Fuerzas danesas advierten que “dispararán primero y preguntarán después” si EE. UU. invade Groenlandia

Las fuerzas armadas danesas responderán con el uso inmediato de la fuerza ante cualquier intento de invasión en Groenlandia, advirtió el Ministerio de Defensa, en medio de crecientes tensiones por una posible intervención militar de Estados Unidos para anexar el territorio.

En declaraciones al medio local Berlingske, el ministerio señaló que, conforme a las reglas de enfrentamiento vigentes, los soldados están obligados a actuar sin esperar órdenes formales ante una incursión extranjera.

Además, recordaron que sigue en vigor una norma de la Guerra Fría, instaurada en 1952, que instruye a las tropas a “entrar inmediatamente en combate” en caso de ataque, incluso si los comandantes no han recibido una declaración oficial de guerra o no están al tanto de un conflicto en curso.

open image in gallery Las fuerzas danesas tendrían que responder con fuerza ante cualquier invasión, advirtió el Ministerio de Defensa este miércoles (foto de archivo) ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

La advertencia se produce mientras líderes europeos debatían cómo responder a las reiteradas amenazas de Donald Trump de apoderarse de la isla ártica. La Casa Blanca confirmó esta semana que el presidente aún contempla la opción de tomar Groenlandia por la fuerza.

En este contexto, varios aliados europeos de Dinamarca expresaron su respaldo militar y diplomático, y afirmaron que están trabajando en una respuesta conjunta para disuadir cualquier acción unilateral por parte de Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que abordará la situación de Groenlandia con sus homólogos de Alemania y Polonia, y subrayó que París trabaja junto a sus aliados europeos para coordinar una respuesta común.

“Queremos actuar, pero queremos hacerlo junto con nuestros socios europeos”, declaró en una entrevista con France Inter.

Barrot también mencionó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría “descartado” que Groenlandia enfrente una operación similar al asalto militar con el que Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela el pasado sábado.

open image in gallery Groenlandia tiene una población de apenas 57.000 habitantes. Donald Trump ha mostrado interés en controlar el territorio desde 2019 ( Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved )

Johannes Koskinen, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Finlandia, pidió que la situación de Groenlandia sea discutida en el seno de la OTAN, mientras el Consejo del Atlántico Norte —máximo órgano de decisión de la alianza— tiene previsto reunirse este jueves. Aunque Groenlandia no es miembro independiente de la OTAN, el territorio se encuentra bajo la cobertura de seguridad de Dinamarca, país miembro de la organización.

En paralelo, Rubio declaró el miércoles que planea reunirse con funcionarios daneses la próxima semana, a pedido de los ministros de Relaciones Exteriores de Groenlandia y Dinamarca, para abordar la creciente tensión geopolítica.

Según reportó Bloomberg, funcionarios estadounidenses están acelerando la firma de acuerdos comerciales y otras iniciativas destinadas a fortalecer los vínculos bilaterales con Groenlandia, de acuerdo con fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Tanto Dinamarca como Groenlandia han reiterado públicamente que la isla no está en venta.

En defensa de la postura estadounidense, el vicepresidente J. D. Vance declaró a Fox News que Dinamarca no ha hecho lo suficiente para garantizar que Groenlandia “funcione como un ancla para la seguridad mundial”.

open image in gallery El apoyo en EE. UU. a comprar o invadir Groenlandia sigue siendo bajo (En la imagen, activistas en Pasadena, California, el martes) ( AFP/Getty )

“Europa no ha logrado responder al argumento fundamental que ha planteado el presidente y todo el Gobierno”, afirmó. “Groenlandia es crucial, no solo para nuestra seguridad nacional, sino para la seguridad mundial”, añadió, al destacar el rol estratégico del territorio en el sistema de defensa antimisiles.

A pesar de las declaraciones desde Washington, la posibilidad de comprar o tomar Groenlandia continúa siendo impopular entre los estadounidenses.

Según los datos arrojados por una encuesta de YouGov, realizada el miércoles a 2.223 adultos, solo el 8 % apoyaría el uso de la fuerza militar para tomar el territorio, mientras que el 73 % se manifestó en contra y el 19 % dijo no estar seguro.

El respaldo a una compra negociada fue apenas mayor: 28 % a favor, 45 % en contra y 27 % indecisos.

Por su parte, desde la Casa Blanca afirmaron que Trump sigue priorizando la vía diplomática, aunque no descarta una acción militar si las negociaciones no avanzan.

Traducción de Leticia Zampedri