El presidente Donald Trump afirmó que no buscará anexionarse Groenlandia por la vía militar, pero pidió “negociaciones inmediatas” orientadas a un acuerdo para que Estados Unidos adquiera el territorio ártico, pese a que tanto las autoridades danesas como las groenlandesas han reiterado que la isla no está en venta.

Durante un discurso pronunciado el miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Trump aseguró que Estados Unidos podría haber mantenido el control de Groenlandia tras el despliegue militar que realizó en la isla durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de impedir que cayera en manos de la Alemania nazi.

El mandatario criticó a los líderes estadounidenses de la época por devolver el control del territorio a Dinamarca, calificándolos de “estúpidos” y acusando a Copenhague de ser “desagradecida”.

Aunque afirmó que Estados Unidos sería “imparable” si decidiera tomar el control de la isla, negó tener intención de hacerlo por la fuerza.

“No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Todo lo que Estados Unidos está pidiendo es un lugar llamado Groenlandia”, declaró Trump. “Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este enorme bloque de hielo; desarrollarlo, mejorarlo y convertirlo en algo bueno y seguro para Europa, y beneficioso también para nosotros”.

El mandatario concluyó su intervención reiterando su llamado a entablar nuevas conversaciones: “Por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para, una vez más, discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”.

open image in gallery Donald Trump habló en el Foro Económico Mundial en Suiza y afirmó que no tiene intención de quedarse con Groenlandia por la fuerza ( AFP via Getty Images )

El presidente, de 79 años, continuó insistiendo en su deseo de obtener el control de la isla, a pesar de la existencia de un tratado firmado en 1917 entre Estados Unidos y Dinamarca, mediante el cual Washington renunció a cualquier reclamación sobre Groenlandia a cambio de la compra de lo que hoy se conocen como las Islas Vírgenes estadounidenses.

Trump sugirió que Estados Unidos necesitaba un “título y propiedad legales” sobre Groenlandia para poder defender adecuadamente la isla, a pesar de que un acuerdo de defensa firmado en 1951 ya otorga a Estados Unidos derechos de base ilimitados en el territorio. Según el presidente, “no se puede defender con un contrato de arrendamiento”, además de que hacerlo tendría implicaciones “psicológicas”.

Luego, lanzó una advertencia dirigida a Dinamarca y otros países si se negaban a iniciar negociaciones: “Pueden decir que sí, y se lo agradeceremos mucho. O pueden decir que no… y lo recordaremos”.

Las belicosas declaraciones del presidente formaron parte de una larga serie de ataques dirigidos a antiguos aliados de Estados Unidos en Europa y en la OTAN. Fueron pronunciadas poco después de su llegada a Davos, tras un vuelo nocturno que se retrasó debido a un cambio de aeronave, luego de que el Boeing 747 modificado que usualmente funciona como Air Force One sufriera lo que la Casa Blanca describió como una falla eléctrica.

open image in gallery A pesar de su promesa de no utilizar el ejército para tomar Groenlandia, Trump sigue buscando entablar conversaciones para que Estados Unidos pueda adquirir la isla ( AFP via Getty Images )

Al inicio de su discurso, Trump renovó sus críticas a los líderes europeos por, según él, permitir la presencia de “demasiados inmigrantes de países no blancos”.

También calificó a Canadá de “desagradecido”, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, en respuesta a un discurso del primer ministro Mark Carney pronunciado el día anterior, en el que Carney lamentó la falta de fiabilidad de Washington bajo la administración Trump.

“Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”, dijo Trump.

Incluso mientras amenazaba a Europa con respecto a Groenlandia, Trump confundió en tres ocasiones a la isla con Islandia, otro miembro de la OTAN, y pareció olvidar que los países de la alianza acudieron en defensa de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, al sugerir que “no estaba seguro de que estuvieran ahí” si el país volviera a ser atacado.

“Con todo el dinero que gastamos, con toda la sangre, el sudor y las lágrimas, no sé si estarían ahí para nosotros”, afirmó.

El presidente también afirmó que los habitantes de la estación de montaña suiza “hablarían todos alemán” si no fuera por la ayuda de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque pasó por alto que el alemán es, en efecto, una de las tres lenguas oficiales de Suiza y se habla de forma amplia en el país.

Traducción de Leticia Zampedri