtual ante una audiencia a puertas cerradas en el Capitolio, donde se amparó reiteradamente en la Quinta Enmienda y se negó a hablar sobre los delitos de Epstein.

Su abogado, David Oscar Markus, dijo que su clienta está dispuesta a hablar “plena y honestamente” si el presidente Trump le concede clemencia.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, calificó la decisión de la condenada por delitos sexuales como “muy decepcionante”, aunque “previsible”.

Traducción de Leticia Zampedri