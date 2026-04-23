Una alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional fue suspendida tras acusaciones de que solicitó decenas de miles de dólares a “sugar daddies”.

Según informó el Daily Mail, se presentó una denuncia formal contra Julia Varvaro, funcionaria antiterrorista de 29 años, en la que se la acusa de mantener relaciones que representaban un riesgo para la seguridad.

“Varvaro se encuentra de baja administrativa como resultado de la investigación y ya no ejerce como subsecretaria adjunta del DHS”, declaró un funcionario del departamento a The Independent. En ese contexto, había sido nombrada en mayo de 2025, poco después de graduarse en Seguridad Nacional en la Universidad de St. John’s, y asistió a varios eventos vinculados al movimiento MAGA, donde también fue fotografiada junto al presidente Donald Trump.

De acuerdo con la denuncia, presentada ante el inspector general del DHS, un ejecutivo identificado como “Robert B” aseguró haber gastado cerca de 40.000 dólares durante una relación de tres meses, tras conocerla en la aplicación Hinge.

open image in gallery Julia Varvaro fue suspendida tras acusaciones de que buscó obtener dinero de “sugar daddies”, según un nuevo informe ( Julia Varvaro/LinkedIn )

“Robert B” sostuvo en su denuncia que Julia Varvaro había creado un perfil en el sitio de citas para “sugar daddies” Seeking, donde ofrecía “sofisticación seductora”. Además, afirmó: “No quería una relación de ‘sugar daddy’ o prostitución, después de haber gastado entre 30.000 y 40.000 dólares en vacaciones, joyas Cartier, bolsos caros y varios viajes de compras”.

Según el Daily Mail, el denunciante agregó: “Me dijo que no tiene deudas universitarias porque sus patrocinadores pagaron sus estudios. Creo que atraviesa dificultades económicas y que sus acciones representan un riesgo para la seguridad”.

Sin embargo, Varvaro negó tener una cuenta en Seeking y aseguró que no incurrió en ninguna conducta indebida.

open image in gallery La funcionaria fue suspendida tras acusaciones de su exmarido, aún no verificadas oficialmente ( Getty Images )

“No sabía que fuera malo irme de vacaciones con mi novio”, declaró Julia Varvaro a The Daily Mail. “Éramos pareja. Nos íbamos de vacaciones. No entiendo cuál es el problema”.

En ese marco, Marc Polymeropoulos, exfuncionario de la CIA, señaló que las acusaciones le resultaban desconcertantes. “Las denuncias sobre una relación de ‘sugar daddy’ y posibles ingresos no declarados son asuntos serios para el personal de seguridad del DHS que deben aclararse”, afirmó. “Me gustaría saber qué tipo de investigación se llevó a cabo…”.

Por su parte, The Independent intentó comunicarse con Varvaro para obtener su versión.

Traducción de Leticia Zampedri