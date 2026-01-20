Donald Trump publicó mensajes privados de los líderes de la OTAN y Francia justo un día después de que su correspondencia filtrada sobre Groenlandia con el primer ministro de Noruega causó un gran revuelo diplomático en Europa.

El presidente estadounidense compartió un mensaje adulador del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su plataforma Truth Social, en el que afirmaba que utilizaría su plataforma en el Foro Económico Mundial para defender la labor de Trump en Gaza y Ucrania.

“Me comprometo a encontrar una salida para Groenlandia. No puedo esperar a verlo. Atentamente, Mark”, dijo.

Trump también compartió un mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, en el que pedía una reunión y una cena en París, mientras el mandatario estadounidense amenazaba a Francia con imponer aranceles del 200 % al vino francés por la negativa de Macron a unirse a su llamada Junta de la Paz.

open image in gallery El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (izquierda), tuvo cuidado de colmar a Trump de elogios ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

La respuesta de Trump, si la hubo, no formaba parte de la captura de pantalla. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios.

Los mensajes llegan después de que Trump vinculó su impulso para tomar el control de Groenlandia a su fracaso para ganar el Premio Nobel de la Paz, diciendo que ya no pensaba “puramente en la paz”, mientras la disputa sobre la isla amenazaba con reavivar una guerra comercial con Europa.

El mensaje filtrado de Rutte elogiaba al presidente por su labor en Siria, tras acordarse un alto el fuego con las milicias dirigidas por kurdos.

Decía: “Señor presidente, querido Donald: lo que conseguió hoy en Siria es increíble. Aprovecharé mis compromisos con los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una salida para Groenlandia. No puedo esperar a verlo. Atentamente, Mark”

El verano pasado llamaron la atención los elogios de Rutte a Trump, cuando elogió su gestión del conflicto entre Israel e Irán.

“Papá tiene que usar a veces un lenguaje fuerte para que paren”, dijo, defendiendo el uso de un improperio por parte del presidente estadounidense.

open image in gallery Una publicación de Truth Social de Trump continuó su troleo sobre Groenlandia ( Truth Social )

En el mensaje de Macron a Trump, el líder francés expresó su preocupación por las continuas amenazas del presidente de tomar Groenlandia.

El mensaje decía: “Amigo mío, estamos totalmente de acuerdo sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que están haciendo en Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas: 1) Puedo organizar una reunión del G7 después de Davos, en París, el jueves por la tarde.

Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos de los márgenes. 2) Cenemos juntos en París el jueves antes de que vuelvas a Estados Unidos. Emmanuel”.

Trump compartió una serie de imágenes provocativas generadas por IA mientras continúan las tensiones sobre el futuro de Groenlandia. Una de ellas lo mostraba hablando con líderes europeos en la Casa Blanca con la bandera estadounidense sobre Groenlandia y Canadá.

En medio de las crecientes preocupaciones sobre hasta dónde llegará Trump para anexionarse el territorio, el presidente se negó a decir a NBC News si usaría la fuerza. Reiteró su amenaza de imponer aranceles a los países europeos si no se alcanzaba un acuerdo.

open image in gallery Trump también hizo públicos los mensajes que recibió del presidente francés, Emmanuel Macron ( AP )

El ejército danés dijo a Reuters que soldados daneses desembarcarían en Kangerlussuaq, al oeste de Groenlandia, el lunes, como parte del ejercicio militar Arctic Endurance.

Pero Trump desestimó la llegada de aliados de la OTAN a Groenlandia.

“No era un ejército”, declaró Trump a los periodistas el lunes en Florida antes de embarcar en un vuelo de regreso a Washington D. C. “Enviaron a algunas personas, y dicen que no las enviaron por mí, sino para protegerse de Rusia.

Pero ya sabes, la OTAN estuvo advirtiendo a Dinamarca desde hace unos 20 años, más que eso, 25 años, estuvo advirtiendo a Dinamarca sobre la amenaza rusa, y no es solo Rusia, también es China”.

Trump intensificó su presión para arrebatar la soberanía sobre Groenlandia a Dinamarca, también miembro de la OTAN, lo que llevó a la Unión Europea a sopesar la posibilidad de contraatacar con sus propias medidas.

La disputa amenaza con poner patas arriba la alianza de la OTAN que apuntaló la seguridad occidental durante décadas y que ya estaba bajo tensión por la guerra en Ucrania y la negativa de Trump a proteger a los aliados a menos que aumenten el gasto en defensa.

open image in gallery Manifestación de apoyo a Groenlandia en Copenhague, Dinamarca ( Ritzau Scanpix )

El sábado, el presidente prometió aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Gran Bretaña y Noruega, hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia, donde viven unas 57.000 personas.

Los líderes de la UE debatirán las opciones de respuesta en una cumbre de emergencia que se celebrará el jueves en Bruselas. Uno de ellos es un paquete de aranceles sobre USD 108.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses que podría entrar en vigor automáticamente el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

Otro es el “Instrumento Anti-Coerción” (IAC), que aún no se utilizó nunca y que podría limitar el acceso a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria o restringir el comercio de servicios, en los que EE. UU. tiene superávit con el bloque, incluidos los digitales.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, indicó que cambiaría su agenda para asistir al Foro Económico Mundial de Davos el miércoles y el jueves y coincidirá con la aparición prevista de Trump en la reunión anual de la élite política y empresarial mundial.

Sin embargo, el país no cambiará su postura respecto a Groenlandia, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide.

open image in gallery La fragata HDMS Vaedderen de la Armada danesa patrulla cerca de Nuuk, Groenlandia ( Getty Images )

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que él también intentaría reunirse con Trump el miércoles y añadió que no se quería una disputa comercial. “Pero si nos enfrentamos a aranceles que consideramos irrazonables, entonces somos capaces de responder”, añadió.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que sería “muy imprudente” que los gobiernos europeos tomaran represalias.

“Creo que es una completa canallada que el presidente vaya a hacer esto por el Premio Nobel. El presidente considera Groenlandia un activo estratégico para Estados Unidos”, declaró a la prensa en Davos.

En una publicación en Facebook, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que se debe permitir al territorio decidir su propio destino.

“No nos dejaremos presionar. Nos mantenemos firmes en el diálogo, el respeto y el derecho internacional”, afirmó.

Traducción de Olivia Gorsin