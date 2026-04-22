La demanda por difamación de 250 millones de dólares que presentó el director del FBI, Kash Patel, contra The Atlantic no frenó las acusaciones incluidas en lo que describió como un “artículo difamatorio”; por el contrario, provocó nuevas críticas entre sus detractores.

El escrito, que ingresó a un tribunal federal y contenía varios errores tipográficos, resumió las cerca de 2.200 palabras del reportaje en una lista de 17 afirmaciones basadas en información atribuida a más de dos docenas de fuentes anónimas, entre ellas funcionarios actuales y anteriores del FBI, además de personal de agencias de seguridad e inteligencia.

Entre las acusaciones se mencionó que Patel es conocido por beber demasiado, en muchos casos en el club privado Ned’s, en Washington D. C., en presencia de personal de la Casa Blanca y otros miembros del gobierno, que suele “beber en exceso” en el Poodle Room de Las Vegas, donde pasa parte de sus fines de semana, y que miembros de su equipo de seguridad tuvieron dificultades para despertarlo porque “estaba borracho” en varias ocasiones durante el último año.

En X, el presentador de radio de Minneapolis Jason DeRusha reaccionó con ironía: “Si el objetivo de la demanda de Kash Patel era que yo leyera la historia de Sarah Fitzpatrick sobre él, misión cumplida”.

open image in gallery El director del FBI, Kash Patel, demandó a The Atlantic por 250 millones de dólares por un reportaje que lo acusó de beber en exceso; sin embargo, con la acción judicial dio mayor visibilidad a la historia que expuso su presunto comportamiento ( Reuters )

Kash Patel, exdefensor público de Miami, negó las principales acusaciones del artículo y las calificó de “falsas”; además, advirtió: “Publíquenlo, pero todo es falso. Nos vemos en los tribunales. Traigan su chequera”.

Sin embargo, su demanda confirmó un elemento central de la anécdota con la que abre el reportaje de The Atlantic. En ese texto, la periodista Sarah Fitzpatrick relató que Patel “tuvo dificultades para iniciar sesión en un sistema interno” cuando se preparaba para salir del trabajo un fin de semana a comienzos de mes. Según los documentos judiciales, “el 10 de abril de 2026, el director Patel tuvo un problema técnico rutinario al iniciar sesión en un sistema gubernamental, que se resolvió sin complicaciones”.

De acuerdo con el medio, Patel se alarmó ante la posibilidad de haber sido bloqueado de forma intencional y comenzó a “llamar frenéticamente a sus asistentes y aliados para decir que había sido despedido”. Dos de las nueve fuentes consultadas describieron el episodio como un “ataque de pánico”.

La demanda también describe otros incidentes: sostiene que se recurrió a un equipo SWAT porque Patel no respondía desde una habitación cerrada, y que expresó molestia con los artículos promocionales del FBI al considerarlos poco intimidantes. Además, los abogados citaron informes que señalan que su presunto consumo excesivo de alcohol “se ha convertido en una amenaza para la seguridad pública” y supone un riesgo para la seguridad nacional; también afirmaron que Patel estaba “preocupado” por su cargo, tenía antecedentes de asistencia irregular y, en ocasiones, era tan inaccesible que los retrasos hicieron que agentes habitualmente tranquilos “perdieran la paciencia”.

open image in gallery ( Getty )

La demanda que Patel presentó el lunes contra The Atlantic Monthly Group y la periodista Sarah Fitzpatrick ante un tribunal federal en Washington D. C. se conoció apenas una semana después de que un juez en Florida desestimara la acción por difamación de 10.000 millones de dólares que el presidente Trump interpuso contra The Wall Street Journal y Rupert Murdoch, basada en un informe que sostenía que había enviado una felicitación obscena a Jeffrey Epstein por su cumpleaños.

Trump afirmó que presentará una versión modificada de su demanda el lunes o antes.

