Trump exhibe un gran hematoma en su otra mano durante discurso en Davos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha sido fotografiado con un gran hematoma en la mano izquierda mientras pronunciaba un discurso sobre su “Junta de Paz de Gaza” en Davos, Suiza.

Trump sufrió el hematoma el jueves durante una ceremonia de firma de la Junta de Paz en el Foro Económico Mundial después de que “se [golpeara] la mano con la esquina de la mesa de firmas”, según explicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a The Independent.

Un funcionario de la Casa Blanca agregó que Trump (79) y sus médicos habían señalado previamente que el mandatario era susceptible a los moretones en las manos debido a su ingestión diaria de aspirina.

Las imágenes tomadas en la conferencia ayer y esta mañana, antes de la firma de la Junta de Paz, no mostraban hematomas, pero las marcas eran prominentes en fotos posteriores.

Trump a menudo se aplica un maquillaje fuerte para cubrir los moretones en sus manos, que de acuerdo con la Casa Blanca se deben a que el presidente se reúne con y estrecha las manos a “más estadounidenses que cualquier otro presidente en la historia”.

open image in gallery El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha sido fotografiado con un gran hematoma en la mano izquierda mientras pronunciaba un discurso sobre su “Junta de Paz de Gaza” en Davos, Suiza ( Getty Images )

open image in gallery Trump, fotografiado el día anterior a sufrir el hematoma, “se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas” el jueves, según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ( Getty Images )

Habló de su salud en una entrevista reciente con The Wall Street Journal y reconoció que se maquillaba las manos para cuando “alguien [le volviera] a dar un manotazo”.

“Tengo maquillaje que es muy fácil de poner, toma unos 10 segundos”, añadió.

El presidente también declaró al medio que tomaba 325 mg de aspirina al día —una dosis mucho más alta que la dosis diaria más común de 81 mg— y que lo había hecho durante años.

open image in gallery El hematoma en la mano izquierda de Trump era prominente en las fotos tomadas el jueves en el Foro Económico Mundial ( Getty Images )

“Soy un poco supersticioso”, señaló, y continuó: “Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero que me corra sangre espesa por el corazón. Quiero sangre fina fluyendo por mi corazón. ¿Tiene sentido?”.

El doctor Jonathan Reiner, cardiólogo que trató al difunto vicepresidente de EE. UU., Dick Cheney, explicó que, en realidad, los anticoagulantes no diluían la sangre. “Así que no, no tiene sentido; es un disparate”, dijo a CNN. Añadió: “No es como cambiar algo de yogur a leche, no hace la sangre más líquida. Solo disminuye la probabilidad de que se produzcan coágulos”.

Trump es la persona de más edad en asumir la presidencia de EE. UU., un trabajo que es constante y tiene innumerables factores de estrés. Pero el médico del mandatario, el capitán de la Marina Sean Barbabella, dijo que se encontraba en “un estado de salud excepcional y perfectamente apto para ejecutar sus deberes como comandante en jefe”.

Eric Garcia contribuyó a este reportaje

Traducción de Sara Pignatiello