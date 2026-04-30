El Brent supera los 125 dólares por barril por temores sobre la guerra mientras los mercados bajan

El precio del crudo Brent se disparó por encima de los 125 dólares por barril a primera hora del jueves, luego de que el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán incrementara las dudas acerca de la reapertura del estrecho de Ormuz y del final definitivo de la guerra.

El Brent para entrega en junio subió un 6,2% hasta 125,36 dólares, y el de entrega en julio avanzó un 3,1%, ubicándose en 113,85 dólares.

El crudo de referencia de Estados Unidos aumentó un 2,3%, a 109,38 dólares por barril.

Antes del inicio de la guerra a finales de febrero, el crudo Brent rondaba los 70 dólares por barril.

El final de la guerra con Irán, que está en su novena semana, aún no se vislumbra. Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado, lo que incrementa el precio del petróleo. Los reportes del jueves que sugerían una posible escalada por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahogaron las esperanzas de un final rápido para el conflicto.

“El colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con reportes de que el presidente Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, están haciendo que el mercado pierda la esperanza de una rápida reanudación de los flujos de petróleo”, señalaron en una nota de investigación los estrategas de ING Bank Warren Patterson y Ewa Manthey.

Los futuros estadounidenses y los mercados bursátiles en Asia retrocedieron tras un desempeño moderado en Wall Street el miércoles.

El Nikkei 225 de Tokio perdía un 1,6% hasta los 58.967,07 puntos mientras que el Kospi en Corea del Sur cayó 1,1% hasta los 6.615,51.

El Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,3% a 25.772,50 unidades, y el índice compuesto de Shanghái cotizaba un 0,1% más alto, en 4.109,99. La actividad industrial de China en abril se desaceleró ligeramente, pero se mantuvo en territorio de expansión por segundo mes, pese a la crisis energética global provocada por la guerra de Irán, de acuerdo con una encuesta oficial.

El S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,3% hasta los 8.665,50 puntos. El Taiex de Taiwán se dejaba un 0,1%, mientras que el Sensex de India perdía un 1,2%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.