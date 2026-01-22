¿Barack Obama se postularía a la presidencia una tercera vez si Trump cambia la ley? Michelle Obama responde

La ex primera dama de EE. UU., Michelle Obama, dijo que se opondría rotundamente a que su esposo, el expresidente Barack Obama, se presentara de nuevo al cargo si el presidente Donald Trump cambiara de alguna manera la ley para permitir un tercer mandato.

En el episodio del miércoles del pódcast Call Her Daddy, Michelle Obama, que sirvió en la Casa Blanca durante ocho años, animó a la gente a mirar hacia el futuro y encontrar nuevos políticos jóvenes con talento para dirigir el país en constante cambio, en lugar de mirar hacia atrás.

Cuando la presentadora, Alex Cooper, le preguntó si Barack Obama se plantearía alguna vez presentarse a un hipotético tercer mandato, Michelle Obama respondió: “Espero que no”.

“Trabajaría activamente contra eso. Haría todo en mi poder para evitarlo desde casa”, dijo Michelle.

Aunque los presidentes están limitados a dos mandatos de cuatro años, Trump ha provocado repetidamente a la opinión pública mencionando la idea de romper de alguna manera la Constitución para permitirse permanecer en el cargo durante un tercer mandato.

La ex primera dama de EE. UU. dijo que el país necesitaba jóvenes con nueva “energía” para asumir la difícil tarea de ser presidente ( Getty Images )

La mayoría de los aliados de Trump han insistido en que el actual presidente no se toma en serio esa posibilidad, dado que requeriría un apoyo bipartidista masivo tanto en el Congreso como entre los estados.

Pero mientras Trump ha expresado su regocijo ante la descabellada idea, Michelle Obama insistió en que el país necesita nuevos talentos.

“Creo en la necesidad de una nueva visión”, dijo Michelle Obama, y explicó que la presidencia es un trabajo difícil y requiere nuevas energías.

Michelle Obama ha reflexionado sobre su tiempo en la Casa Blanca con cariño en entrevistas y en su libro de memorias de 2018, Becoming. Ha calificado su etapa como primera dama como “el mayor honor” de su vida. Sin embargo, también ha sido sincera sobre la presión y la ansiedad que le produjo, como mujer negra, ser pionera en el cargo de primera dama de EE. UU.

Su próximo libro, The Look, muestra a los lectores cómo ella y su equipo utilizaron la moda para expresar confianza y personalidad durante su mandato en la Casa Blanca.

“¿Cómo vamos a formar líderes jóvenes si las mismas personas siguen haciendo el trabajo una y otra vez? Hay mucha gente joven e inteligente que sigue mirando hacia fuera con sus ideas mientras que los líderes envejecen”, añadió.

Los sentimientos de Michelle Obama son un reflejo de lo que sienten los votantes estadounidenses al ver que los mismos políticos se siguen presentando a las elecciones. Antes de que el expresidente Joe Biden abandonara la competencia para 2024, las encuestas mostraban sistemáticamente que la mayoría de la gente no estaba contenta con la perspectiva de un nuevo enfrentamiento entre Trump y Biden.

“Creo que dos mandatos son suficientes, para todos”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello