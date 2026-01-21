En las redes sociales, circulan rumores de que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) tiene previsto intensificar sus operaciones en Filadelfia, Pensilvania, EE. UU., y muchos usuarios han respondido con un desafiante “buena suerte”.

En los últimos días, publicaciones en TikTok y X han difundido afirmaciones de que Filadelfia podría ser la próxima ciudad liderada por demócratas en ser objeto de una ofensiva migratoria por parte del Gobierno del presidente Donald Trump.

Sin embargo, muchos habitantes se apresuraron a recordar a los forasteros que la “Ciudad del amor fraternal”, como se le suele llamar, no siempre hace honor a su apodo, y algunos bromearon diciendo que los habitantes de Filadelfia son conocidos por crear disturbios incluso cuando ganan sus equipos deportivos.

“La gente de Filadelfia tiene otro carácter”, escribió un usuario, mientras otro añadía: “Las protestas las hará ICE”.

Las especulaciones llegan cuando se cumple un año del segundo mandato de Trump, durante el cual ha intensificado significativamente la aplicación de la ley de inmigración en todo el país, tras su promesa de llevar a cabo el mayor programa de deportaciones de la historia de EE. UU.

open image in gallery Se rumorea que ICE está intensificando sus operaciones en Filadelfia, y muchos residentes tienen la misma reacción ( Middle East Images/AFP via Getty )

En las últimas semanas, cientos de agentes federales de inmigración se desplegaron en Minneapolis, Minnesota, lo que dio lugar a numerosas detenciones y tensos enfrentamientos con los residentes. En medio de la escalada, dos personas fueron tiroteadas por agentes de ICE —entre ellas Renee Good (37), que murió en su automóvil el 7 de enero— y varios ciudadanos han sido detenidos, lo que ha provocado protestas generalizadas.

La Administración Trump ha dicho que los tiroteos se produjeron cuando los individuos intentaron interferir con las acciones legales de los agentes, de quienes el presidente ha dicho que “solo están tratando de hacer su trabajo”. La Casa Blanca también ha acusado a los demócratas de alimentar la hostilidad contra ICE, lo que, según afirman, ha provocado un aumento “sin precedentes” de las agresiones contra agentes federales.

Los líderes demócratas, por su parte, han condenado las tácticas de la agencia por temerarias y excesivas, y varios funcionarios estatales y locales han instado a ICE a retirarse de sus zonas.

Mientras tanto, la opinión pública estadounidense está muy dividida sobre ICE: el 45 % opina que la agencia debería suprimirse, mientras que otro 45 % dice que debería permanecer intacta, según una encuesta reciente de YouGov.

Los portavoces de ICE, del Departamento de Policía de Filadelfia y del alcalde de la ciudad no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de The Independent.

open image in gallery Tras el asesinato de Renee Good en Minneapolis, diversas protestas contra ICE han tenido lugar en todo EE. UU. en las últimas semanas ( Kerem Yucel/AFP via Getty Images )

Filadelfia reacciona ante la posible escalada de acciones de ICE

Tras las protestas anti-ICE de este fin de semana en Filadelfia, varios usuarios de las redes sociales especularon con la posibilidad de que la agencia esté intensificando su actividad en la ciudad liderada por los demócratas. Varias publicaciones que circulan por Internet parecen mostrar a agentes federales realizando operaciones en las calles de la ciudad.

Muchos usuarios que dicen ser residentes de la ciudad dijeron que, al contrario que los habitantes de Minneapolis, no serán “amables como en Minnesota”.

“Quieren enviar a ICE a Filadelfia; es mi ciudad natal”, dijo una mujer en un video publicado en TikTok, y continuó: “¿Saben cómo son los habitantes de Filadelfia? Esta es una ciudad que se amotina incluso cuando su equipo gana. Amo a mis conciudadanos de Filadelfia: no delatarán a sus vecinos, no delatarán a otras personas”.

