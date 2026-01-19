Esta semana se conoció el mensaje del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que desató una nueva oleada de furia por parte del presidente Donald Trump en torno a Groenlandia.

El intercambio completo se publicó el lunes, amparado por la ley de acceso a la información del país nórdico.

Støre afirmó que envió el mensaje en nombre propio y del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, a quien se refiere como “Alex”.

Mensaje de texto del primer ministro Støre al presidente Trump, 18 de enero a las 15:48, hora de Oslo / 9:48 a. m., E. T.:

“Querido señor Presidente, querido Donald: sobre el contacto a través del Atlántico —sobre Groenlandia, Gaza, Ucrania y el anuncio de aranceles que hizo ayer. Usted conoce nuestra postura sobre estos temas. Pero creemos que todos deberíamos trabajar para calmar las cosas y reducir tensiones. Está ocurriendo demasiado a nuestro alrededor como para no mantenernos unidos. Proponemos una llamada con usted más tarde hoy —con los dos o por separado—. ¡Avísenos qué prefiere! Con aprecio, Alex y Jonas”.

Trump pareció culpar a sus aliados por su cambio catastrófico en política exterior, al argumentar que, como Noruega no le otorgó el Premio Nobel de la Paz el año pasado, ahora podía anteponer los intereses de Estados Unidos ( Getty Images )

Mensaje de texto del presidente Trump al primer ministro Støre, 18 de enero a las 16:15, hora de Oslo / 10:15 a. m., E. T.:

“Querido Jonas: Dado que tu país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, MÁS, ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz —aunque siempre será lo primordial—, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia o China, y ¿por qué deberían tener un ‘derecho de propiedad’? No existen documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que llegaron. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT”.

Noruega se unió a siete aliados europeos para reafirmar su solidaridad con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia tras la amenaza de Trump de anexar la isla ártica.

“Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico como un interés compartido transatlántico,” señalaron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, el domingo.

“Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y generan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”.

El lunes, Støre declaró que ya le ha explicado en varias ocasiones a Trump que el Premio Nobel lo otorga un comité independiente.

La ganadora, la líder opositora venezolana María Corina Machado, le entregó su medalla a Trump la semana pasada durante un encuentro en la Casa Blanca, lo que llevó a la Fundación Nobel a reiterar que el premio no puede transferirse, ni siquiera de forma simbólica.

“Una vez anunciado, un Premio Nobel no puede ser revocado, compartido ni transferido a otra persona”, afirmaron el viernes el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Nobel Noruego. “La decisión es definitiva y se mantiene para siempre”.

Traducción de Leticia Zampedri