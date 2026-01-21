Altos cargos de la FIFA y la UEFA están “muy preocupados” por las posibles repercusiones del interés de Estados Unidos por Groenlandia en la Copa Mundial y en el fútbol en general, según las fuentes, mientras las federaciones de fútbol intentan sortear una crisis diplomática.

No hubo reuniones oficiales ni declaraciones públicas. Todo el mundo mira al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se pregunta qué estará pensando exactamente. Es una consecuencia de que la federación esté orientada en torno a una figura central; en cierto modo, eso significa que puede no tener la gobernanza adecuada para hacer frente a la agitación de Trump. Si parece absurdo que todo esto sea responsabilidad de un solo hombre, es que así es como se diseñó el sistema. La FIFA no es el foro adecuado para un debate constructivo.

Obviamente, esto va mucho más allá de cualquier vergüenza por el Premio de la Paz de la FIFA, incluso cuando este adquirió un nuevo y absurdo simbolismo con la publicación de Donald Trump sobre su “competidor” en el Nobel. Sin embargo, lo más relevante es que convierte a Infantino en el protagonista de una historia que podría colapsar este Mundial. Si eso suena ridículo, basta con mirar los titulares.

En casos normales, después de todo, una federación más apolítica podría considerarse víctima de los acontecimientos geopolíticos.

Sin embargo, el cortejo abierto de Infantino a Trump lo convierte en un personaje mucho más central en el drama. “Simplemente tiene que estar preocupado por lo que viene después”, en palabras de una fuente que lo conoce.

Otros altos cargos creen que Infantino espera que esto acabe pasando como la mayoría de las broncas de Trump. Pero aunque no ocurra nada, es una situación sin precedentes para la FIFA, acentuada por la proximidad de su presidente al gobierno estadounidense.

Sin embargo, si algo sucede, Infantino se enfrenta a la mayor crisis que tuvo la FIFA en su historia. El Mundial más lucrativo de la historia puede convertirse en el más ruinoso. El torneo está en el centro de todo.

La “salida” habitual del fútbol en estas situaciones —como se vio con los llamamientos a prohibir Israel— es que las asociaciones nacionales individuales suelen estar guiadas en sus posiciones geopolíticas por sus gobiernos. Sin embargo, como afirma Nick McGeehan, de FairSquare, la Copa Mundial es ahora “un evidente punto de apoyo” para las federaciones europeas.

Donald Trump causó preocupación entre los aliados de la OTAN por su insistencia en tomar el control de Groenlandia, lo que deja a la FIFA en una posición incómoda

Según los informes, en círculos políticos alemanes se planteó la idea de amenazar con un boicot y también hubo una petición en los Países Bajos.

“Sería sorprendente que los líderes europeos no estuvieran debatiendo seriamente la posibilidad de un boicot”, añade McGeehan.

Aunque ninguna federación quiere hablar abiertamente de “líneas rojas” y suele referirse a “hipótesis”, cualquier invasión estadounidense de Groenlandia forzaría naturalmente una respuesta contundente. Lo que preocupa especialmente a los funcionarios es que la prohibición de la Copa del Mundo a Rusia, por la invasión de Ucrania, deja a las federaciones sin margen de maniobra sobre Trump y Groenlandia.

Algunas altas personalidades creen además que un bloque europeo —y potencialmente toda la UEFA— podría tener que adoptar una postura antes que nada de eso. La mayoría quiere mostrar su solidaridad con Dinamarca. Una veintena de federaciones debatieron al respecto en una ceremonia con motivo del aniversario número 150 de la Federación Húngara.

De nuevo, deja a muchos mirando a Infantino.

La cercanía de Infantino al Gobierno de Trump podría provocar una crisis en la FIFA si EE. UU. opta por una acción militar en Groenlandia

Aquí es donde la FIFA necesita un liderazgo fuerte. Cada vez que se plantean las relaciones con el presidente de Estados Unidos o con líderes autocráticos reales, como Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, el argumento desde dentro de la FIFA es que Infantino no tiene más remedio que facilitar las insinuaciones de esas figuras. Incluso se sugirió la debatible idea de que dicha “integración” frenará realmente los peores excesos de las dictaduras.

En otras palabras, una diplomacia deportiva moderna.

La FIFA rechazó históricamente tal papel, consciente de que los acontecimientos geopolíticos que escapan a su control pueden causar inmensas complicaciones.

Por ejemplo, cómo sería un premio de la paz.

La UEFA y las asociaciones de fútbol de los países europeos podrían organizar un boicot a la Copa del Mundo si se agrava la situación en Groenlandia

“Por eso no se hicieron políticos”, dice un alto ejecutivo. “Es Harold Macmillan: acontecimientos, querido muchacho, acontecimientos”.

Infantino rechazó esa postura.

Fue explícito sobre el papel del fútbol y de la Copa Mundial a la hora de unir al mundo y acercar a “la gente”. Las personas cercanas al presidente en el seno de la FIFA llegaron a hablar de que pocas personas en el mundo están tan bien preparadas para mediar entre Israel y Palestina.

El propio Infantino llegó a describir la Copa Mundial de 2026 como “el mayor momento de la historia, un momento que une al mundo entero”.

“Y queremos que todo el mundo esté unido... el mundo se parará para ver lo que ocurre en los tres increíbles países anfitriones”.

Eso fue en su Instagram en 2023. No hay nada de esto ahora. Y el mundo está mirando.

Si alguna vez hubo un momento para que la cuestionable relación de Infantino con Trump fuera útil, e incluso justificable, es ahora. ¿Quién es mejor para hablar con él de esto? Otros “primeros ministros” no lo son, dadas sus propias presiones nacionales.

Pero, ¿tiene Infantino la capacidad de hablar así con Trump? Algunos sostienen que el Premio de la Paz de la FIFA se concedió específicamente con este fin, para cortejar al presidente de Estados Unidos con vistas a una futura influencia política.

Esa perspectiva depende por completo del planteamiento de Infantino.

“Trump sigue siendo, en el fondo, un hombre obsesionado con los índices de audiencia, y un boicot europeo acabaría con este Mundial y lo privaría de su papel en el ‘mayor espectáculo del mundo’”, añade McGeehan. “Más allá de eso, un boicot provocaría la ira en las ciudades anfitrionas, y entre los patrocinadores y los organismos de radiodifusión”.

Esto podría dejar a Infantino en la cuerda floja, sobre todo teniendo en cuenta que otras figuras del fútbol son en general mordaces con su “cosplay” geopolítico.

“Vuelve a pensar que se codea con Trump y MBS, mientras que ellos lo ven como un idiota útil”, dice uno.

La influencia de Infantino sobre Trump aún podría ayudar o perjudicar la postura apolítica de la FIFA

Los funcionarios más abrasivos creen que una FIFA verdaderamente politizada debería ser ahora más firme y amenazan con trasladar ya la Copa del Mundo, dado que Dinamarca es uno de sus miembros.

La UEFA también tiene la posibilidad de conceder finalmente a Groenlandia la condición de miembro de pleno derecho, como solicitó, pero actualmente no hay voluntad de hacerlo.

La situación se propagó de otras maneras. Últimamente, los inversores estadounidenses se interesaron especialmente por los clubes daneses debido al ambiente futbolístico y al acceso a Europa, pero una fuente implicada en una negociación afirma que esta se suspendió a la espera de lo que ocurra con Groenlandia.

De momento, como gran parte del mundo, el fútbol está a la espera… y con esperanzas. Nadie más que el presidente de la FIFA, que llevó el torneo a Estados Unidos. Llegó la hora de la política.

