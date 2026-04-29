Trump enfrenta críticas por romper el protocolo real durante la visita del rey Carlos

Durante una cena de Estado ofrecida en honor al rey Carlos III y la reina Camila, el presidente estadounidense Donald Trump generó un inusual momento diplomático al revelar detalles de una conversación privada con el monarca británico.

Trump afirmó que, en un encuentro previo ese mismo día, el rey Carlos III había coincidido con su postura de que Irán nunca debería poseer armas nucleares.

"Estamos haciendo un poco de trabajo en Oriente Medio ahora mismo… y nos está yendo muy bien", declaró Trump a los presentes. "Hemos derrotado militarmente a ese adversario en particular, y nunca vamos a permitir que ese adversario —Carlos está de acuerdo conmigo, incluso más que yo—, nunca vamos a permitir que ese adversario tenga un arma nuclear".

Aunque el sentimiento expresado por el presidente es compartido por muchos en el Reino Unido, la divulgación pública de esta conversación privada provocó una leve consternación entre los comentaristas británicos.

Aunque el sentimiento expresado por el presidente es compartido por muchos en el Reino Unido, la divulgación pública de esta conversación privada provocó una leve consternación entre los comentaristas británicos ( Andrew Harnik/Getty Images )

En Gran Bretaña, verá, esto sencillamente no se hace.

Por convención, la gente no debe divulgar conversaciones privadas con el monarca. Eso se debe en parte a que el rey tiene que mantenerse por encima de la refriega política, pero también a que el soberano no tiene la posibilidad de intervenir en un debate público y corregir el registro si se le cita mal.

“En general, como cuestión de protocolo, creo que esperaría que las conversaciones entre jefes de Estado fueran, por así decirlo, entre bambalinas, en esas reuniones a puerta cerrada, y que se mantuvieran en privado", indicó Craig Prescott, experto en derecho constitucional y la monarquía en Royal Holloway, Universidad de Londres.

"Y esto era algo que el gobierno del Reino Unido quería evitar”, añadió.

Había bastante nerviosismo antes del viaje del rey a Estados Unidos, que se produce en medio de la frustración de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer, por no haber respaldado las acciones de Estados Unidos en la guerra con Irán.

Como todas las visitas reales, esta es una cita diplomática cuidadosamente coreografiada que se realiza a petición del gobierno del Reino Unido, que espera que las cálidas relaciones entre el rey y Trump —a quien parece encantarle todo lo relacionado con la realeza— puedan ayudar a reparar la grieta.

Pero Trump es un líder poco convencional con inclinación a romper el protocolo, y había preocupación por lo que pudiera decir o hacer.

Al menos en este caso, los comentarios del rey parecieron claramente dentro de los límites de la política vigente del gobierno del Reino Unido.

“El rey es naturalmente consciente de la posición, de larga data y bien conocida, de su gobierno sobre la prevención de la proliferación nuclear”, señaló el Palacio de Buckingham en un comunicado destinado a dar contexto a las declaraciones del presidente.

Prescott comentó que “en cierto sentido, este siempre fue el tema: qué haría o diría Trump; si pondría al rey en una situación embarazosa”.

Añadió: “Siempre estaba esa cuestión de lo que publicaría en redes sociales. Y creo que esto podría haber sido mucho, mucho peor”.

Antes de la cena de Estado, Carlos pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. El rey recibió repetidas ovaciones de pie durante la intervención, que celebró los vínculos de larga data entre Estados Unidos y Gran Bretaña, al tiempo que aludió a diferencias sobre la OTAN, el apoyo a Ucrania y la necesidad de combatir el cambio climático.

Ahora, desde el punto de vista del gobierno del Reino Unido, el viaje se está desplazando a un terreno más seguro, ya que el rey y la reina dejan atrás Washington y se dirigen a Nueva York, donde el foco estará en las industrias creativas de la ciudad, más que en la política.

La parte más difícil del viaje quizá ya haya pasado, indicó Prescott.

“Si esta es la única controversia que surge de esta fase de la visita de Estado, creo que en general esto ha sido un enorme éxito para el rey y el gobierno británico, porque el rey pudo hacer algunas observaciones bastante incisivas en el Congreso y realmente no ha generado ningún tipo de reacción negativa por parte del presidente”.

“En cierto sentido”, concluyó, “da la impresión de que el rey ha encantado a Washington con su discurso ante el Congreso y su discurso muy ingenioso en el banquete de Estado”.