El presidente Donald Trump desató el lunes por la noche una frenética serie de publicaciones en Truth Social, en la que lanzó 150 mensajes en pocas horas que fueron desde elogios para la primera dama hasta teorías conspirativas sobre la congresista demócrata Nancy Pelosi.

Entre las 7:00 de la noche y la medianoche, el presidente republicó cerca de 150 mensajes, lo que dejó un promedio de uno cada dos minutos a lo largo de cinco horas. Además, las cuentas que amplificó parecían una mezcla aleatoria de figuras desconocidas en X y de sus propios aliados, y los temas avanzaron sin un hilo claro. Finalmente, el mayor flujo llegó entre las 11:00 p. m. y la medianoche, cuando acumuló cerca de 100 mensajes solo en esa última hora.

Menos de seis horas después de cerrar su maratón nocturna, el presidente volvió a su plataforma a las 5.48 de la mañana y declaró: “TRUTH SOCIAL ES LO MEJOR. No hay nada que se le acerque”.

La ráfaga de publicaciones en Truth Social incluyó videos de Kamala Harris, elogios hacia sí mismo y ataques contra quienes considera sus rivales políticos.

En una publicación especialmente nostálgica, Trump compartió un video acompañado del mensaje: “La Navidad volvió a ser grandiosa”. El clip mostraba un fragmento de su aparición en Mi pobre angelito 2, una escena de Kamala Harris y tomas del presidente y Melania Trump frente a árboles de Navidad.

open image in gallery El presidente Donald Trump publicó más de 160 mensajes en un lapso de cinco horas el lunes por la noche, incluidos comentarios con teorías conspirativas, ataques contra sus rivales demócratas y elogios hacia sí mismo ( REUTERS )

Trump también volvió a apuntar contra el senador Mark Kelly y otros demócratas con experiencia militar que el mes pasado difundieron un video en el que afirmaban que las tropas “pueden y deben rechazar órdenes ilegales”.

“Mark Kelly y ese grupo de políticos antipatriotas actuaron de forma equivocada, y lo saben. Espero que quienes los escuchan no caigan en la idea de que está bien promover abiertamente que otros desobedezcan al presidente de Estados Unidos”, escribió Trump.

Menos de una hora después, el representante Jason Crow, uno de los legisladores que aparecía en el video, respondió con firmeza: “El presidente puede publicar lo que quiera en Truth Social, pero nunca podrá amenazarme ni intimidarme. He hecho muchos juramentos como paracaidista, como Ranger del Ejército y ahora como miembro del Congreso. Mi obligación es con la Constitución, no con Donald Trump”.

Varios de los mensajes apuntaron a sus objetivos demócratas habituales, entre ellos Nancy Pelosi, el gobernador de California Gavin Newsom y el expresidente Joe Biden.

open image in gallery El presidente publicó elogios para la primera dama Melania Trump y también un video que mostraba celebraciones navideñas pasadas de la pareja en la Casa Blanca ( REUTERS )

En uno de ellos, Trump pidió “encerrarla” y lanzó una acusación sin fundamento contra un miembro del equipo de Pelosi, a quien vinculó con el asalto al Capitolio del 6 de enero. En otro, elogió sus propios intentos por anular las órdenes firmadas por Biden con autopen.

Entre las publicaciones cargadas de enojo, Trump también subió un video en el que elogiaba el estilo de Melania. Poco después, volvió a compartir la reacción de un usuario de X que escribió: “Gracia, elegancia y belleza. Nuestra primera dama Melania”.

Por otra parte, varios mensajes eran alabanzas hacia el presidente por parte de aliados del movimiento MAGA. En uno de ellos, Trump compartió un video del congresista republicano Byron Donalds, de Florida, en el que agradecía a Dios que Harris no hubiera ganado en 2024. Además, en ese mismo minuto, amplificó a un usuario de X que lo ensalzaba con el mensaje: “Donald Trump no es demócrata ni republicano, es un movimiento. El mejor presidente que ha existido”.

Varios usuarios de X comentaron la actividad incesante del mandatario de 79 años.

Además, el influencer demócrata Harry Sisson ironizó: “En plena noche, Trump publicó en Truth Social más de 150 veces en una hora. Eso da al menos dos publicaciones por minuto. Si un familiar hiciera esto, organizarías una intervención. Trump no está bien y quedó claro que tuvo un momento de deterioro mental”.

Otro usuario también se mostró sorprendido por la magnitud del episodio y afirmó: “Nunca vi algo parecido a la cantidad absurda de publicaciones que Trump subió a Truth Social anoche y esta mañana. En su mayoría eran capturas de pantalla y clips de video, pero subidos en una sucesión muy rápida”.

Traducción de Leticia Zampedri