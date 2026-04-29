Donald Trump afirmó que el rey Carlos III “probablemente habría ayudado” a EE. UU. en Irán, en lo que parece ser un comentario mordaz contra el primer ministro Keir Starmer y la OTAN.

Mientras el rey y la reina se encontraban en Nueva York durante su visita de Estado de cuatro días, el presidente de EE. UU. dijo que el monarca era un “representante fenomenal de su país” y sugirió que su enfoque del conflicto habría sido diferente al del primer ministro.

Manifestó: “El rey ama a su país, es un gran rey y un gran amigo mío. Y creo que, si hubiera estado en sus manos, probablemente nos habría ayudado con Irán”.

open image in gallery El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, el rey Carlos y la reina Camila asistieron a una ceremonia en el Monumento Nacional del 11 de septiembre ( Getty )

Cuando los periodistas le preguntaron si el discurso que pronunció el rey, en el que se hacía referencia a la necesidad de una alianza fuerte de la OTAN, le había hecho cambiar de opinión, Trump respondió que estaba muy decepcionado con la OTAN después de que Estados Unidos “les pidiera que tomaran medidas respecto a Ucrania e Irán”.

Al elogiar al rey como “fantástico”, añadió: “Él habría seguido las sugerencias que hicimos con respecto a Ucrania, porque, ya saben, tenemos algunos desacuerdos sobre Ucrania y no tienen tanto que ver con la OTAN como con los países europeos”.

Sus comentarios fueron otra indirecta velada al primer ministro, a quien anteriormente había desestimado diciendo que “no es Winston Churchill”.

El presidente infringió el protocolo el martes al expresar que conocía las opiniones del rey cuando dijo que Carlos estaba de acuerdo en que Irán no debería tener armas nucleares.

Trump aseveró que el rey se reuniría con él antes de regresar a casa. “Creo que es un representante fenomenal de su país”, afirmó.

Asimismo, planteó: “Creo que la gente del Reino Unido debería estar orgullosa. Me encantó su discurso de ayer. Lo vi. Me encantó el discurso de anoche. No sé qué decir de mi discurso. Creo que el mío también estuvo bien, pero creo que él es... Creo que es un rey increíble y, por cierto, una reina increíble. Son una pareja estupenda”.

open image in gallery Trump, que le dio una palmada en la rodilla al rey, elogió a la familia real, en un marcado contraste con su actitud hacia Keir Starmer ( Getty )

El presidente de EE. UU. ha condenado en repetidas ocasiones a la OTAN por lo que considera una dependencia excesiva de EE. UU. en materia de financiación, y ha presionado con éxito a los aliados para que aumenten su gasto en defensa.

También ha atacado a otros aliados, incluido el Reino Unido, por no apoyar la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, y ha amenazado en más de una ocasión con retirar a Estados Unidos de la alianza defensiva de la OTAN.

El año pasado, Trump exigió que todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo y energía rusos de inmediato. Aunque la mayoría detuvo o redujo las cantidades que compraban, algunos países, como Hungría, siguieron siendo grandes clientes de la industria del gas de Moscú.

En sus esfuerzos por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ha presionado repetidamente al líder ucraniano Volodymyr Zelensky para que ceda territorio a Moscú. Según los planes que elaboró el año pasado, Kyiv también habría tenido que renunciar a su ambición de unirse a la OTAN.

En contraste con sus ataques a la OTAN, la Unión Europea y otros aliados, Trump no ha dejado de halagar a la familia real británica.

Es la segunda vez que afirma que el rey habría actuado de forma diferente al primer ministro en relación con la guerra de Irán, tras haber dicho lo mismo a principios de este mes cuando se anunció la visita real.

Traducción de Michelle Padilla