En ese contexto, el congresista demócrata por California, Dave Min, dijo al periodista Scott MacFarlane que Patel parecía “intentar actuar como una versión en miniatura de Trump”. En un video publicado en Substack, agregó: “Es como si, haga lo que haga Trump, él intentara replicarlo; esto parece un intento desesperado de seguir su ejemplo y quizá obtener resultados similares”.

Min, exprofesor de derecho en la Universidad de California en Irvine, también calificó la demanda como “absurda” y sostuvo: “Seamos claros: por lo que sé, Kash Patel tiene una reputación bien ganada de malgastar dinero público, actuar de forma irresponsable en el trabajo, ausentarse sin permiso y aparecer ebrio en público”.

Parecía referirse, en parte, a un video viral en el que se veía a Kash Patel beber cerveza a grandes tragos, levantar el puño y saltar durante una celebración en el vestuario, después de que el equipo masculino de hockey de Estados Unidos venciera a Canadá y ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Otros legisladores demócratas también mostraron interés en que Patel lleve sus acusaciones a los tribunales. El senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island, escribió en X: “¿Sabe Patel que está sujeto a una declaración jurada y que deberá responder bajo juramento ante abogados de verdad? Preparen las palomitas”.

Por su parte, el representante Ted Lieu, demócrata por California, comentó: “La declaración de Kash Patel va a ser impresionante”, y agregó: “Los abogados de The Atlantic deberían estar tomando cerveza mientras lo interrogan”.

Sin embargo, en respuesta a un editor conservador de Tennessee que calificó el caso como “muy sólido”, Lieu predijo más tarde que Patel “retirará la demanda antes de que lo sometan a declaración” y añadió: “Puedes guardar este tuit”.

open image in gallery El artículo cuestionó el consumo de alcohol de Patel, y él calificó el reportaje como “todo mentira”. Aquí se le ve bebiendo después de que Estados Unidos ganara el oro en hockey masculino en los Juegos Olímpicos ( Redes sociales )

La Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), un grupo no partidista de defensa de las libertades civiles, señaló en un comunicado que la demanda de Kash Patel parece formar parte de una serie de acciones impulsadas por Trump y su gobierno para castigar a sus críticos “aumentando el costo de la libertad de expresión”.

“Tenemos derecho a saber cómo funciona nuestro gobierno. Si los medios publican información falsa a sabiendas, deben responder ante los tribunales y ante sus lectores”, afirmó Adam Steinbaugh, abogado principal de FIRE. “Pero, a menos que Patel cumpla con los altos estándares de la Primera Enmienda, el debate sobre asuntos públicos debe seguir siendo —como señaló la Corte Suprema— ‘libre, vigoroso y abierto’”.

Por su parte, Joyce Vance, profesora de derecho de la Universidad de Alabama y exfiscal federal, escribió en Substack que la demanda “comienza resaltando los logros de Patel como director”, entre ellos la captura de ocho de los diez fugitivos más buscados del FBI y más de 40.000 arrestos por delitos violentos, lo que —según el documento— representó un aumento del 112 %.

Sin embargo, Vance cuestionó esas afirmaciones y señaló que Patel presenta un amplio recuento de logros que se atribuye, como localizar a 6.300 víctimas infantiles y arrestar a más de 2.200 pedófilos, pero añadió que esto resultaría más convincente si se hubieran seguido pistas pendientes en el caso de Jeffrey Epstein, incluidas las diez personas señaladas como posibles cómplices en un memorando de fiscales del Distrito Sur de Nueva York dentro de los llamados Archivos Epstein.

Por último, Newsweek señaló que el documento contenía errores ortográficos; aunque estas erratas no invalidan los argumentos legales, sí llaman la atención en un texto que acusa negligencia periodística. Además, el medio recordó que este tipo de escritos suele pasar por la revisión de varios abogados antes de presentarse, por lo que los errores resultan especialmente notorios en un caso de alto perfil.

Traducción de Leticia Zampedri