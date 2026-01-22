El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que “vive gratis” en la cabeza del presidente Donald Trump y aclamó el éxito de sus ataques en las redes sociales contra el comandante en jefe.

En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, horas después de que Trump pronunciara un discurso sobre sus demandas para Groenlandia, el demócrata no se guardó nada.

“Esto no es normal; es una desviación de la normalidad”, dijo a Ben Smith, director de redacción de Semafor, durante una entrevista en el escenario. “Tenemos que gritarlo. Así que le puse un espejo a Trump y al trumpismo: en mayúsculas”.

Newsom aludía a su cuenta oficial de la oficina de prensa en X (Twitter), entregada en el último año a sátiras salvajes de Trump y su gabinete y a comentarios irónicos sobre sus actividades.

“Y fue irónico porque Pravda, Fox News en Estados Unidos, otros se ofendieron por ello”, continuó.

open image in gallery Gobernador de California Gavin Newsom interviene en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza ( AP )

“Dijeron: ‘Bueno, ¿dónde está su madre para lavarle la boca con jabón?’ Le dije: ‘¿Dónde demonios estuviste? Nunca dijiste una palabra sobre Trump vistiéndose como el Papa, tuiteando y haciendo cosplay en el escenario mundial’”.

Newsom reprendió a continuación al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por haberlo descrito en Davos un día antes como: “Patrick Bateman conoce a Sparkle Beach Ken”.

“El ministro de Hacienda habló de una muñeca Barbie”, respondió el gobernador. “Era como si estuviera leyendo un diario y acabara de romper con alguien. Quiero decir que el secretario del Tesoro utilizó ayer un tiempo valioso en la escena mundial”.

“Estamos profundamente en su cabeza; creo que la agenda de asequibilidad parece ser. Estoy viviendo gratis en la cabeza de Trump”.

Newsom participaba después de que un acto anterior organizado por Fortune en la U.S.A. House, sede oficial de su país en la reunión, fuera abruptamente cancelado, lo que el gobernador achacó a presiones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

open image in gallery Newsom pidió previamente a los líderes europeos reunidos en Davos que se planten ante Trump ( AFP/Getty )

Durante su entrevista con Smith, Newsom afirmó que el acontecimiento era “coherente con el Gobierno y sus tendencias autoritarias” y atacó a las empresas patrocinadoras por ser “cómplices” de la agenda del presidente y acusarlas de “venderse”.

En otras partes de la conversación, el gobernador atacó la incursión de agentes del ICE en su estado el año pasado, se burló del funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza Greg Bovino por vestir “como si literalmente hubiera ido a eBay y comprado ropa de las SS”, y advirtió que Estados Unidos está viviendo bajo “el gobierno de Don” y un “Congreso supino” al entrar en el año del aniversario número 250 de su fundación.

Describió que vio los discursos en el Foro de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del primer ministro canadiense, Mark Carney, y lamentó la pérdida de respeto hacia Estados Unidos por culpa de Trump y observó: “Eso solíamos ser nosotros”.

No contento con eso, calificó al presidente de “especie invasora” dedicada al enriquecimiento personal que no le había dejado más opción que “combatir el fuego con fuego”, por ejemplo apoyando la legislación de redistribución de distritos en California para contrarrestar el fraude electoral republicano en Texas.

Tampoco perdonó a su propio partido y afirmó que la reacción típica de los demócratas ante las atrocidades de Trump se podría resumir en: “Podríamos escribir un artículo de opinión”.

Traducción de Olivia Gorsin