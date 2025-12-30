Exguionista de South Park compró el dominio del Centro Trump-Kennedy para provocar al presidente de EE. UU.

Un antiguo guionista de South Park compró dos nombres de dominio de sitios web para burlarse de Donald Trump después de predecir la medida del presidente de EE. UU. cambiar el nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., EE. UU.

Toby Morton intuyó lo que pasaría, y compró los dominios TrumpKennedyCenter.org y TrumpKennedyCenter.com allá por agosto.

A principios de este mes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el mundialmente famoso centro de artes escénicas pasaría a llamarse Centro Trump-Kennedy tras una votación unánime —pero potencialmente ilegal— de la nueva junta de la institución, formada por miembros elegidos a dedo por Trump.

La medida ya ha provocado protestas públicas, así como la retirada de varios artistas de actuaciones programadas en el centro en las próximas semanas y una demanda que alega que el cambio de nombre es ilegal, ya que solo puede aprobarlo el Congreso.

Morton, que tiene créditos en la serie de dibujos animados satírica y el programa de sketches Mad TV, es conocido por haber comprado dominios políticos para convertirlos en satíricos. Dijo al periódico The Washington Post que había comprado los nombres del Centro Kennedy tras adivinar los planes del presidente.

open image in gallery Un antiguo guionista de South Park compró dos nombres de dominio de sitios web para trolear a Donald Trump después de predecir la medida del presidente de cambiar el nombre del Centro Kennedy de Washington D. C. ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

“En cuanto Trump empezó a deshacer la junta del Centro Kennedy a principios de este año, pensé: 'Claramente, su nombre va a estar en el edificio'”, dijo al medio.

Morton ya se ha puesto manos a la obra para rediseñar los sitios web. TrumpKennedyCenter.org da la bienvenida a los visitantes al sitio del “centro cultural nacional dedicado al legado, la lealtad y la cuidadosa divulgación de la historia”.

“Aquí se preserva la tradición, se curan las narrativas y se elevan las actuaciones más allá del mero arte. Lo que recordamos importa. Lo que omitimos importa más”, afirma el sitio web.

En una publicación de la página también se sugiere a los visitantes que “reciban el Año Nuevo con una actuación de The Epstein Dancers (los bailarines de Epstein)”, en medio de la actual controversia en torno a los vínculos del presidente con el difunto delincuente sexual.

Trump no ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, y se ha distanciado en repetidas ocasiones del financiero caído en desgracia.

open image in gallery Toby Morton predijo que Trump querría poner su nombre en el centro, y compró TrumpKennedyCenter.org y TrumpKennedyCenter.com en agosto ( Toby Morton )

Algunas partes del logotipo del sitio también están tachadas, de forma similar a las censuras que aparecen en los documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de EE. UU. en relación con Epstein.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios sobre los sitios web paródicos de Morton.

El escritor también reveló que había contado con el apoyo de Kerry Kennedy, hija de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, hermana del actual secretario de Salud Robert F. Kennedy, jr., y sobrina del expresidente John F. Kennedy.

“No sabes cuánto me emocioné cuando leí que habías comprado el nombre de dominio del Centro Trump-Kennedy”, le dijo Kennedy en un mensaje en las redes sociales difundido por Morton. Añadió: “Hay muchas formas de oponerse a este sistema, y la tuya es única e impactante. Solo quiero expresar mi gratitud”.

open image in gallery La medida ya ha provocado que varios artistas se retiren de las actuaciones programadas en el centro en las próximas semanas en señal de protesta, así como una demanda que alega que el cambio de nombre es ilegal, ya que solo puede aprobarlo el Congreso ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Mientras tanto, los artistas siguen abandonando los actos del centro en aparente protesta por el cambio de nombre. La superbanda de jazz The Cookers anunció esta semana en su página web que no actuaría en una serie de dos conciertos de Nochevieja en el centro.

La oleada de cancelaciones sigue a la noticia de que el baterista y vibrafonista Chuck Redd canceló un concierto de jazz de Nochebuena que se celebraba desde hace tiempo en el recinto en protesta por el cambio de nombre. En respuesta, el director del Centro Kennedy, Richard Grenell, dijo que estaban planeando una demanda de un millón de dólares contra Redd, calificando la decisión de “maniobra política”.

Artistas como Issa Rae, Peter Wolf y Lin-Manuel Miranda también se han retirado de las actuaciones en el Centro Kennedy desde que Trump volvió al poder.

Traducción de Sara Pignatiello