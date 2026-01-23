Filadelfia demanda por retiro de exhibición sobre esclavitud en parque nacional

Críticos indignados acusaron el viernes al presidente Donald Trump de “blanquear la historia” después de que el Servicio de Parques Nacionales retirara una exhibición sobre la esclavitud en el Parque Histórico Nacional de la Independencia de Filadelfia en respuesta a su orden ejecutiva de “restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense” en exhibiciones de museos, parques y monumentos del país.

Solo quedan agujeros vacíos y sombras en las paredes de ladrillo donde se exhibían los paneles explicativos del Sitio de la Casa del Presidente, donde George y Martha Washington vivieron con las personas que poseían como propiedad en los años en que Filadelfia era la capital de la nación. Una mujer lloró en silencio ante su ausencia. Alguien dejó un ramo de flores. Un cartel escrito a mano decía “La esclavitud fue real”.

El jueves, los equipos retiraron la exhibición que incluía los nombres y otros detalles biográficos de las nueve personas esclavizadas por los Washington en la mansión presidencial. Sus nombres permanecen grabados en una pared de cemento en la entrada.

Con la intención de detener la eliminación permanente de la exhibición, la ciudad de Filadelfia demandó el jueves al secretario del Interior Doug Burgum y a la directora interina del Servicio de Parques Nacionales Jessica Bowron.

Los paneles fueron retirados porque la orden de Trump exige que las agencias federales revisen los materiales interpretativos para “garantizar precisión, honestidad y alineación con los valores nacionales compartidos”, se indica en un comunicado del Departamento del Interior. La agencia calificó la demanda de la ciudad como frívola, destinada a “menospreciar a nuestros valientes Padres Fundadores que establecieron el brillante mapa de ruta para el país más grande del mundo”.

El departamento no respondió preguntas sobre qué reemplazará las exhibiciones que fueron retiradas.

Hasta el momento, la ciudad de Filadelfia no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Entre las personas esclavizadas en la mansión está Oney Judge, famosa por escapar y mantenerse libre a pesar de los intentos de Washington de devolverla a la esclavitud. La esclavitud es un elemento central en la historia del sitio, se argumenta en la demanda de Filadelfia, agregando que los términos de la sociedad de gestión de la ciudad con el gobierno federal le otorgan a la ciudad igual voz sobre cualquier cambio de diseño.

Los críticos condenaron la eliminación afirmando que confirma que el gobierno de Trump busca borrar aspectos poco halagadores de la historia estadounidense.

“La vergonzosa profanación de esta exhibición plantea preguntas más amplias y preocupantes sobre el continuo abuso de poder de este gobierno y su empeño en blanquear la historia”, dijo el representante demócrata de Pensilvania Dwight Evans.

Sentir orgullo por la independencia estadounidense no debería significar ocultar sus errores, apuntó Ed Stierli, director regional de alto nivel del Atlántico medio en la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, que trabaja para proteger dichos sitios. Estos lugares históricos deberían ayudar a los estadounidenses a lidiar con las verdades difíciles y las contradicciones en la forma en que enmarcamos la historia, dijo, y eliminar la exhibición es un insulto a la memoria de las personas esclavizadas que vivieron allí.

“Revierte años de trabajo colaborativo por parte del Servicio de Parques Nacionales, la Ciudad de Filadelfia y los miembros de la comunidad, y establece un peligroso precedente de priorizar la nostalgia sobre la verdad”, dijo Stierli.

“Muestra que Estados Unidos todavía no está dispuesto a enfrentar los horrores de su pasado y preferiría sanear la historia que tiene e intentar presentar una mentira conveniente”, dijo Timothy Welbeck, director del Centro para el Antirracismo en la Universidad Temple.

En la orden, que Trump firmó en marzo pasado, se acusa a la administración del expresidente Joe Biden de promover una “ideología corrosiva” en los sitios históricos del país.

“En el Parque Histórico Nacional de la Independencia en Filadelfia, Pensilvania —donde nuestra Nación declaró que todos los hombres son creados iguales— la administración anterior patrocinó capacitación impartida por una organización que aboga por desmantelar los ‘fundamentos occidentales’ e ‘interrogar el racismo institucional’ y presionó a los guardaparques del Parque Histórico Nacional para que su identidad racial dictara cómo transmiten la historia a los estadounidenses visitantes porque, supuestamente, Estados Unidos es racista”, se indica en la orden.

___

Dorany Pineda contribuyó a esta historia desde Los Ángeles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.