Otro usuario publicó un clip de la exitosa serie Siempre hay sol en Filadelfia, con la leyenda “ICE viene a Filadelfia cuando la mayor parte de la ciudad está así:”

En el video, un personaje pronuncia un largo monólogo: “He contenido mi rabia el mayor tiempo posible, pero liberaré mi furia sobre ustedes como el rompimiento de mil olas”.

open image in gallery Recientemente se han visto manifestantes anti-ICE por toda Filadelfia ( AFP via Getty Images )

Filadelfia, como muchas otras ciudades gobernadas por demócratas, tiene una política que prohíbe a las autoridades locales colaborar con ICE sin una orden judicial. La Administración Trump se ha servido de estas políticas de “santuario” para justificar el aumento de la imposición, mientras que los demócratas denuncian sus acciones como una retribución política contra los estados gobernados por dicho partido.

Un aparente residente de Filadelfia hizo referencia a la infame cualidad pendenciera de la ciudad, escribiendo: “Solíamos lanzar bolas de nieve a Santa”.

Otro bromeó diciendo que Trump “tendría que invocar la Ley de Insurrección” para mantener el orden. El presidente amenazó recientemente con invocar la —un poder de emergencia no utilizado en más de tres décadas— en Minnesota.

Sin embargo, no todos los usuarios de las redes sociales se opusieron al aumento de las medidas de control de la inmigración en la ciudad. “¡La gente normal de Filadelfia da la bienvenida a ICE y lo apoya! Y Filadelfia necesita mucha limpieza”, escribió un usuario de X el lunes.

open image in gallery Por su parte, el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, dijo que los agentes de ICE que cometan delitos en la ciudad serán considerados “responsables bajo todo el peso de la ley” ( Copyright 2024 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Muchos comentarios contra ICE en Internet se hacen eco de declaraciones recientes de funcionarios municipales, que se han pronunciado enérgicamente contra la actuación de los agentes federales.

“A ICE y a la Guardia Nacional: si cometen delitos en Filadelfia, los acusaremos y les haremos rendir cuentas bajo todo el peso de la ley”, escribió en X el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, el 10 de enero. Asimismo, incluyó una foto suya con las siglas “FAFO” o “F**k Around, Find Out” (métanse con nosotros y verán qué pasa).

Y, días antes, la sheriff de Filadelfia, Rochelle Bilal, lanzó una advertencia similar a los agentes de ICE que operan en la ciudad, prometiendo procesar a quienes cometan delitos. “No pidan una pelea, porque se las daremos”, dijo.

Los funcionarios federales de inmigración, sin embargo, han criticado este tipo de lenguaje, al tiempo que lanzan sus propias amenazas.

“Si ella pelea, nosotros ganaremos”, dijo Tom Homan, zar fronterizo de Trump, durante una entrevista el 12 de enero, cuando se le preguntó por Bilal.

“Vamos a seguir haciendo este trabajo”, añadió Homan, que también supervisó las deportaciones bajo el mandato del expresidente Barack Obama. Prosiguió: “No sé quién es [ella], ni por qué una agente de seguridad que juró hacer cumplir las leyes y proteger a sus comunidades no quiere trabajar con ICE, que está ahí fuera deteniendo a lo peor de lo peor”.

Asimismo, en una publicación en X, ICE escribió: “La 'sheriff' de Filadelfia @PhilaSheriff Rochelle Bilal debería dimitir antes de avergonzarse más. ¿Quieren arrestar a agentes de ICE? Inténtenlo. A ver qué pasa”.

Llamamientos a la calma

Pero, mientras las redes sociales rebosan de retórica encendida y funcionarios de ambos lados del espectro político lanzan advertencias funestas, varios líderes demócratas han pedido que prevalezca la sangre fría.

“Sé que esto da miedo”, escribió en X a principios de mes el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en un discurso dirigido a los residentes del estado. Añadió: “Podemos —debemos— manifestarnos en voz alta, con urgencia, pero también pacíficamente. No podemos avivar las llamas del caos”.

También apeló directamente a Trump: “Bajemos la temperatura. Detenga esta campaña de represalias. Nos hemos convertido en esto”.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en una entrevista concedida al canal MS NOW el fin de semana, abogó por encontrar intereses comunes.

Aunque criticó a Trump por “sembrar el caos” y “erosionar la confianza” en las fuerzas de seguridad, abogó por una reforma migratoria integral que tanto demócratas como republicanos pudieran respaldar.

Traducción de Sara Pignatiello