Avión presidencial de Trump regresa de emergencia a Washington tras falla eléctrica en pleno vuelo

El vuelo del presidente Donald Trump hacia Suiza fue interrumpido abruptamente la noche del martes, cuando el Air Force One regresó a la base aérea de Andrews, en Maryland, una hora después del despegue, tras detectarse una “falla eléctrica menor” a bordo.

La aeronave presidencial se dirigía al Foro Económico Mundial en Davos, donde Trump tiene previsto ofrecer un discurso el miércoles y responder preguntas sobre su controvertida intención de adquirir Groenlandia, cuando la tripulación identificó la falla eléctrica y decidió retornar.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la decisión se tomó “por extrema precaución”.

Un reportero a bordo señaló que las luces en la cabina de prensa fallaron y los pasajeros fueron informados del regreso aproximadamente media hora después de iniciado el vuelo.

Posteriormente, Trump abordó un Air Force C-32, un Boeing 757 adaptado que suele emplearse en trayectos nacionales hacia destinos con infraestructura limitada, y continuó su viaje a Davos pasada la medianoche. El vuelo transcurrió sin incidentes y ya se encuentra en Suiza.

A pesar del retraso, Trump llegó sano y salvo a Suiza en horas de la tarde, hora local ( AFP/Getty )

Air Force One es la designación que recibe cualquier avión que transporta al presidente de los Estados Unidos, y actualmente existen dos Boeing 747 modificados en la flota para ese propósito. Sin embargo, estas aeronaves llevan casi 40 años en servicio y han presentado problemas de mantenimiento en el pasado.

Boeing trabaja en sus reemplazos, aunque el programa ha enfrentado una serie de retrasos, un tema sobre el que Trump se ha quejado en reiteradas ocasiones.

Estos aviones están modificados para aumentar su capacidad de supervivencia ante diversas contingencias e incluyen blindaje contra radiación y tecnología antimisiles.

Estas aeronaves también cuentan con diversos sistemas de comunicación que permiten al presidente mantenerse en contacto con las fuerzas armadas y emitir órdenes desde cualquier parte del mundo.

Según explicó el experto en aviación Keith Tonkin al New York Times, el sistema eléctrico de cualquier avión permite a los pilotos controlar el resto de los sistemas, incluidos los de vuelo. Aunque estos sistemas cuentan con respaldos, la decisión de regresar a Maryland —lo que provocó un retraso de aproximadamente tres horas— sugiere que los pilotos detectaron una falla “relativamente crítica”, indicó Tonkin.

Los pasajeros descendieron del Air Force One tras su regreso a la base aérea de Andrews, en Maryland, el martes 20 de enero de 2026 ( Getty )

El año pasado, la familia gobernante de Catar obsequió a Trump un lujoso Boeing 747-8 para ser incorporado a la flota del Air Force One, un gesto que generó considerable escrutinio. Actualmente, esa aeronave está siendo adaptada para cumplir con los requisitos de seguridad.

La noche del martes, durante el vuelo en el Air Force One, la secretaria de prensa Karoline Leavitt bromeó con los periodistas diciendo que el avión catarí “suena mucho mejor en este momento”.

En febrero pasado, un avión de la Fuerza Aérea que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio hacia Alemania también tuvo que regresar a Washington debido a un problema mecánico, presuntamente una grieta en el parabrisas.

De forma similar, en octubre pasado, un avión militar que transportaba al secretario de Defensa, Pete Hegseth, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido tras detectarse una grieta en el parabrisas.

Trump declaró el martes, durante una rueda de prensa, que mantendría reuniones sobre Groenlandia durante su estancia en Davos y se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar finalmente un acuerdo, pese a la fuerte retórica del presidente francés, Emmanuel Macron, y la presencia de manifestantes que rechazan su participación en el foro.

